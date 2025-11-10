ऑडी क्यू3 और क्यू5 सिग्नेचर लाइन एडिशन लॉन्च, कीमत 52.31 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 06:28 pm । सोनू

सिग्नेचर लाइन एडिशन को दोनों एसयूवी कार के टॉप मॉडल टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है, और इसमें पडल लैंप्स व स्टेनलेस स्टील पेडल कवर जैसे कुछ अतिरिक्त एसेसरीज आइटम दिए गए हैं

दो लोकप्रिय प्रीमियम और लग्जरी एसयूवी कार: ऑडी क्यू3 और क्यू5 का नया सिग्नेचर लाइन एडिशन लॉन्च हुआ है। क्यू3 सिग्नेचर लाइन एडिशन की कीमत 52.31 लाख रुपये और क्यू5 सिग्नेचर लाइन की प्राइस 69.86 लाख रुपये है। स्पोर्टी क्यू3 स्पोर्टबैक भी इस स्पेशल एडिशन में उपलब्ध है जिसकी कीमत 53.55 लाख रुपये (सभी प्राइस एक्स-शोरूम) है। सभी मॉडल में अंदर और बाहर कुछ विजुअल अपडेट हैं, जो इस प्रकार हैं:

नया क्या है?

क्यू3 एसयूवी के सिग्नेचर लाइन एडिशन में नए 18-इंच 5 वी-स्पोक अलॉय व्हील, एक 12वोल्ट पावर सॉकेट और पीछे दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। क्यू5 स्पेशल एडिशन में नए ग्रे फिनिश के साथ 19-इंच 5-ट्विन-आर्म अलॉय व्हील दिए गए हैं।

लिमिटेड एडिशन को टेक्नोलॉजी वेरिएंट पर तैयार किया गया है और अन्य अपडेट में निम्न एसेसरीज आइटम शामिल है:

ऑडी लोगो के प्रोजेक्शन वाली पडल लैंप

ऑडी लोगो डेकल्स

व्हील हब कैप

एयर प्यूरीफायर

मेटैलिक की कवर

स्टेनलेस स्टील पेडल कवर

फीचर में बदलाव नहीं

ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा क्यू3 और क्यू5 में कोई नए फीचर नहीं जोड़े गए हैं। क्यू3 में पहले की तरह ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना जारी है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, पार्क असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन (स्टैंडर्ड) दिया गया है।

वहीं क्यू5 में 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए ऑडी ने इसमें 8 एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए हैं।

इंजन

तीनों एसयूवी कार के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखिए इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

स्पेसिफिकेशन ऑडी क्यू3/क्यू3 स्पोर्टबैक ऑडी क्यू5 इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 190 पीएस 269 पीएस टॉर्क 320 एनएम 370 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ऑडी क्यू3 (क्यू3 स्पोर्टबैक समेत) और क्यू5 दोनों में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, हालांकि दोनों का पावर आउटपुट अलग-अलग है। दोनों बीएमडब्ल्यू कार में ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

मुकाबला

ऑडी क्यू3 की टक्कर मर्सिडीज-बेंज जीएलए और बीएमडब्ल्यू एक्स1 से है। आप इसके इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर वोल्वो ईएक्स40 और हुंडई आयनिक 5 को भी चुन सकते हैं। वहीं भारत में ऑडी क्यू5 का मुकाबला बीएमडब्ल्यू एक्स3, मर्सिडीज-बेंज जीएलसी और वोल्वो एक्ससी60 से है।

हाल ही में कंपनी ने अपने भारतीय लाइनअप के सभी मॉडल के लिए 10 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी और 15 साल का रोडसाइड असिस्टेंस (आरएसए) प्रोग्राम भी पेश किया है।