पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2025 टाटा सिएरा से पर्दा उठा, अपडेट टाटा कर्व और कर्व ईवी लॉन्च, हुंडई ट्यूसॉन बंद हुई, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की लॉन्च तारीख कंफर्म, और बहुत कुछ

भारत के कार बाजार में नवंबर के दूसरे सप्ताह में काफी हलचल रही, बीते सप्ताह यहां कई नए और अपडेट मॉडल लॉन्च हुए, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं। यहां हम पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज पर नजर डालते हैं जिन्हें शायद आपने मिस कर दी है:

2025 टाटा सिएरा से पर्दा उठा

भारत के ऑटोमोटिव इतिहास में एसयूवी सेगमेंट में अब तक सबसे आइकॉनिक नेमप्लेट में से एक टाटा सिएरा थी। कंपनी अब इस नाम वाली कार को वापस लेकर आई है और 2025 सिएरा को आईसीई वर्जन में शोकेस किया है। इसके डिजाइन में पुरानी ओरिजनल सिएरा के लुक के साथ आधुनिक टच दिए गए हैं।

अपडेट टाटा कर्व और कर्व ईवी लॉन्च

टाटा कर्व और कर्व ईवी दोनों भारत में एक साल से अधिक समय से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, और हाल ही में कंपनी ने दोनों मॉडल को नया अपडेट दिया है। दोनों में लाइट केबिन थीम के साथ कंफर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। हालांकि, ये उन संबंधित वेरिएंट की तुलना में थोड़ी महंगी हैं, जिन पर ये बेस्ड है।

हुंडई ट्यूसॉन भारत में बंद

भारत में लॉन्च होने के तीन साल बाद अब हुंडई ट्यूसॉन बंद हो गई है। इस 5 सीटर एसयूवी कार को क्रेटा और अल्कजार के ऊपर पोजिशन किया गया था। यह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में उपलब्ध थी, लेकिन इसकी कीमत वाजिब नहीं लगती थी।

ऑडी क्यू3 और क्यू5 सिग्नेचर लाइन एडिशन लॉन्च

हाल ही में ऑडी ने क्यू3 (क्यू3 स्पोर्टबैक सहित) और क्यू5 एसयूवी का सिग्नेचर लाइन एडिशन लॉन्च किया है। दोनों एसयूवी कार के सिग्नेचर लाइन एडिशन को टॉप मॉडल टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है जिसमें कुछ अतिरिक्त वैकल्पिक एसेसरीज मिलती है।

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की लॉन्च डेट कंफर्म

हम लंबे समय से टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि टाटा फैंस का ये इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इनके लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है।

2025 किआ सेल्टोस के ग्लोबल डेब्यू की तारीख कंफर्म

नई जनरेशन किआ सेल्टोस की कई फोटो और वीडियो सामने आने के बाद अब कंपनी ने इसके ग्लोबल डेब्यू की तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इसके भारत में जल्द पेश होने की संभावनाएं नहीं हैं।