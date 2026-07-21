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    महिंद्रा विजन टी का पेटेंट फाइल: क्या आपको अगली एसयूवी खरीदने से पहले इंतजार करना चाहिए?

    क्या विजन टी रेट्रो स्टाइलिंग, एडवांस फीचर्स और एक शानदार ईवी होने के बीच एक अच्छा बैलेंस पेश करेगी?

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    Published On जुलाई 21, 2026 11:00 ist
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    published onJul 21, 2026 11:00 IST
    last updated onJul 21, 2026 11:00 IST
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    Mahindra Vision T

    महिंद्रा ने अपने विजन टी कॉन्सेप्ट का पेटेंट भारत में फाइल करवाया है, जिससे इस बात के संकेत मिले हैं कि यह गाड़ी प्रोडक्शन के और करीब आ गई है। यह कॉन्सेप्ट मॉडल थार फैमिली का हिस्सा हो सकती है। भारत में इसे 2027 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। थार जैसी दिखने वाली इस एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

    डिजाइन और साइज

    पेटेंट फाइल होने से पता चला है कि विजन टी का प्रोडक्शन वर्जन अपने कॉन्सेप्ट मॉडल के काफी करीब रहेगा, जिसमें एक बॉक्सी और रेट्रो स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। विजन टी एक 4.3-मीटर लंबी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होगी, जो इसे सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसे मॉडल्स के मुकाबले में खड़ा करेगी। महिंद्रा के लाइनअप में विजन टी को थार ब्रांड के नीचे रखा जाएगा। कंपनी के अपने एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बनी यह एसयूवी आईसीई, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन को सपोर्ट करेगी और कई अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध होगी, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि सबसे पहले इसका कौनसा वर्जन आएगा। 

    Mahindra Vision T front design

    इसका डिजाइन मौजूदा थार 3-डोर या 5-डोर से थोड़ा अलग होगा। विजन टी का लुक थार रॉक्स से ज्यादा प्रेरित लगता है, लेकिन इसमें कुछ बड़े अंतर हैं। इस गाड़ी में चौकोर (स्क्वायर-शेप) हेडलैंप्स और टेललैंप्स के साथ फ्लैट बॉडी पैनल्स दिए गए हैं। यह इसे थार रॉक्स की राउंड स्टाइलिंग से अलग और ज्यादा मस्कुलर लुक देते हैं। इंटीरियर के मामले में भी यह गाड़ी एक मॉडर्न अप्रोच अपनाएगी। इसमें एक अपराइट डैशबोर्ड और एक वर्टिकल टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शन भी इंटीग्रेटेड होंगे। महिंद्रा ने यह भी दावा किया है कि इसमें सेगमेंट का सबसे बेस्ट इंटीरियर स्पेस मिलेगा, जो इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी बना सकता है।

    Mahindra Vision T rear profile

    Mahindra Vision T

    प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन  

    महिंद्रा विजन टी की सबसे बड़ी खासियत इसका नया प्लेटफॉर्म होगा। यह गाड़ी महिंद्रा के इन-हाउस डेवलप किए गए एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। यह इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई), हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (ईवी) पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। चूंकि यह प्लेटफॉर्म ईवी पावरट्रेन को भी सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें 2-व्हील ड्राइव (2डब्लूडी) और ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) दोनों कॉन्फिगरेशन मिलने की संभावनाएं है। फिलहाल, महिंद्रा ने विजन टी के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। यह भी साफ नहीं है कि लॉन्च के समय इसमें सबसे पहले कौनसा पावरट्रेन ऑप्शन पेश किया जाएगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    Mahindra Vision T, Vision SXT, Vision S, Vision X

    महिंद्रा विजन टी का पेटेंट फाइल होना सिर्फ एक नई गाड़ी के आने का संकेत नहीं है, बल्कि यह महिंद्रा की भविष्य की रणनीति की एक बड़ी झलक है। विजन टी कंपनी के अगली-पीढ़ी के प्रोडक्ट्स की शुरुआत होगी, जो एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। चूंकि यह प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर है, ऐसे में इसी एक आर्किटेक्चर पर अलग-अलग साइज और स्टाइल की गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। महिंद्रा अपनी विजन टी, विजन एस, विजन एसएक्सटी और विजन एक्स को भी शोकेस कर चुकी है, जिसमें अलग-अलग पावरट्रेन मिलने की संभावनाएं हैं। इन सभी गाड़ियों को थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे अलग-अलग ब्रांड्स के तहत पेश किए जाएगा। अब जब महिंद्रा ने विजन टी के लिए पेटेंट फाइल कर दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में हमें इस कॉन्सेप्ट का दूसरा वर्जन देखने को मिले। यह रणनीति कंपनी को अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करने में मदद करेगी। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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