    हुंडई ट्यूसॉन की बिक्री भारत में हुई बंद, जानिए कैसा रहा इसका तीन साल का सफर?

    संशोधित: नवंबर 12, 2025 03:32 pm | स्तुति

    24 Views
    हुंडई की सबसे प्रीमियम एसयूवी कार की बिक्री भारत में बंद हो गई है

    Hyundai Tucson

    हुंडई ट्यूसॉन की बिक्री भारत में बंद हो गई है। इस प्रीमियम 5-सीटर एसयूवी कार को हुंडई के इंटरनल कंबशन लाइनअप में सबसे ऊपर पोजिशन किया गया था। अब कंपनी ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है और इसकी नई बुकिंग लेनी भी बंद कर दी है। 2022 में लॉन्च हुई चौथी जनरेशन ट्यूसॉन हुंडई की भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे फीचर लोडेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी कार थी। फिलहाल, हुंडई द्वारा इस एसयूवी कार का कोई विकल्प लाने के बारे में कोई खबर नहीं है। 

    भले ही ट्यूसॉन ने बाजार में उतना प्रभाव नहीं डाला जितना हुंडई चाहती थी, लेकिन अपने बेहतरीन फीचर्स के साथ इसमें ऐसा करने की क्षमता जरूर थी। इस प्रीमियम एसयूवी कार की खासियतों पर डालते हैं एक नजर :-

    हुंडई लाइनअप में ट्यूसॉन की भूमिका 

    Hyundai Tucson

    2022 में पेश हुई ट्यूसॉन हुंडई की फ्लैगशिप आईसीई एसयूवी कार थी, जिसे क्रेटा और अल्कजार के ऊपर पोजिशन किया गया था। भारत में इसे इंपोर्ट करके लाया गया था और इसे हुंडई के चेन्नई प्लांट में असेंबल करके बेचा जाता था। ट्यूसॉन ने भारत के लोगों को झलक दिखाई कि ज्यादा प्रीमियम हुंडई मॉडल कैसे दिखते हैं।

    हुंडई के आईसीई लाइनअप में टॉप पर पोजिशन ट्यूसॉन कार सेगमेंट में अपनी जगह नहीं बना पाई और ना ही वेन्यू और क्रेटा जैसी हुंडई कारों की तरह प्रभाव छोड़ पाई, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा किया। हालांकि, यह उन हुंडई प्रशंसकों के लिए एक अच्छा अपग्रेड साबित हुआ जो क्रेटा या अल्काजार से एक बड़ी एसयूवी कार में अपग्रेड करना चाहते थे। 

    हाल ही में हुंडई ने वित्तीय वर्ष 2030 तक के लिए अपने फ्यूचर प्लान साझा किए हैं और कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में कई सारी नई कारें उतारने के लिए बिलकुल तैयार है। 

    (फ्यूचर प्लान स्टोरी में जोड़ने के लिए एक लाइन - हालांकि, आने वाले वर्षों में भारत में हुंडई के कई मॉडल आने वाले हैं, लेकिन हुंडई ने ट्यूसॉन एसयूवी को बंद कर दिया है)

    इंजन ऑप्शन 

    हुंडई ट्यूसॉन एसयूवी कार में दो रिफाइंड इंजन ऑप्शन : 2-लीटर पेट्रोल इंजन (156 पीएस/192 एनएम) और 2-लीटर डीजल इंजन (186 पीएस/416 एनएम) दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डीजल इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है। इसमें डीजल वर्जन के साथ हुंडई का ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और कई सारे टेरेन मोड : स्नो, मड और सैंड दिए गए हैं। 

    ट्यूसॉन का डीजल इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल था और यह हाइवे पर अच्छी-खासी परफॉरमेंस देता था।  

    फीचर 

    Hyundai Tucson

    हुंडई ट्यूसॉन एसयूवी कार में दो 10.25-इंच स्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और सही ड्राइविंग पोजिशन के लिए पावर्ड सीटें दी गई थी। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी मिलते थे। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए थे। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया था जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर शामिल थे। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में हुंडई ट्यूसॉन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। 

    बहुत महंगी थी?

    ट्यूसॉन एक फीचर लोडेड प्रीमियम क्वालिटी एसयूवी कार थी, लेकिन यह थोड़ी महंगी थी। ट्यूसॉन की आखिरी बार रिकॉर्ड की गई कीमत लगभग 27.32 लाख रुपये से 35.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी, और इसकी कीमत को सही ठहराना मुश्किल था क्योंकि 30-40 लाख रुपये प्राइस में कई और आकर्षक विकल्प मौजूद थे। क्या हुंडई को मार्किट में नई मिड-साइज एसयूवी कार पेश करनी चाहिए? हमें बिलकुल लगता है! 

    मुकाबला 

    Hyundai Tucson

    ट्यूसॉन का मुकाबला जीप कंपास और फोक्सवैगन टिग्वान से था। 

    हाल ही में हुंडई ने न्यू जनरेशन वेन्यू लॉन्च की है जिसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। 

    हुंडई ट्यूसॉन बंद हो गई है, लेकिन यह सेकंड-हैंड कार मार्केट में अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। आप ट्यूसॉन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

