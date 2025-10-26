2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी आई सामने

96 Views

नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शनल दिया गया है

2025 हुंडई वेन्यू से भारत में पर्दा उठ चुका है और यहां इसे 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह एसयूवी कार आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है और अब कंपनी ने इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी भी साझा कर दी है। 2025 हुंडई वेन्यू कार के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर :-

इंजन स्पेसिफिकेशन

नई हुंडई वेन्यू कार में पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी (नया)

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

इसमें डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (एटी) ऑप्शनल दिया गया है।

वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

वेरिएंट 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी 1.5-लीटर डीजल एमटी 1.5-लीटर डीजल एटी एचएक्स 2 ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ एचएक्स 4 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ एचएक्स 5 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एचएक्स 6 ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ एचएक्स 6टी ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ एचएक्स 7 ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ एचएक्स 8 ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ एचएक्स 10 ❌ ❌ ✅ ❌ ✅

फीचर और सेफ्टी

न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू कार में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, रियर विंडो सनशेड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग और 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर-सीट और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री भी दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। 2025 हुंडई वेन्यू कार में अब फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर भी मिलते हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।