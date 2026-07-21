हुंडई बोल्डर एसयूवी कॉन्सेप्ट का पेटेंट भारत में फाइल: महिंद्रा थार रॉक्स और मारुति जिम्नी को टककर देगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

हुंडई ने भारत में अपनी पहली रग्ड एसयूवी बोल्डर कॉन्सेप्ट के लिए डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 2026 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में दिखाया गया था, जिसमें पारंपरिक बॉक्सी और ओल्ड-स्कूल एसयूवी डिजाइन है। यह हुंडई की मौजूदा डिजाइन फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है और इसका प्रोडक्शन वर्जन 2030 तक आने की उम्मीद है, जो सीधे तौर पर महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी जैसी ऑफ रोडिंग कार को टक्कर देगा।

हुंडई बोल्डर एसयूवी: क्या उम्मीदें हैं?

बोल्डर कॉन्सेप्ट हुंडई की 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है, जो मजबूती और रग्डनेस पर जोर देती है। इसका ओवरऑल लुक काफी दमदार है, जिसमें एक अपराइट एसयूवी स्टांस, चौड़े फेंडर्स और एक चौड़ी ग्रिल शामिल है। यह डिजाइन इसे एक सीरियस ऑफ-रोडर का लुक देता है, जो मौजूदा हुंडई कार के मॉडर्न और कर्वी डिजाइन से हटकर है।

सामने से, बोल्डर कॉन्सेप्ट का लुक काफी मस्कुलर है। इसमें स्क्वायर शेप के हेडलैंप्स, एक फ्लैट बोनट डिजाइन और एक बोल्ड स्कल्प्टेड बंपर दिया गया है। बंपर के नीचे एक रग्ड स्किड प्लेट और बड़ा अप्रोच एंगल इसे मुश्किल रास्तों के लिए तैयार दिखाता है। इसकी प्रैक्टिकैलिटी बढ़ाने के लिए, ओआरवीएम और एसयूवी की छत पर इंटीग्रेटेड ऑक्सिलियरी लाइट्स भी दी गई हैं।

साइड से देखने पर इसका रग्ड कैरेक्टर और भी साफ नजर आता है। इसमें यूनीक सफारी-स्टाइल विंडोज और एक रियर विंडो है जिसमें रोल-डाउन फीचर मिलता है। एक्सटेंडेड व्हील आर्च के नीचे 37-इंच के बड़े ऑफ-रोड टायर्स दिए गए हैं, और ब्लैक क्लैडिंग इसके साइड प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाती है। सामान रखने के लिए छत पर कैरिज के साथ रूफ रेल्स भी दी गई हैं।

पीछे का डिजाइन भी आगे की तरह ही बॉक्सी और फंक्शनल है। टेललैंप्स का लेआउट हेडलैंप्स की तरह ही स्क्वायर है, और दोनों डी-पिलर पर लाइट स्ट्रिप्स दी गई हैं। टेलगेट पर स्पेयर व्हील माउंट किया गया है, जो इसे एक क्लासिक ऑफ-रोडर लुक देता है। चंकी रियर बंपर, फ्लैट टेलगेट और बड़ा डिपार्चर एंगल इसकी ऑफ-रोड क्षमताओं को और पुख्ता करते हैं। एक खास फीचर इसका टेलगेट है, जिसे दोनों तरफ से खोला जा सकता है।

बोल्डर कॉन्सेप्ट में सेगमेंटेड डैशबोर्ड डिजाइन है, जिसमें ड्राइवर, सेंटर और पैसेंजर साइड में इंटीग्रेटेड स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें कोई बड़ी टचस्क्रीन नहीं है, बल्कि 4 छोटे चौकोर डिस्प्ले हैं जो ऑफ-रोड पैरामीटर्स और टेरेन की जानकारी दिखाते हैं। सबसे अनोखा फीचर इसमें पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह पूरी विंडशील्ड में फैला हुआ एक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) है, जो नेविगेशन, स्पीड, मौसम और ओडोमीटर जैसी जानकारी दिखाता है। फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी यूनीक है और इसके फ्लैट-बॉटम एरिया पर 'बोल्डर' ब्रांडिंग दी गई है।

कारदेखो का क्या है कहना

फिलहाल हुंडई बोल्डर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका भारत में पेटेंट होना एक बड़ा संकेत है। यह कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए भारतीय बाजार के लिए इसके प्रोडक्शन वर्जन में कुछ बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। यह उम्मीद है कि बोल्डर 2030 तक प्रोडक्शन में आ जाएगी। इसके अलावा, हुंडई इसी बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर आधारित एक मिड-साइज लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसके भी 2030 तक आने की उम्मीद है।

जब हुंडई बोल्डर का प्रोडक्शन वर्जन भारत में लॉन्च होगा, तो यह ऑफ-रोड एसयूवी सेगमेंट में एक नया दावेदार होगा। इसका मुकाबला महिंद्रा थार रॉक्स, फोर्स गुरखा 5-डोर और मारुति जिम्नी से होगा।