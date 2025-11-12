सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल इंजन के साथ 9 दिसंबर को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: नवंबर 12, 2025 06:27 pm । सोनू

    31 Views
    • Write a कमेंट

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इन दोनों एसयूवी कार में शामिल होने से पहले टाटा सिएरा में मिलने की उम्मीद है

    Tata Harrier And Tata Safari

    पेट्रोल इंजन वाली टाटा सफारी और टाटा हैरियर चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों एसयूवी कार में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस नए इंजन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि दोनों एसयूवी कार अब तक केवल डीजल इंजन में ही उपलब्ध थी। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में नया 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन पहली बार शोकेस किया था।

    इस इंजन का डेब्यू टाटा सिएरा के साथ हो सकता है, जिसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। अगर आप टाटा की अपकमिंग नई एसयूवी कार को नजदीक से देखना चाहते हैं तो नई टाटा सिएरा कार की फोटो गैलरी देखें।

    इस सेगमेंट की ज्यादातर दूसरी एसयूवी कार पहले से पेट्रोल वेरिएंट्स में उपलब्ध है, इसलिए टर्बो-पेट्रोल इंजन के आने से हैरियर और सफारी ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकती है। इसके अलावा, पेट्रोल वेरिएंट्स में कुछ नए फीचर भी मिल सकते हैं। यहां देखिए इससे क्या उम्मीद की जा सकती है:

    इंजन

    टाटा हैरियर और सफारी के इंजन की जानकारी इस प्रकार होगी:

    इंजन

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टी-जीउीआई टर्बो पेट्रोल (नया)

    2-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी (संभावित)

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    170 पीएस

    170 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    350 एनएम

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    गियरबॉक्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी (ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक) शामिल है। हालांकि टर्बो इंजन डीजल इंजन जितना ही पावर देता है, लेकिन डीजल इंजन का टॉर्क ज्यादा है।

    फीचर और सेफ्टी

    Tata Harrier Cabin

    टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट्स में डीजल वेरिएंट्स जैसे ही फीचर मिलने की उम्मीद है। दोनों के प्रमुख फीचर में एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, और एक पावर्ड टेलगेट शामिल है।

    दोनों एसयूवी कार को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    हाल ही में टाटा मोटर्स ने कर्व और कर्व ईवी में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े हैं, जिनके बारे में आप यहां देख सकते हैं

    प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत एसयूवी कार के डीजल मॉडल से कम हो सकती है। वर्तमान में हैरियर और सफारी की कीमत इस प्रकार है:

    मॉडल

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    टाटा सफारी

    14.66 लाख रुपये से 25.96 लाख रुपये

    टाटा हैरियर

    14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये

    टाटा सफारी का मुकाबला एमजी हेक्टर प्लस, महिंद्रा एक्सयूवी700 और हुंडई अल्कजार से है। वहीं टाटा हैरियर की टक्कर एमजी हेक्टर और जीप कंपास से है।

    was this article helpful ?

    टाटा हैरियर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल इंजन के साथ 9 दिसंबर को होगी लॉन्च
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है