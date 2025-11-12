सभी
    टाटा कर्व और टाटा कर्व ईवी में नए फीचर जुड़े: पैसिव वेंटिलेटेड सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कई नए फीचर हुए शामिल

    प्रकाशित: नवंबर 12, 2025 12:18 pm । सोनू

    नए फीचर जुड़ने से कार की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है

    Tata Curvv

    टाटा मोटर्स ने कर्व और कर्व ईवी में कुछ अहम बदलाव किए हैं। दोनों मॉडल को लेकर दावा किया गया है इनमें पीछे वाली सीट पर बेहतर स्पेस है जिसे टाटा ने ‘स्मार्ट इंजीनियरिंग इनोवेशन’ नाम दिया है। इसके अलावा कर्व और कर्व इलेक्ट्रिक कार में पीछे वाली सीट का अनुभव बेहतर करने के लिए अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

    ये अतिरिक्त फीचर कर्व के अकंप्लिश्ड और कर्व ईवी के अकंप्लिश्ड और एम्पावर्ड वेरिएंट में उपलब्ध है। आइए सबसे पहले इनकी कीमत पर एक नजर डालते हैं:

    टाटा कर्व: नई प्राइस लिस्ट

    नीचे तालिका में टाटा कर्व और कर्व ईवी की नई प्राइस लिस्ट देखें। चूंकि ये अपडेट किसी खास वेरिएंट्स में किए गए हैं, ऐसे में हमने केवल उसी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट यहां साझा की है:

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    अकंप्लिश्ड एस एमटी

    14.55 लाख रुपये

    14.48 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस जीडीआई एमटी

    15.71 लाख रुपये

    15.64 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस डीसीए

    16 लाख रुपये

    15.93 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस डीजल एमटी

    16 लाख रुपये

    15.93 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए जीडीआई एमटी

    17.16 लाख रुपये

    17.09 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस डीसीए जीडीआई

    17.16 लाख रुपये

    17.09 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल एमटी

    17.28 लाख रुपये

    17.21 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड एस डीजल डीसीए

    17.45 लाख रुपये

    17.38 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए डीसीए जीडीआई

    18.61 लाख रुपये

    18.54 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल डीसीए

    18.73 लाख रुपये

    18.66 लाख रुपये

    7,000 रुपये

    दिलचस्प बात ये है कि नए फीचर और अपडेट रियर सीट के बावजूद कर्व ईवी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। कर्व ईवी के अपडेट वेरिएंट की कीमत 18.49 लाख रुपये से 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    टाटा कर्व, कर्व ईवी: नया क्या है?

    Tata Curvv

    दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त स्पेस (जो कार में बैठने के बाद ही पता चलेगा) के अलावा दोनों मॉडल में एक पैसिव वेंटिलेशन फीचर दिया गया है, जो भारत के गर्म मौसम में काफी काम का साबित हो सकता है। इनमें पीछे सेंटर आर्मरेस्ट में रियर विंडो ब्लाइंड्स, कपहोल्डर, डैशबोर्ड पर सफेद फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश, और हल्की ‘ललितपुर ग्रे’ कलर अपहोल्स्ट्री (केवल आईसीई वर्जन) भी दी गई है।

    इस अपडेट के साथ कर्व में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वहीं कर्व ईवी में पीछे वाले पैसेंजर के लिए उठे हुए फुटरेस्ट के साथ एयरोप्लेन स्टाइल हेडरेस्ट मिलते हैं। अगर आप कर्व का स्टील्थ वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको एसयूवी कूपे का ब्लैक डार्क एडिशन देखना चाहिए।

    टाटा कर्व, कर्व ईवी फीचर

    Tata Curvv

    कर्व और कर्व ईवी कार में एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, एक पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

    दोनों टाटा कार को भारत एनकैप से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है। कर्व और कर्व ईवी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं। टॉप मॉडल में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

    टाटा कर्व, कर्व ईवी पावरट्रेन

    कर्व तीन इंजन - दो 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध है। सभी इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। नीचे तालिका में इनकी विस्तृत जानकारी देखें। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कर्व भारत में उपलब्ध सबसे किफायती डीजल कार में से एक है

    पैरामीटर

    टर्बो-पेट्रोल

    टर्बो-पेट्रोल जीडीआई

    डीजल

    इंजन

    1.2-लीटर

    1.2-लीटर

    1.5-लीटर

    पावर

    120 पीएस

    125 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    225 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    *ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कर्व ईवी में दो पावरट्रेन विकल्प: एक 45 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और दूसरा 55 केडब्ल्यूएच दिया गया है। नीचे तालिक में इसके बारे में विस्तार से देखें। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कर्व ईवी की बैटरी पर आजीवन वारंटी की घोषणा की है।

    पैरामीटर

    कर्व ईवी 45

    कर्व ईवी 55

    बैटरी

    45 केडब्ल्यूएच

    55 केडब्ल्यूएच

    रेंज

    430 किलोमीटर

    502 किलोमीटर

    पावर

    150 पीएस

    167 पीएस

    टॉर्क

    215 एनएम

    215 एनएम

    टाटा कर्व, कर्व ईवी कंपेरिजन

    Tata Curvv

    टाटा कर्व का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कायलाक और फोक्सवैगन टाइगन से है।

    कर्व ईवी की टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6 और विनफास्ट वीएफ6 से है। जल्द ही इसकी टक्कर में मारुति ई विटारा आएगी, जिसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है।

