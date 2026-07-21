2026 सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन लॉन्च

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Published On जुलाई 21, 2026 14:34 ist

Jul 21, 2026 14:34 IST

last updated on Jul 21, 2026 14:34 IST

Jul 21, 2026 14:34 IST

published on Jul 21, 2026 14:34 IST

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सिट्रोएन ने अपनी कूपे-एसयूवी बसॉल्ट एक्स के लिए नया 'कम्फर्ट एडिशन' लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस स्पेशल एडिशन को बेस और मिड-स्पेक वेरिएंट्स पर तैयार किया गया है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं। आइए जानते हैं इस नए स्पेशल एडिशन में क्या कुछ खास है:

कीमत और वेरिएंट्स

वेरिएंट पावरट्रेन कीमत (कंफर्ट एडिशन) कीमत (स्टैंडर्ड) अंतर यू पेट्रोल एमटी 8.75 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये + 20,000 रुपये प्लस पेट्रोल एमटी 9.99 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये कोई अंतर नहीं टर्बो-पेट्रोल एमटी 11.57 लाख रुपये 11.57 लाख रुपये कोई अंतर नहीं टर्बो-पेट्रोल एटी 12.82 लाख रुपये 12.82 लाख रुपये कोई अंतर नहीं मैक्स टर्बो-पेट्रोल एमटी - 12.63 लाख रुपये - टर्बो-पेट्रोल एटी - 13.90 लाख रुपये -

बसॉल्ट एक्स का कम्फर्ट एडिशन टॉप मॉडल मैक्स को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है। सबसे खास बात यह है कि जहां बेस मॉडल के लिए कीमत बढ़ाई गई है, वहीं मिड-वेरिएंट्स के ग्राहकों को बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए नए फीचर्स मिल रहे हैं।

यह नया एडिशन पिछले महीने एयरक्रॉस एक्स के लिए पेश किए गए इसी तरह के अपडेट के बाद आया है।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन: क्या है नया

यह कोई बड़ा फेसलिफ्ट या मैकेनिकल अपडेट नहीं है, बल्कि एक एक्सेसरी-बेस्ड एडिशन है जिसका मकसद बेस और मिड-स्पेक वेरिएंट्स में वैल्यू और प्रीमियम फील को बढ़ाना है। इसमें कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलते हैं।

नई सीट अपहोल्स्ट्री: केबिन को बेहतर बनाने के लिए इसमें मेट्रोपोलिटन बैज कलर की लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

एएक्सएस एक्सेसरी पैक्स: इस एडिशन में क्यूरेटेड एक्सेसरी पैक्स शामिल हैं, जिसके तहत 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, जेबीएल-ब्रांडेड साउंड सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और एक ड्यूल डैशकैम शामिल हैं।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

भले ही कम्फर्ट एडिशन टॉप- मॉडल मैक्स वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन उस वेरिएंट में पहले से ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, आगे वेंटिलेटेड सीट, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिए बसॉल्ट एक्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गएहैं। इस कूपे-एसयूवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

पावरट्रेन

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 82 पीएस 110 पीएस टॉर्क 115 एनएम 190 एनएम (एमटी)/205 एनएम (एटी) एटी 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

इनसे है मुकाबला

अपने यूनिक कूपे-एसयूवी बॉडीस्टाइल के कारण सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स का सीधा मुकाबला टाटा कर्व से है। हालांकि, कीमत और सेगमेंट के हिसाब से यह हुंडई क्रेटा, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, निसान टेक्टॉन, किया सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स जैसी पारंपरिक एसयूवी को भी टक्कर देती है।