सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 वेरिएंट के साथ मिल रहा है केवल एक इंजन विकल्प! देखिए पूरी डिटेल

    प्रकाशित: नवंबर 13, 2025 12:39 pm । सोनू

    38 Views
    • Write a कमेंट

    एचएक्स 8 में दिया गया इंजन नई वेन्यू के पांच वेरिएंट्स में मिलता है

    Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का वेरिएंट स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। यह गाड़ी आठ वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी रेंज एचएक्स 2 से शुरू होती है और एचएक्स 10 तक जाती है। कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि लगभग हर तरह के ग्राहक के लिए वेन्यू गाड़ी उपलब्ध हो, फिर चाहे ग्राहक साधारण शहरी यात्रा करने वाला हो या परफॉर्मेंस व प्रीमियम को अहमियत देने वाला हो। टॉप मॉडल एचएक्स 10 के ठीक नीचे, एक स्टाइलिश और फीचर से भरपूर वेरिएंट है, जिसमें एसयूवी कार के अधिकांश प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। लेकिन यह वेरिएंट केवल एक 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है।

    तो एचएक्स 8 वेरिएंट को कौनसी चीज खास बनाती है और इसमें कौनसे फीचर दिए गए हैं? जानेंगे आगे:

    एचएक्स8 के लिए केवल एक इंजन: टर्बो-पेट्रोल

    Hyundai Venue

    एचएक्स 7 में केवल डीजल इंजन का विकल्प मिलता है, और एचएक्स 8 में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और हुंडई ने इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी (ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि वेन्यू टर्बो-पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स लेने वालों के लिए एचएक्स 8 टॉप मॉडल है, क्योंकि एचएक्स 10 केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में मिलता है

    दिलचस्पत बात ये है कि वेन्यू एचएक्स 5 मिड वेरिएंट सभी इंजन विकल्प के साथ आता है, और बजट में रहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है। यहां वेन्यू के कुछ अन्य वेरिएंट्स बताए हैं जिनमें केवल एक इंजन दिया गया है।

    डिजाइन

    हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 आधुनिक दिखती है और इसमें कुछ ऐसे स्टाइल अपडेट हैं जिनकी आप टॉप मॉडल से उम्मीद करते हैं। इसमें एचएक्स 7 के डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो इसे स्पोर्टी और शानदार अपील देते हैं। एचएक्स 8 में 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसके लुक को निखारते हैं, साथ ही बॉडी कलर क्लेडिंग, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, और ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    पीछे की तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी टेललैंप्स, और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी लाइट बार दी गई है। एचएक्स 8 में रूफ रेल्स, एक शार्क फिन एंटीना, और ओआरवीएम में इंटीग्रेट टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

    केबिन में प्रीमियम दिखने वाली नेवी ब्लू और ग्रे थीम दी गई है जो केबिन को प्रीमियम लुक देती है। इसमें आपको लेदरेट सीटें, एक लेदर स्टीयरिंग व्हील, और एक लेदर गियरनोब मिलता है, जो अंदर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अब इसके फीचर पर नजर डालते हैं।

    हुंडई वेन्यू फीचर

    Hyundai Venue

    वेन्यू एचएक्स8 का केबिन निचले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगता है। हालांकि इसमें दो 12.3-इंच डिस्प्ले का अभाव है जो टॉप मॉडल में दी गई है, लेकिन केबिन में आपको कई अन्य प्रीमियम फीचर मिलते हैं।

    एचएक्स 8 वेरिएंट में ढेरों टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, एक सनरूफ, और एक पावर्ड व वेंटिलेटेड ड्राइवर सीट दी गई है।

    वेन्यू एचएक्स 8 में छह एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग कैमरा, और सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें आईएसओफिक्स माउंट और सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट भी दिया गया है।

    हालांकि, बोस 8-स्पीकर सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, और एडीएएस लेवल 2 जैसे फीचर का अभाव है जो टॉप मॉडल तक सीमित है।

    अगर वेन्यू आपकी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करती है तो आपको हमारी बाइंग गाइड देखनी चाहिए, जिसमें नई वेन्यू गाड़ी की सभी जानकारी दी गई है।

    हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 प्राइस और कंपेरिजन

    नई हुंडई वेन्यू कार की कीमत 7.9 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये के बीच है। वहीं हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 की कीमत 11.08 लाख रुपये से 13.03 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, इंडिया) के बीच है।

    वेन्यू एचएक्स 8 का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स से है।

    संदर्भ के टॉप मॉडल का इस्तेमाल किया गया है।

    यह भी देखें: हुंडई वेन्यू ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 वेरिएंट के साथ मिल रहा है केवल एक इंजन विकल्प! देखिए पूरी डिटेल
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है