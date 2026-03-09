नई हुंडई वरना हुई लॉन्च: 10.98 लाख रुपये रखी गई शुरूआती कीमत, पूरी प्राइस लिस्ट देखिए यहां

प्रकाशित: मार्च 09, 2026 05:10 pm । भानु

हुंडई इंडिया ने हुंडई वरना को 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट किया गया है। नई वरना को 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह नए 6 वेरिएंट्स: एचएक्स2, एचएक्स4, एचएक्स6, एचएक्स6 प्लस, एचएक्स8 और एचएक्स10 में उपलब्ध है। सेडान में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, हालांकि इसमें पहले वाले ही इंजन विकल्प मौजूद हैं।

चलिए अब सभी अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र:

2026 हुंडई वरना के वेरिएंट-अनुसार कीमत

नई हुंडई वरना को कंपनी के नए वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। यहां हर वेरिएंट की अपडेटेड कीमत इस प्रकार से है:

वेरिएंट 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल एचएक्स2 एमटी Rs 10.98 लाख रुपये — एचएक्स4 एमटी Rs 12.24 लाख रुपये — एचएक्स6 एमटी Rs 13.19 लाख रुपये — एचएक्स6 सीवीटी Rs 14.40 लाख रुपये — एचएक्स6 प्लस एमटी Rs 13.81 लाख रुपये — एचएक्स6 प्लस सीवीटी Rs 15.02 लाख रुपये — एचएक्स8 एमटी Rs 14.88 लाख रुपये Rs 16.28 लाख रुपये एचएक्स8 सीवीटी Rs 16.09 लाख रुपये — एचएक्स8 डीसीटी — Rs 17.62 लाख रुपये एचएक्स10 सीवीटी Rs 17.15 लाख रुपये — एचएक्स10 डीसीटी — Rs 18.25 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम के अनुसार

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

हुंडई वरना के नए बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 10.98 लाख रुपये है, जो पहले की 10.79 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से 18,900 रुपये ज्यादा है।

हालांकि, नई वरना का टॉप-स्पेक टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट अपने पिछले टॉप वेरिएंट से 1.12 लाख रुपये महंगा है।

नोट:

हुंडई वरना के केवल टॉप दो वेरिएंट ही टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। हालांकि, टॉप-स्पेक वेरिएंट केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ ही आता है।

आइए जानते हैं कि नई वरना की अपडेटेड कीमतों के साथ क्या-क्या अपडेट्स आए हैं।

2026 हुंडई वरना में क्या नया है?

साइज की बात करें तो, नई वरना पहले से 30 मिलीमीटर लंबी है, जबकि इसके अन्य आयाम पहले जैसे ही हैं।

डायमेंशंस

लंबाई: 4565 मिलीमीटर (+30 मिलीमीटर) | चौड़ाई: 1765 मिलीमीटर | ऊंचाई: 1475 मिलीमीटर | व्हीलबेस: 2670 मिलीमीटर | बूट स्पेस: 528 लीटर

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, नई वरना के फ्रंट लुक में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। हेडलाइट क्लस्टर को अपडेट किया गया है और इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और एलईडी फॉगलैंप्स के लिए एक साफ-सुथरी हाउसिंग दी गई है। ऑल-ब्लैक ग्रिल का डिजाइन पहले जैसा ही है और बंपर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसके फ्रंट में चौड़ी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप पहले की तरह ही मौजूद है। इसमें 16 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिनका डिजाइन बदला नहीं है। पीछे की तरफ, पहले की तरह ही कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और 'वरना' लिखा हुआ है।

कलर्स

हुंडई वरना के कलर पैलेट में क्लासी ब्लू और मैट फिनिश वाला टाइटन ग्रे शेड जोड़ा गया है। इसके अलावा, यह स्टाररी नाइट, एटलस व्हाइट और एबिस ब्लैक कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध रहेगी।

नोट:

डुअल-टोन लुक के लिए केवल एटलस व्हाइट कलर ऑप्शन में ही ब्लैक रूफ का विकल्प उपलब्ध है!

इंटीरियर और फीचर्स

नई वरना में पहले की तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट केबिन थीम और डैशबोर्ड का लेआउट बरकरार है। हालांकि, कंपनी ने स्टीयरिंग व्हील को नए मोर्स कोड हुंडई लोगो (चार डॉट्स 'H' अक्षर को दर्शाते हैं) से अपडेट किया है, जिससे यह नई हुंडई वेन्यू में देखी गई हुंडई की नई डिजाइन लेंग्वेज के अनुरूप हो गया है।

फीचर्स की बात करें तो, नई वरना में 8 तरह से पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पावर्ड टेलगेट, 4 तरह से पावर-एडजस्टेबल पैसेंजर सीट और रियर विंडो सनशेड दिए गए हैं।

ऊपर दिए गए अपडेट्स के अलावा, वरना में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले (वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर के जरिए) वाला 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर्स बरकरार हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिहाज से भी, इसमें कई अच्छे अपडेट किए गए हैं, जिनमें सात एयरबैग (पहले छह एयरबैग थे), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा और इन-बिल्ट डैशकैम शामिल हैं।

अन्य जरूरी सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल हैं।

इंजन विकल्प

नई वरना के इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मौजूद है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम

कंपेरिजन

सेडान कारों की घटती लोकप्रियता को देखते हुए, हुंडई वरना के सामने होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी कुछ कारें मुकाबले में मौजूद हैं। गौरतलब है कि स्लाविया और वर्टस दोनों को इसी साल फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है।