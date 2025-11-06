2025 हुंडई वेन्यू : ​इसे खरीदने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानिए यहां

2025 हुंडई वेन्यू कार की ना केवल एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन नई है, बल्कि इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं और इसमें डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है

2025 हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर और ज्यादा बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स में आती है। कई सारे वेरिएंट और इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ सही वेरिएंट को चुनना ग्राहकों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यदि आप भी नई हुंडई वेन्यू कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी सभी जानकारी यहां हासिल कर सकते हैं :-

2025 हुंडई वेन्यू लॉन्च स्टोरी

हुंडई ने न्यू जनरेशन वेन्यू की पूरी प्राइस लिस्ट 4 नवंबर को साझा कर दी थी। इस गाड़ी की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। अगर आप हमारी लॉन्च स्टोरी से चूक गए हैं और वेरिएंट अनुसार पूरी कीमत जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं :-

2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी

नए जनरेशन अपडेट के साथ वेन्यू की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। इस एसयूवी कार में हुंडई की फैमिली एसयूवी जैसी डिजाइन थीम अपनाई गई है। यहां देखें न्यू जनरेशन वेन्यू के एक्सटीरियर और इंटीरियर का 360-डिग्री व्यू :-

2025 हुंडई वेन्यू को कैसे बुक करें?

2025 हुंडई की बुकिंग 4 नवंबर को लॉन्चिंग से पहले ही शुरू हो गई थी। इच्छुक ग्राहक इसे हुंडई की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी ऑथोराइज़्ड हुंडई डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। हमनें इस स्टोरी में बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी साझा की है :

2025 हुंडई वेन्यू वेरिएंट-वाइज फीचर

नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में आती है। अगर आप इस गाड़ी को घर लाने के बारे में सोच रहे हैं और सही वेरिएंट चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं तो चिंता न करें। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौनसा वेरिएंट सबसे उपयुक्त है, यह तय करने में आपकी मदद के लिए हमने इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी दी है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी देखें :-

2025 हुंडई वेन्यू कलर ऑप्शन गैलरी

सही वेरिएंट को चुनने के बाद अब बात आती है सही कलर ऑप्शन चुनने की। नई हुंडई वेन्यू कार छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में आती है, जिसमें दो नए कलर शेड : हेजल ब्लू और मिस्टिक सफायर शामिल है। यदि आप इसके कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं :

2025 हुंडई वेन्यू वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

हुंडई ने नई वेन्यू के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन इसमें डीजल इंजन के साथ अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने लगा है। वेन्यू कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। नई हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें :-

2025 हुंडई वेन्यू बेस वेरिएंट से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें

ज्यादातर कारों के बेस वेरिएंट में थोड़े बहुत फीचर ही दिए जाते हैं, लेकिन 2025 हुंडई वेन्यू में एक अलग अप्रोच अपनाई गई है। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट एचएक्स 2 (7.90 लाख रुपये से शुरू) में कई शानदार फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इसकी फोटो गैलरी :-

2025 हुंडई वेन्यू : 8 नए फीचर

नया जनरेशन अपडेट मिलने के साथ हुंडई वेन्यू कार में 8 नए फीचर शामिल हुए हैं, जिसमें ना केवल बड़ी स्क्रीन बल्कि कुछ अतिरिक्त सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें :-

पॉपुलर कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू : नई vs पुरानी

पुराने मॉडल के मुकाबले सेकंड जनरेशन वेन्यू की डिजाइन को अपडेट किया गया है। इसमें बॉडी पेनल्स पर क्रीज लाइंस दी गई हैं जिसके चलते यह गाड़ी अब ज्यादा शार्प लगती है। इस गाड़ी की इंटीरियर डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। यहां देखें नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर :-

2025 हुंडई वेन्यू बेस vs टॉप : फोटो गैलरी

यदि आप वेन्यू के एंट्री लेवल एचएक्स 2 और टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 के बीच अंतर देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्टोरी पर क्लिक कर सकते हैं :-

2025 हुंडई वेन्यू vs वेन्यू एन लाइन : डिजाइन कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू के साथ नई हुंडई वेन्यू एन लाइन को भी भारत में लॉन्च किया गया है जो कि इस एसयूवी कार का ज्यादा स्पोर्टी और फन-2-ड्राइव वर्जन है। रेगुलर वेन्यू के मुकाबले इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एन लाइन वर्जन रेगुलर वेन्यू से कितना है अलग, इसके बारे में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें :-

2025 हुंडई वेन्यू टर्बो पेट्रोल vs प्रतिद्व्न्दी

2025 हुंडई वेन्यू कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस/172 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। वेन्यू टर्बो-पेट्रोल का मुकाबला टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट जैसी दूसरी टर्बो-पेट्रोल सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू और इसके मुकाबले में मौजूद कारों का टर्बो-पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन :-

2025 हुंडई वेन्यू डीजल vs प्रतिद्व्न्दी

यदि आप डीजल सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार चाहते हैं तो आप वेन्यू को चुन सकते हैं जिसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। नए जनरेशन अपडेट के साथ इसमें अब डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के अलावा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू और इसके मुकाबले में मौजूद कारों का डीजल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन :-

हुंडई वेन्यू डीजल vs प्रतिद्व्न्दी

2025 हुंडई वेन्यू पुराने वर्जन के मुकाबले 48 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची और 30 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है। इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है, लेकिन साइज के मामले में यह अपने प्रतिद्व्न्दियों - टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक को कितनी टक्कर दे पाती है? इसके बारे में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें :-

तो, अगर आप 2025 हुंडई वेन्यू खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह सभी जानकारियां आपको रिसर्च करने और सही खरीदारी का फैसला लेने में मदद करेंगी। हम आपके लिए नई लॉन्च हुई कारों के लिए ऐसे ही और भी गाइड लेकर आते रहेंगे, इसलिए नए अपडेट के लिए कारदेखो से जुड़े रहें। तब तक, हमें बताएं कि क्या यह आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा, और अगर हुंडई वेन्यू को खरीदने की प्रक्रिया के बारे में आपके कोई और सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें।