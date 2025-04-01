ये हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 01:25 pm । स्तुति

इस लिस्ट की ज्यादातर कारों में यह प्रीमियम फीचर टॉप वेरिएंट में दिया गया है, हालांकि किआ सिरोस और सोनेट जैसी कारों में फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर मिड-वेरिएंट से मिलता है

पिछले कुछ सालों में हमनें मास-मार्केट कारों में कई प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की कारों वाले फीचर को जुड़ते देखा है। इनमें से एक प्रीमियम फीचर जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर। यह एक बेहद महत्वपूर्ण फीचर है जो गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आप कम बजट में इस प्रीमियम फीचर वाली कोई कार को चुनना चाहते हैं तो यह टॉप 10 सबसे किफायती ऑप्शन देख सकते हैं :-

रेनो काइगर

किआ सोनेट

सिट्रोएन बसॉल्ट

स्कोडा कायलाक

किआ सिरोस

किआ सिरोस कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसे 2025 के शुरुआत में लॉन्च किया गया था।

इस गाड़ी में यह कंफर्ट फीचर मिड-वेरिएंट एचटीएक्स से मिलता है।

इस एसयूवी कार के एचटीएक्स वेरिएंट की कीमत 12.10 लाख रुपये से शुरू होती है।

टाटा नेक्सन

सिट्रोएन एयरक्रॉस

टाटा पंच ईवी

मारुति एक्सएल6

एमजी एस्टर

टाटा नेक्सन और मारुति एक्सएल6 के अलावा एमजी एस्टर में भी फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर कई सालों से मिल रहा है।

इस कॉम्पेक्ट एसयूवी में यह फीचर टॉप से नीचे वाले शार्प प्रो वेरिएंट से मिलता है।

एस्टर शार्प प्रो वेरिएंट की कीमत 13.23 लाख रुपये से शुरू होती है।

यह भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती कारें हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर दिया गया है। आप इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।