2025 हुंडई वेन्यू के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 02:13 pm । स्तुति

Write a कमेंट

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी कार बेस वेरिएंट एचएक्स 2 से ही फीचर लोडेड है

हाल ही में 2025 हुंडई वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट मिला है। इस गाड़ी की डिजाइन पहले से एकदम नई है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। न्यू जनरेशन वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 (यहां देखें वेरिएंट-वाइज कीमत) में उपलब्ध है। हुंडई की इस नई सब-4 मीटर एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे :-

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 2

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट

एलईडी डीआरएल

एलईडी टेललाइट

15 या 16 इंच के स्टील व्हील

शार्क-फिन एंटीना

फ्रंट और रियर स्किड प्लेट ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट

फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

मैनुअल एसी

रियर एसी वेंट

फ्रंट और सेकंड रो पर टाइप-सी यूएसबी पोर्ट

12वोल्ट पावर आउटलेट

कीलेस एंट्री

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर)

ऑल फोर पावर विंडो

टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) 10.25 इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

4-स्पीकर साउंड सिस्टम 6 एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

हिल स्टार्ट असिस्ट

सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

रियर पार्किंग सेंसर

फ्रंट-व्हील डिस्क ब्रेक

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट में सभी काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, ऑल फोर पावर विंडो और रियर एसी वेंट के साथ मैनुअल एसी शामिल है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें ऑटो एसी, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे कई महत्वपूर्ण फीचर का अभाव है।

2025 वेन्यू एचएक्स 2 वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं और यह कम बजट में चुनने का अच्छा ऑप्शन है

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 4

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स

डार्क क्रोम ग्रिल डुअल-टोन डव ग्रे और डार्क ग्रे केबिन थीम

डुअल-टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स कोई भी नहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

रियर डिफॉगर

रियर पार्किंग कैमरा

नई हुंडई वेन्यू कार के बेस से ऊपर वाले एचएक्स 4 वेरिएंट में बेस वेरिएंट एचएक्स 2 के मुकाबले कई महत्वपूर्ण फीचर दिए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं।

यदि आपको 9 लाख रुपये से कम बजट में सभी बेसिक फीचर्स के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहिए तो आप इस वेरिएंट को चुन सकते हैं।

2024 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट (केवल ऑटोमेटिक) हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

सनरूफ

पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक)

क्रूज कंट्रोल (केवल टर्बो-पेट्रोल और डीजल)

रिमोट इंजन स्टार्ट (केवल पेट्रोल वेरिएंट)

पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप (केवल पेट्रोल वेरिएंट)

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स (केवल पेट्रोल वेरिएंट) कोई भी नहीं कोई भी नहीं

2025 हुंडई वेन्यू के एचएक्स 5 वेरिएंट के साथ सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी ज्यादा जानकारी।

इस वेरिएंट का सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर सिंगल-पेन सनरूफ है। इसमें एचएक्स 2 और एचएक्स 4 वेरिएंट के मुकाबले कई जरूरी कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिसमें फ्रंट आर्मरेस्ट और पैडल शिफ्टर्स (केवल औटोमटेक वेरिएंट में), क्रूज कंट्रोल (टर्बो-पेट्रोल और डीजल वेरिएंट), रिमोट इंजन स्टार्ट, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम (सभी पेट्रोल वेरिएंट में) शामिल हैं।

अगर आप 10 लाख रुपये से कम बजट में सनरूफ के साथ कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर चाहते हैं तो एचएक्स 5 वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन है

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 6

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी क्वाड-बीम ऑटो-एलईडी हेडलाइट

डार्क क्रोम डोर हैंडल

रूफ रेल्स

रियर स्पॉइलर

ब्लैक पेंटेड ओआरवीएम्स लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील (केवल ऑटोमैटिक)

लेदरेट रैप्ड गियर शिफ्ट नॉब

हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट (केवल ऑटोमैटिक)

60:40 स्प्लिट सीटें (केवल ऑटोमैटिक)

2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें (केवल ऑटोमैटिक)

रियर विंडो सनशेड

फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

रियर सेंटर आर्मरेस्ट (केवल ऑटोमैटिक)

पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर

बूट लैंप (केवल ऑटोमैटिक) ऑटो एसी

वायरलेस फोन चार्जर

कूल्ड ग्लवबॉक्स (केवल ऑटोमैटिक) फ्रंट ट्वीटर रियर वाइपर और वॉशर

2025 हुंडई वेन्यू का मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 एक शानदार फीचर लोडेड पैकेज है। इसमें ऑटो-एलईडी हेडलाइट, ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट सीटें और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर दी गई टेबल में दिए गए ज्यादातर फीचर वेन्यू के केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही दिए गए हैं। इस वेरिएंट में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है।

यह वेन्यू कार का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एचएक्स 6 वेरिएंट में 11 लाख रुपये से कम प्राइस पर काफी कुछ मिलता है।

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 6टी

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं वॉइस असिस्ट सनरूफ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

ओटीए (ओवर द एयर) अपडेट कोई भी नहीं

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 6 वेरिएंट के मुकाबले एचएक्स 6टी वेरिएंट में केवल वॉइस-एनेबल्ड सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट के लिए ओवर-द-अपडेट दिए गए हैं। इस वेरिएंट के साथ केवल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

यदि आपको कनेक्टेड कार फीचर चाहिए तो आप वेन्यू एचएक्स 6टी वेरिएंट चुन सकते हैं।

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 7

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 16-इंच अलॉय व्हील्स

एलईडी टर्न इंडिकेटर क्रैशपैड के लिए मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं

यदि आपको डीजल इंजन चाहिए तो यह वेन्यू का वैल्यू फॉर मनी मिड-वेरिएंट है क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें एचएक्स 6 वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं और इसमें अतिरिक्त फीचर के तौर पर 16 इंच अलॉय व्हील, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और डैशबोर्ड के लिए एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें वैल्यू फॉर मनी डीजल सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहिए।

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 8

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं डार्क नेवी और डव ग्रे केबिन थीम

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

मल्टी-ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) (केवल ऑटोमैटिक)

मल्टी-टेरेन मोड (सैंड, मड, स्नो) (केवल ऑटोमैटिक) कोई भी नहीं ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक)

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस वेरिएंट में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-ड्राइव और टेरेन मोड (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में) जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक (केवल ऑटो) दिए गए हैं। हालांकि, इसमें बड़े 12.3-इंच डिस्प्ले, ब्रांडेड साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे प्रीमियम फीचर की कमी रखी गई है।

यदि आपके लिए एडीएएस और बड़ी स्क्रीन मायने नहीं रखती है तो आप वेन्यू एचएक्स 8 वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।

2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 10

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कर्व्ड स्क्रीन सेटअप 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

आइडल स्टार्ट/स्टॉप (केवल टर्बो-पेट्रोल) 12.3 इंच टचस्क्रीन

8 स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर

360-डिग्री कैमरा

लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में कर्व्ड स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट के लिए 12.3-इंच), 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। इस वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है। यहां देखें इस वेरिएंट की फोटो गैलरी।

यदि आप फीचर्स और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं तो यह वेरिएंट चुन सकते हैं

इंजन और ट्रांसमिशन

नया जनरेशन अपडेट मिलने के साथ हुंडई वेन्यू कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एटी -टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।