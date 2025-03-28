ये हैं 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 एसयूवी कार

एसयूवी कार पिछले कुछ समय से दुनियाभर में धूम मचा रही हैं, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हर कोई ऊंची राइडिंग पोजिशन और दमदार डिजाइन चाहता है। पहले एसयूवी कार लेडर-फ्रेम चेसिस तक सीमित थी लेकिन अब मोनोकॉक चेसिस पर भी बनने लगी हैं। अगर अगर आप प्रभावशाली सीटिंग पोजिशन वाली कार लेना चाहते हैं लेकिन बजट टाइट है, तो पेश हैं 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 एसयूवी कार, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।

टाटा पंच/पंच ईवी

कीमत: 5.50 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये (पंच)/ 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये (पंच ईवी)

इस लिस्ट की शुरुआत भारत की सबसे सस्ती एसयूवी कार में से एक से करते हैं, और टाटा पंच भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार में से एक भी है। अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने के बाद से टाटा मोटर्स पंच कार की 6 लाख से अधिक यूनिट बेच चुकी है जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

पंच गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सीएनजी किट का विकल्प भी है। पंच सीएनजी में ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी है, जिससे इसमें बूट स्पेस से समझौता नहीं करना पड़ता है और ये ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। अगर आपको पंच आईसीई वर्जन नहीं चाहिए, तो टाटा मोटर्स ने इसे इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश किया है, और इसका अंदर व बाहर से स्टाइल आईसीई पंच से थोड़ा अलग है।

आईसीई और ईवी मॉडल अच्छे खासे फीचर से भी लैस है, जिनमें एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक 10.25-इंच वर्चुअल क्लस्टर (केवल पंच ईवी), और सनरूफ आदि शामिल है। अगर छह लाख लोगों ने इसे खरीदा है तो वास्तव में इसमें पंच है।

स्कोडा कायलाक

कीमत: 7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये

जब से भारत में स्कोडा फाबिया और फॉक्सवैगन पोलो बंद हुई, ड्राइविंग के शौकीन लोग छोटी स्कोडा/फॉक्सवैगन कार चाहते थे। और स्कोडा ने कायलाक के साथ यह कमी पूरी की। इसका 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन कमाल की पावर डिलीवरी देता है। इसके चेसिस का संतुलन अच्छा है और राइड स्पोर्टी के साथ-साथ आरामदायक है। कायलाक उन लोगों के लिए है जो मजेदार ड्राइविंग चाहते हैं। इसके फीचर भी खराब नहीं हैं और इस मामले में यह लगभग अपने सभी प्रतिद्वंदियों के बराबर है। इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कोडा कार है।

हुंडई वेन्यू

कीमत: 7.90 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये

वेन्यू की कीमत 15 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई है, लेकिन यह केवल इसके टॉप मॉडल के लिए है। आपको नई वेन्यू पर विचार क्यों करना चाहिए, यह बिलकुल स्पष्ट है क्योंकि ये सबसे नई कार है। यहां देखिए प्राइस लिस्ट और लॉन्च स्टोरी।

पहले जनरेशन मॉडल की तुलना में इसका साइज बड़ा है, और पीछे वाले पैसेंजर को ज्यादा स्पेस मिलता है। हुंडई ने इसे एक सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल बनाया है, जिसका मतलब है कि ओवर-द-एयर (ओटीए) से कोई भी बग फिक्स या सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। बोल्ड डिजाइन, प्रीमियम केबिन और लंबी फीचर लिस्ट के साथ हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन रहा है, जहां टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा जैसी कंपनियों की अच्छी पकड़ है।

पहली बार नई वेन्यू में आसान ड्राइव और ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन भी दिया गया है। 2025 वेन्यू के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन की स्टोरी में हमने बताया है कि कौनसे वेरिएंट में नया डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन दिया गया है।

टाटा नेक्सन/नेक्सन ईवी

कीमत: 7.32 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये (नेक्सन)/ 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये (नेक्सन ईवी)

टाटा मोटर्स उन चुनिंदा ब्रांड में से एक है और अपने कार के आईसीई और ईवी दोनों वर्जन पेश करती है। पंच/पंच ईवी की तरह, नेक्सन का भी इलेक्ट्रिक वर्जन नेक्सन ईवी उपलब्ध है। इस लिस्ट में टाटा नेक्सन एकमात्र कार है जिसमें कई पावरट्रेन विकल्प: डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी दिए गए हैं।

नेक्सन ने टाटा मोटर्स को बड़ी सफलता दिलाई है, और 2017 में लॉन्च के बाद से इसकी 7 लाख से अधिक यूनिट बिक चुकी है। नेक्सन को कोई नया जनरेशन अपडेट नहीं मिला है, लेकिन इसे कई फेसलिफ्ट वर्जन मिल चुके हैं। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (आईसीई मॉडल में 10.25-इंच), वर्चुअल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर हैं।

अक्टूबर 2025 में टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में टॉप पर थी।

सिट्रोएन बसॉल्ट

कीमत: 7.95 लाख रुपये से 14.10 लाख रुपये

अगर आप बाजार में उपलब्ध आम एसयूवी और सेडान कार से बोर हो गए हैं तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन वाले एसयूवी-कूपे मॉडल को ले सकते हैं, जिसमें स्टाइल तो सेडान कार वाला है लेकिन आकार एसयूवी कार जैसा है। सिट्रोएन ने भारत में अब तक की सबसे किफायती एसयूवी-कूपे कार पेश की है। सिट्रोएन बसॉल्ट उन लोगों के लिए है जो अलग दिखने वाली गाड़ी चाहते हैं।

हाल ही में बसॉल्ट को नया डैशबोर्ड और कुछ अतिरिक्त फीचर अपडेट दिए गए हैं। अब यह एक ऐसा विकल्प है जो आपको जरूर पसंद आना चाहिए।

किआ सिरोस

कीमत: 8.67 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये

वेन्यू की तरह किआ सिरोस टॉप मॉडल की प्राइस भी 15 लाख रुपये से अधिक है। इसका अनोखा डिजाइन, ढेरों फीचर और कॉम्पैक्ट डिजाइन इस कार को वाकई सबसे अलग बनाते हैं। सिरोस सिर्फ एक ही चीज के लिए बनी है और वो है अधिकतम केबिन स्पेस। इसमें पीछे रिक्लाइनिंग, स्लाइडिंग और वेंटिलेटेड सीटों के साथ अच्छा स्पेस मिलता है, और एक पैनोरमिक सनरूफ है जो मुंबई के कुछ घर से बड़ा है।

मारुति सुजुकी जिम्नी

कीमत: 12.31 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये

भारत में लगभग हर किसी के पास लोकप्रिय मारुति सुजुकी जिप्सी के साथ कोई न कोई कहानी जरूर है, या तो आपके रिश्तेदार के पास यह कार थी, या आपने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में इसमें सफारी की होगी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम्नी असल में नई जनरेशन की जिप्सी है? यह भारत में उपलब्ध सबसे सक्षम ऑफ रोडिंग कार में से एक है, जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। इसके कॉम्पैक्ट साइज के चलते आपको इसे शहर और ऑफ रोडिंग रास्तों पर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मारुति सुजुकी ने सुनिश्चित किया है कि इसमें आपके रोजाना इस्तेमाल के लिए सभी सुविधाएं हैं।

जिम्नी में 4-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, लेकिन हमें लगता है कि मारुति को इसमें नया 6-स्पीड यूनिट देना चाहिए था। जिम्नी इस लिस्ट की एकमात्र कार है जिसमें मॉडिफिकेशन के काफी विकल्प मिलते हैं।

महिंद्रा थार/थार रॉक्स

कीमत: 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (थार)/ 12.25 लाख रुपये से 22.06 लाख रुपये (थार रॉक्स)

मारुति सुजुकी जिम्नी का जिक्र हम महिंद्रा थार के बिना कैसे कर सकते हैं? यह एक पॉपुलर ऑफ रोडिंग कार है जो सिर्फ तीन दरवाजों और चार सीटों के साथ उपलब्ध है। अगर आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं तो फिर थार रॉक्स को चुनें, जो ज्यादा फैमिली कार साबित होती है। जिम्नी के विपरीत, महिंद्रा ने थार और थार रॉक्स में सक्षम 4-व्हील ड्राइव वर्जन के अलावा एक रियर-व्हील-ड्राइव विकल्प दिया है। महिन्द्रा जानती है कि ज्यादातर ग्राहक ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे, और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट से इसे शहर में चलाना आसान है। इसमें एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन का अभाव है। उम्मीद है कि जल्द भविष्य में इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है।

हाल ही में महिंद्रा ने थार 3 डोर को एक फेसलिफ्ट अपडेट दिया है और आप हमारी फोटो गैलरी में इसके डिजाइन में बदलाव देख सकते हैं।

हुंडई क्रेटा

कीमत: 10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये

हुंडई क्रेटा एक शानदार एसयूवी कार है। यह भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आप इसे नजर अंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुंडई इसे एक बेहतरीन पैकेज के साथ पेश करती है, जो इसे सबसे अच्छी कारों में से एक बनाता है। अच्छा स्टाइल, तकनीक और फीचर से भरपूर, पर्याप्त सुरक्षा और कई तरह के इंजन विकल्प क्रेटा की पहचान हैं। इसमें एक पेट्रोल, एक टर्बो-पेट्रोल, एक डीजल और एक इलेक्ट्रिक वर्जन शामिल है, लेकिन ईवी मॉडल ज्यादा महंगा है। अगर आप कुछ ज्यादा मजेदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं तो फिर हुंडई ने स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन भी पेश की है।

क्रेटा में केवल एक और चीज की जरूरत है जो इसे और भी बेहतर बनाए, और वो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

कीमत: 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

इस लिस्ट का अंत उस कार से करते हैं जिस पर मारुति सुजुकी ने बड़ा दांव लगाया है और वो है नई विक्टोरिस। यह मारुति सुजुकी की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, और इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो पहली बार मारुति कार में मिले हैं। इसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जिससे बूट में ज्यादा जगह मिलती है। इसमें जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर टेलगेट और लेवल 2 एडीएएस भी दिया गया है। ग्रैंड विटारा की तरह विक्टोरिस भी एक पेट्रोल, एक सीएनजी और एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है। इसमें डीजल इंजन नहीं है, क्योंकि अब मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों में डीजल इंजन नहीं देती है।

आप इन टॉप 10 एसयूवी कार में से कौनसी गाड़ी घर लाने की सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।