न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 दसंबर को उठेगा पर्दा, भारत में 2026 तक हो सकती है लॉन्च

संशोधित: नवंबर 14, 2025 11:11 am | स्तुति

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार को साउथ कोरिया में 10 दिसंबर को शोकेस किया जाएगा और भारत में इसे 2026 तक पेश किया जा सकता है

2026 किया सेल्टोस को साउथ कोरिया और भारत के बाजार में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। अब कंफर्म हो गया है कि इस नई एसयूवी कार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 दिसंबर को पर्दा उठेगा, जबकि भारत में इसे 2026 तक शोकेस किया जा सकता है। न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर

चूंकि यह नया जनरेशन अपडेट है, ऐसे में सेल्टोस का एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले से एकदम नया होगा। इससे पहले जारी हुए स्पाय शॉट के जरिए इसमें एलईडी हेडलाइट के लिए नया स्क्वायर क्लस्टर और नई डिजाइन की ग्रिल का मिलना कंफर्म हो चुका है। यही सभी डिजाइन एलिमेंट हाल ही में शोकेस हुई किआ टेल्युराइड एसयूवी (अंतरराष्ट्रीय मॉडल) में भी नजर आए हैं।

नई किआ सेल्टोस की साइड प्रोफाइल काफी बॉक्सी लगती है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा बड़ी नजर आती है। इस गाड़ी का साइज शायद पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इस एसयूवी कार में थोड़ा बड़ा रियर क्वॉर्टर ग्लास पैनल और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर डुअल-टोन कलर फिनिश दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हुए दूसरे स्पाय शॉट में 2026 किआ सेल्टोस को सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट और डायग्नल पोजिशन टर्न इंडिकेटर के साथ देखा गया था। इसमें टेलगेट पर हॉरिजोंटल बल्ज दिया गया है जिससे संकेत मिले हैं कि इसमें टेललाइट के लिए सेंटर पर कनेक्टिंग लाइट स्ट्रिप दी जा सकती है।

इंटीरियर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हुए दूसरे स्पाय शॉट में न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस के नए केबिन की झलक भी देखने को मिली थी। तस्वीरों के अनुसार, इसका केबिन किआ सिरोस एसयूवी के मॉडर्न और मिनिमल केबिन से काफी इंस्पायर्ड लगता है। इसमें किआ ईवी9 और सिरोस जैसे सीट और अपहोल्स्ट्री ऑप्शन दिए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लेआउट पूरी तरह कवर से ढ़का हुआ था, लेकिन हमें लगता है कि किआ इसमें सिरोस की तरह ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दे सकती है जिसके तहत दो 12.3-इंच स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए छोटी 5-इंच स्क्रीन शामिल हो सकती है।

कौनसे फीचर मिल सकते हैं?

नई किआ सेल्टोस कार के फीचर्स से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अनुमान है कि इसमें सिरोस की तरह डुअल 12.3-इंच (एक इंफोटेनमेंट यूनिट और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) के साथ क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच स्क्रीन दी जा सकती है। यह गाड़ी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आएगी, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिल सकता है। किआ इंडिया द्वारा हाल ही में की गई पहल से यह सुनिश्चित होगा कि अब किसी भी मॉडल के सभी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वेरिएंट ग्राहकों को नए फीचर्स प्रदान करेंगे।

इस अपकमिंग कार में पैनोरमिक सनरूफ, रियर एसी वेंट्स के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, कूलिंग फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और अपग्रेडेड ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर मिल सकते हैं। न्यू जनरेशन सेल्टोस कार में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया जा सकता है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर मिल सकते हैं।

संभावित इंजन ऑप्शन

मौजूदा मॉडल के मुकाबले सेकंड जनरेशन सेल्टोस भारतीय वर्जन के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

*सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

किआ अपनी नई सेल्टोस कार में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन (एडब्लूडी) पहली बार दे सकती है। हालांकि, यह फिलहाल भारत आने वाली सेल्टोस के लिए तय नहीं है, लेकिन अगर कंपनी नई सेल्टोस में यह पावरट्रेन देती है तो कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से रहेगा जिसमें हाइब्रिड पावरट्रेन पहले से मिलती है।

सेल्टोस में मास-मार्केट किआ एमपीवी कैरेंस वाला पावरट्रेन सेटअप दिया गया है। किआ कैरेंस में ऑप्शनल सीएनजी किट हाल ही में शामिल की गई है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड जनरेशन सेल्टोस में मौजूदा मॉडल की तरह कई सारे ड्राइव और ट्रेक्शन कंट्रोल मोड दिए जा सकते हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

सेकंड जनरेशन सेल्टोस को भारत में 2026 में शोकेस किया जा सकता है और इसके बाद कंपनी इसे यहां पेश कर सकती है। 2026 किआ सेल्टोस की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में किआ सेल्टोस की कीमत 10.79 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और अपकमिंग टाटा सिएरा से रहेगा।

यदि आप नई टाटा सिएरा को खरीदने के उत्सुक है, तो टाटा की कुछ डीलरशिप्स ने इस एसयूवी कार की अनऑफिशियल बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। भारत में इसे नवंबर 2025 के आखिर में लॉन्च किया जाएगा।