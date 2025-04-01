ये हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट
प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 01:25 pm । स्तुति
इस लिस्ट की ज्यादातर कारों में यह प्रीमियम फीचर टॉप वेरिएंट में दिया गया है, हालांकि किआ सिरोस और सोनेट जैसी कारों में फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर मिड-वेरिएंट से मिलता है
पिछले कुछ सालों में हमनें मास-मार्केट कारों में कई प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की कारों वाले फीचर को जुड़ते देखा है। इनमें से एक प्रीमियम फीचर जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर। यह एक बेहद महत्वपूर्ण फीचर है जो गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आप कम बजट में इस प्रीमियम फीचर वाली कोई कार को चुनना चाहते हैं तो यह टॉप 10 सबसे किफायती ऑप्शन देख सकते हैं :-
रेनो काइगर
-
नया अपडेट मिलने के बाद रेनो काइगर वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों के साथ आने वाली भारत की सबसे सस्ती कार बन गई है।
-
यह 10 लाख रुपये से कम बजट वाली इकलौती कार है जिसमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर दिया गया है।
-
यह प्रीमियम फीचर इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के फुली लोडेड इमोशन वेरिएंट में दिया गया है।
-
रेनो काइगर एसयूवी के इमोशन वेरिएंट की कीमत 8.37 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये के बीच है।
-
यहां हमनें नई रेनो काइगर एसयूवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी भी दी है जिससे आपको सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।
किआ सोनेट
-
किआ सोनेट दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर दिया गया है।
-
इस गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर टॉप वेरिएंट एचटीएक्स से मिलता है। हालांकि, इसे इसमें केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और डीजल-ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है।
-
किआ सोनेट एचटीएक्स वेरिएंट की कीमत 11.60 लाख रुपये से शुरू होती है।
सिट्रोएन बसॉल्ट
-
हाल ही में सिट्रोएन बसॉल्ट को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसके नए टॉप वेरिएंट एक्स में कई नए फीचर जुड़ गए हैं।
-
नए अपडेट के साथ इस एसयूवी-कूपे कार में फ्रंट पैसेंजर के लिए वेंटिलेटेड सीट फीचर जोड़ा गया है, हालांकि यह फीचर इसके फुली लोडेड मैक्स वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ही मिलता है।
-
सिट्रोएन बसॉल्ट मैक्स टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 11.63 लाख रुपये से 13.10 लाख रुपये के बीच है।
स्कोडा कायलाक
-
स्कोडा कायलाक सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे नई कार है, जिसमें फ्रंट सीट कूलिंग समेत कई सारे नए फीचर दिए गए हैं।
-
स्कोडा कायलाक एसयूवी में यह प्रीमियम फीचर टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज में मिलता है।
-
प्रेस्टीज वेरिएंट की कीमत 11.84 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये के बीच है।
-
किआ सिरोस
-
किआ सिरोस कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसे 2025 के शुरुआत में लॉन्च किया गया था।
-
इस गाड़ी में यह कंफर्ट फीचर मिड-वेरिएंट एचटीएक्स से मिलता है।
-
इस एसयूवी कार के एचटीएक्स वेरिएंट की कीमत 12.10 लाख रुपये से शुरू होती है।
टाटा नेक्सन
-
टाटा नेक्सन लिस्ट की कुछ गाड़ियों में से एक है जिसमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर कई सालों से मिल रहा है।
-
इस एसयूवी कार में यह फीचर स्पेशल काजीरंगा एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद इसे स्टैंडर्ड वर्जन की फीचर लिस्ट में भी शामिल किया गया।
-
मौजूदा नेक्सन में यह फीचर टॉप वेरिएंट फियरलेस पीएस में मिलता है।
-
इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के फियरलेस पीएस वेरिएंट की कीमत 12.17 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये के बीच है।
-
जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा ने नेक्सन की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घटा दी है।
सिट्रोएन एयरक्रॉस
-
सिट्रोएन एयरक्रॉस इस लिस्ट की दूसरी फ्रेंच कार है जिसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए वेंटिलेटेड सीट फीचर दिया गया है।
-
बसॉल्ट की तरह एयरक्रॉस के नए फुली लोडेड एक्स वेरिएंट में फ्रंट सीट वेंटिलेशन समेत कई सारे फीचर दिए गए हैं। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स वेरिएंट तीन सब-वेरिएंट : यू, प्लस और मैक्स में उपलब्ध है।
-
सिट्रोएन एयरक्रॉस के मैक्स सब-4 मीटर की कीमत 12.35 लाख रुपये से शुरू होती है।
टाटा पंच ईवी
-
टाटा पंच ईवी लिस्ट की इकलौती इलेक्ट्रिक कार है जिसमें फ्रंट सीट कूलिंग फंक्शन दिया गया है।
-
पंच ईवी में यह फीचर टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस से मिलता है।
-
पंच ईवी के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट की कीमत 12.84 लाख रुपये से शुरू होती है।
-
सितंबर 2025 के सेल्स चार्ट में टाटा मोटर्स लिस्ट की दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही, साथ ही कंपनी ने पिछले महीने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने का रिकॉर्ड भी बनाया।
मारुति एक्सएल6
-
एक्सएल6 लिस्ट में मारुति की इकलौती गाड़ी है जिसमें यह प्रीमियम फीचर दिया गया है।
-
इस 6-सीटर एमपीवी कार में यह फीचर फुली लोडेड अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलता है।
-
मारुति एक्सएल6 अल्फा प्लस वेरिएंट की कीमत 12.97 लाख रुपये से 14.48 लाख रुपये के बीच है।
-
जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति ने एक्सएल6 की कीमत 52,000 रुपये तक घटा दी है।
एमजी एस्टर
-
टाटा नेक्सन और मारुति एक्सएल6 के अलावा एमजी एस्टर में भी फ्रंट सीट वेंटिलेशन फीचर कई सालों से मिल रहा है।
-
इस कॉम्पेक्ट एसयूवी में यह फीचर टॉप से नीचे वाले शार्प प्रो वेरिएंट से मिलता है।
-
एस्टर शार्प प्रो वेरिएंट की कीमत 13.23 लाख रुपये से शुरू होती है।
यह भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती कारें हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर दिया गया है। आप इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।