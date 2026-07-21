स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो नए कलर में लॉन्च, केवल 200 यूनिट मिलेंगी
केवल 200 यूनिट तक सीमित, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे कलर में स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो ज्यादा आकर्षक लगेगी
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स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार स्लाविया के मोंटे कार्लो एडिशन के लिए नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। नए कलर ऑप्शन में यह एडिशन वास्तव में काफी अच्छा लग रहा है।
स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो: नए कलर
स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट अब शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे कलर में उपलब्ध है। ये नए शेड सिर्फ 200 यूनिट्स तक सीमित होंगे और केवल ऑटोमैटिक वर्जन में ही उपलब्ध हैं। ये ब्लैक रूफ ड्यूल-टोन थीम में भी मिलते हैं। आइए अब स्लाविया मोंटे कार्लो में मिलने वाले सभी रंगों के बारे में जानते हैं:
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कैंडी व्हाइट
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ब्रिलियंट सिल्वर
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चेरी रेड
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शिमला ग्रीन (नया)
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स्टील ग्रे (नया)
ऊपर बताए सभी रंग ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन थीम में भी उपलब्ध हैं।
ओवरव्यू
स्कोडा स्लाविया आगे से काफी आकर्षक है, इसके लिए इसमें एक वर्टिकल स्लेट ग्रिल के साथ क्रोम फिनिश, और इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। इसका बोनट ग्रिल की तरफ जाते हुए शार्प हो जाता है, जो इसे मस्कुलर लुक देता है और बंपर में हेलोजन फॉग लैंप्स लगे हैं। साइड से देखने पर यह क्रोम विंडो लाइन और ड्यूल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील के साथ काफी अच्छी लगती है। पीछे की तरफ इसमें शार्प बूट है, यहां एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो बूट की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में स्कोडा ब्रांडिंग है। बंपर पर नीचे हेक्सागोनल पैटर्न बना है।
स्लाविया का केबिन फीचर से भरपूर है, जिसमें एक 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और आगे पावर्ड व वेंटिलेटेड सीटें शामिल हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर व्यू कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
स्लाविया में दो टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं जिनमें 1-लीटर और 1.5-लीटर इंजन शामिल हैं। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
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7-स्पीड डीसीटी
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टार्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन
प्राइस और कंपेरिजन
स्कोडा स्लाविया की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 18.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, फोक्सवैगन वर्टस, और होंडा सिटी से है।