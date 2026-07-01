2026 टाटा सिएरा ईवी vs टाटा कर्व ईवी: कौनसी टाटा इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

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प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 07:55 pm । सोनू

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भारत में इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और कई भारतीय कार कंपनियां मास-मार्केट ईवी सेगमेंट में आगे हैं। टाटा ऐसी कंपनी है जिसका ईवी पोर्टफोलियो पहले से मजबूत है, और हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी से लाइनअप का विस्तार हुआ है। ओरिजनल सिएरा की तुलना में, नया मॉडल एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो प्रीमियम है, ज्यादा स्पेस है और कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं।

वहीं दूसरी ओर, हमारे पास टाटा कर्व ईवी है, जिसे टाटा सिएरा ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। कागजों में दोनों एसयूवी में टाटा की लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। दोनों में से टाटा की कौनसी इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए? आइए जानते हैं आगे:

कीमत

मॉडल टाटा सिएरा ईवी टाटा कर्व ईवी कीमत (एक्स-शोरूम) 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये

कर्व ईवी को ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के तौर पर पोजिशन किया गया है, जबकि सिएरा ईवी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी है।

सिएरा ईवी बेस मॉडल की कीमत कर्व ईवी से 1.80 लाख रुपये ज्यादा है, जबकि सिएरा ईवी टॉप मॉडल की प्राइस कर्व ईवी से 6.5 लाख रुपये से अधिक है।

कीमत को वाजिब ठहराने के लिए सिएरा ईवी में ज्यादा स्पेस, बड़ा साइज, अतिरिक्त फीचर और ज्यादा सक्षम पावरट्रेन दिए गए हैं।

मोलभाव की गुंजाइश सिएरा ईवी एक नई कार है, इसलिए आपको इस पर कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, हैरियर ईवी के लिए डीलरशिप पर मोलभाव की गुंजाइश है और डिस्काउंट मिल सकता है।

डिजाइन

पैरामीटर टाटा सिएरा ईवी टाटा कर्व ईवी अंतर लंबाई 4340 मिलीमीटर 4310 मिलीमीटर +30 मिलीमीटर चौड़ाई 1841 मिलीमीटर 1810 मिलीमीटर +31 मिलीमीटर ऊंचाई 1715 मिलीमीटर 1637 मिलीमीटर +78 मिलीमीटर व्हीलबेस 2730 मिलीमीटर 2560 मिलीमीटर +170 मिलीमीटर

कर्व ईवी की तुलना में सिएरा ईवी बड़ी इलेक्ट्रिक कार है, खासकर व्हीलबेस और ऊंचाई के मामले में ज्यादा अंतर है।

बड़े व्हीलबेस का मतलब है कि इसमें पीछे वाली सीट पर ज्यादा स्पेस मिलेगा, जबकि ज्यादा ऊंची होने से सिएरा ईवी को कर्व ईवी के कूपे इंस्पायर्ड डिजाइन की तुलना में ज्यादा पारंपरिक एसयूवी वाला लुक मिलता है।

कुल मिलाकर, सिएरा ईवी ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी लगती है, जबकि कर्व ईवी में स्टाइल और स्पोर्टी बनावट पर ज्यादा फोकस किया गया है।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी टाटा कर्व ईवी नैनीताल नॉर्टन वर्चुअल सनराइज अंडमान एडवेंचर एम्पावर्ड ऑक्साइड ऋशिकेश रेपिड्स प्रीस्टीन व्हाइट कूर्ग क्लाउड्स प्योर ग्रे बंगाल रूज फ्लेम रेड प्रीस्टीन व्हाइट — प्योर ग्रे — — — — —

कर्व ईवी की तुलना में सिएरा ईवी में दो ज्यादा कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

कर्व ईवी में वेरिएंट के हिसाब से सभी पांचों मोनोटोन कलर के साथ एक ब्लैक रूफ मिलती है।

सिएरा ईवी में कलर के लिए टाटा की नई नेमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई कलर भारत की जगहों से प्रेरित हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा सिएरा ईवी टाटा कर्व ईवी बैटरी 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 45 केडब्ल्यूएच 55 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 1 1 फुल चार्ज में रेंज 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर 430 किलोमीटर 502 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर) 150 पीएस 167 पीएस टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम 215 एनएम 215 एनएम

सिएरा ईवी में बड़े बैटरी पैक ऑप्शन और एक ड्यूल-मोटर सेटअप भी मिलता है। कर्व ईवी की तुलना में इसकी ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा है।

टाटा सियरा ईवी का पावर आउटपुट भी ज्यादा है, खासकर जब आप इसका ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हैं।

कर्व ईवी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

फीचर

फीचर टाटा सिएरा ईवी टाटा कर्व ईवी ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 19-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन एंटरटेनमेंट स्क्रीन ✅ ❌ वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले हेड-अप डिस्प्ले ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ एक साउंड बार 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन सिंगल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ पावर्ड सीटें हां (केवल ड्राइवर साइड) सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ समन मोड ✅ ❌ ऑटो पार्किंग असिस्ट ✅ ❌ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ आगे वाली सीटों के साथ एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ✅ ❌ बोस मोड ✅(मैनुअल) ❌ इन-कार पेमेंट ✅ ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ बूस्ट मोड ✅ ❌ एनएफसी कार्ड की ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ वी2एल ✅ ❌ वी2वी ✅ ❌ एयरबैग 6 6 पार्किंग कैमरा 540-डिग्री 360-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

इसमें ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, बड़े व्हील, पीछे वाली सीट पर बेहतर कंफर्ट, बोस मोड, एक हेड-अप डिस्प्ले और ज्यादा प्रीमियम ऑडियो सेटअप जैसी खूबियां हैं।

हालांकि, कर्व ईवी की फीचर लिस्ट भी अच्छी है और यह अपनी कीमत में ज्यादा फीचर वाली एसयूवी में से एक बनी हुई है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ज्यादा रेंज, प्रीमियम फीचर, और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली स्टाइलिश इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो टाटा कर्व ईवी को चुनें। इसका कूपे जैसा स्टाइल और शानदार फीचर लिस्ट इसे अर्बन ग्राहकों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती है।

अगर आप ज्यादा स्पेस, प्रीमियम और एसयूवी जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को चुनें। इसमें दमदार रोड़ प्रजेंस, ज्यादा लग्जरी केबिन, बेहतर प्रैक्टिकैलिटी और कई अतिरिक्त फीचर हैं, जिससे यह कर्व ईवी से एक कदम आगे है।

हमारी सलाह है कि आपको टाटा सिएरा ईवी लेनी चाहिए, खासकर इसकी बेहतर पैकेजिंग और बड़े बैटरी पैक ऑप्शन की वजह से।

सिएरा ईवी और कर्व ईवी के अलावा आप इन दूसरे विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं: