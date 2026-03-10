2025 हुंडई वेन्यू ने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा किया पार, नया एचएक्स 8 डीजल एटी वेरिएंट भी हुआ लॉन्च

2025 हुंडई वेन्यू ने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा किया पार, नया एचएक्स 8 डीजल एटी वेरिएंट भी हुआ लॉन्च
नए वेरिएंट को एचएक्स 5 और एचएक्स 10 डीजल एटी वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है, यह टॉप वेरिएंट के लिए ज्यादा पै�से खर्च किए बिना एक वैल्यू-फॉर-मनी और फीचर लोडेड ऑप्शन साबित होता है
प्रकाशित: मार्च 10, 2026 03:03 pm । स्तुति
2026 हुंडई वरना की लॉन्चिंग के बाद अब हुंडई ने घोषणा की है कि वेन्यू सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार ने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार किया है। पिछले साल लॉन्च हुई इस एसयूवी कार की पॉपुलेरिटी को देखते हुए कंपनी ने इसका नया वेरिएंट एचएक्स 8 डीजल एटी भी पेश किया है। यहां देखें इस नए वेरिएंट से जुड़ी जानकारी :-
हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 डीजल एटी : कीमत
टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 से नीचे और लोअर वेरिएंट एचएक्स 5 के ऊपर पोजिशन किए गए एचएक्स 8 वेरिएंट ने वेन्यू डीजल एटी लाइनअप में एक बड़े गैप को भर दिया है। यहां देखें इस वेरिएंट की कीमत :-
|
वेरिएंट
|
एचएक्स 8 डीजल एटी
|
एचएक्स 10 डीजल एटी
|
अंतर
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
13.70 लाख रुपये
|
15.51 लाख रुपये
|
(-1.81 लाख रुपये)
यह नया वेरिएंट टॉप वेरिएंट एचएक्स 10 डीजल एटी से 1.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ज्यादा सस्ता है, जिससे यह एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है, साथ ही इसमें कई अच्छे फीचर भी दिए गए हैं।
हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 डीजल एटी : क्या कुछ हुए है बदलाव?
एचएक्स 8 डीजल एटी वेरिएंट में सबसे ज्यादा बदलाव केबिन के अंदर हुए हैं, जहां इसमें 'वेन्यू' लेटरिंग के साथ डुअल-टोन लेदरेट सीटें दी गई हैं। इसमें टॉप वेरिएंट वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइव मोड, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट शामिल हैं।
इसमें टॉप वेरिएंट वाले कुछ सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जिसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड (ईपीबी) और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है, साथ ही इसमें लोअर वेरिएंट वाले सेफ्टी फीचर जैसे 6 एयरबैग्स, ईएससी, एबीएस के साथ ईबीडी, टीपीएमएस, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर व्यू कैमरा भी दिए गए हैं।
|
नोट :
हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 : इंजन ऑप्शन
नए अपडेट के साथ एचएक्स 8 वेरिएंट में अब डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलने लगा है, जिसके साथ पहले केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिला करता था। यहां देखें इन दोनों इंजन के स्पेसिफिकेशन :-
|
स्पेसिफिकेशन
|
2026 हुंडई वेन्यू एचएक्स 8
|
इंजन
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल (नया)
|
पावर
|
120 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
172 एनएम
|
250 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)
एटी- ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)
|
एचएक्स 8 के साथ उपलब्ध नहीं :
हुंडई वेन्यू कार के लोअर वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जिसके साथ 5-स्पीड एमटी गियरबॉक्स मिलता है, जबकि इसके एचएक्स 2, एचएक्स 5, और एचएक्स 7 वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड एमटी गियरबॉक्स की चॉइस भी दी गई है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन।
हुंडई वेन्यू : मुकाबला
हुंडई वेन्यू का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स, किआ सिरोस और सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।