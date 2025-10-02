सिट्रोएन एयरक्रॉस vs सिट्रोएन बसॉल्ट: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा सुरक्षित, जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 02, 2025 10:27 am । सोनू

हालांकि दोनों कार एक ही प्लेटफार्म पर बनी हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में सिट्रोएन एयरक्रॉस बसॉल्ट से आगे है

हाल ही में भारत एनकैप (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) ने सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी कार के क्रैश टेस्ट के परिणाम सार्वजनिक किए हैं। एयरक्रॉस भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली पहली सिट्रोएन कार बन गई है। सिट्रोएन ने एयरक्रॉस वाले प्लेटफार्म पर बसॉल्ट को भी तैयार किया है, जिसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है। यहां हमने दोनों सिट्रोएन कार के क्रैश टेस्ट परिणामों को कंपेरिजन किया है, जिनके बारे में जानेंगे आगे:

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

यहां देखिए दोनों सिट्रोएन गाड़ी की भारत एनकैप रेटिंग और स्कोर:

पैरामीटर सिट्रोएन एयरक्रॉस सिट्रोएन बसॉल्ट वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ वयस्क पैसेंजर सेफ्टी स्कोर 27.05/ 32 पॉइंट 26.19/ 32 पॉइंट फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 11.05/ 16 पॉइंट 10.19/ 16 पॉइंट साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 16/ 16 पॉइंट 16/ 16 पॉइंट साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट (पोल) ठीक ठीक चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड सेफ्टी स्कोर 40/ 49 पॉइंट 35.90/ 49 पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24/ 24 पॉइंट 19.90/ 24 पॉइंट सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/ 12 पॉइंट 12/ 12 पॉइंट व्हीकल असेसमेंट स्कोर 4/ 13 पॉइंट 4/ 13 पॉइंट

नोट: भारत एनकैप ने सिट्रोएन एयरक्रॉस के 5 सीटर वर्जन का क्रैश टेस्ट किया है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजे

फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर क्रैश टेस्ट में सिट्रोएन एयरक्रॉस ने ड्राइवर और को-ड्राइवर के सिर व गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी। वहीं ड्राइवर की छाती को ‘मार्जिनल’ सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर की छाती को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

आगे से हुए क्रैश टेस्ट में आगे वाले दोनों व्यक्ति की पेल्विस को ‘मार्जिनल’ रेटिंग मिली। हालांकि ड्राइवर की टिबिया को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर के लिए ‘अच्छी’ रेटिंग मिली। ड्राइवर के पैरों की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ बताया गया। साइड मूवेबल बैरियर और साइड पोल टेस्ट में डमी के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

बच्चों की सुरक्षा का टेस्ट करने के लिए 1.5 साल और 3 साल के बच्चे की डमी को पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया था। आगे और साइड से हुए क्रैश टेस्ट में दोनों डमी का डायनामिक स्कोर क्रमश: 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट रहा। हालांकि, एयरक्रॉस का व्हीकल असेसमेंट स्कोर 13 में से 4 पॉइंट रहा, इसलिए इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग से एक स्टार कम मिले।

सिट्रोएन बसॉल्ट भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजे

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा का पता करने के लिए आगे से हुए क्रैश टस्ट में इसने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर व गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी। वहीं ड्राइवर की छाती को ‘मार्जिनल’ सुरक्षा मिली, जबकि को-ड्राइवर की छाती का स्कोर ‘पर्याप्त’ था। ड्राइवर की जांघ, बाएं पैर, और को-ड्राइवर की जांघ को ‘मार्जिनल’ सुरक्षा मिली। साइड इंपेक्ट टेस्ट में सिर, छाती, पेट और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

बच्चों की सुरक्षा का पता करने के लिए इसमें 1.5 साल और 3 साल के बच्चे की डमी को पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया। आगे और साइड से हुए क्रैश टेस्ट में 1.5 साल के बच्चे की डमी का डायनामिक स्कोर क्रमश: 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट रहा। हालांकि फ्रंटल इंपेक्ट में 3 साल के बच्चे का डायनामिक स्कोर 8 में से 3.9 पॉइंट था, जबकि साइड टेस्ट में स्कोर 4 में से 4 पॉइंट था।

निष्कर्ष

हालांकि दोनों सिट्रोएन कार ने वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, लेकिन उच्च वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग स्कोर के साथ यहां एयरक्रॉस आगे है। इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में आगे बैठे दोनों पैसेंजर को बेहतर सुरक्षा दी।

बच्चों की सुरक्षा के लिए दोनों मॉडल को 4-स्टार रेटिंग मिली है, दोनों का व्हीकल असेसमेंट स्कोर भी समान है। हालांकि, दोनों सिट्रोएन कार में एयरक्रॉस का ओवरऑल चाइल्ड सेफ्टी स्कोर और डायनामक स्कोर ज्यादा अच्छा है। अगर आप दोनों कार की अलग-अलग क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें:

सेफ्टी फीचर

दोनों सिट्रोएन कार के कॉमन सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

हाल ही में, सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स को पेश किया गया है, जिसमें नया डैशबोर्ड और कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लॉन्च स्टोरी जरूर देखें। इसी तर्ज पर सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स भी तैयार कर रही है, जिसका हाल ही में कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ टीजर जारी किया गया है।

प्राइस और कंपेरिजन

सिट्रोएन एयरक्रॉस की कीमत 8.32 लाख रुपये से 14.10 लाख रुपये के बीच है, जबकि सिट्रोएन बसॉल्ट की कीमत 7.95 लाख रुपये से 14.10 लाख रुपये के बीच है।

चूंकि सिट्रोएन एयरक्रॉस और बसॉल्ट दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हैं, ऐसे में इनका मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व एसयूवी-कूपे से है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम नई दिल्ली के अनुसार है।