मारुति ई विटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक Vs टाटा कर्व ईवी Vs महिंद्रा बीई 6 Vs एमजी जेडएस ईवी: साइज कंपेरिजन
प्रकाशित: दिसंबर 03, 2025 06:17 pm । भानु
मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, ई विटारा, जल्द ही लॉन्च होने वाली है। अपने मुकाबले में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक कारों से अलग, ई विटारा एक ज़्यादा सरल और पारंपरिक एक्सटीरियर डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें ग्लैमर से ज़्यादा फंक्शनेलिटी मिलेगी। लेकिन जब तक हम इसकी कीमतों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमने यहां साइज के मोर्चे पर ई विटारा की तुलना मार्केट में उपलब्ध दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से की है जिसके नतीजे इस प्रकार से है
|
पैरामीटर
|
मारुति ई विटारा
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
टाटा कर्व ईवी
|
महिंद्रा बीई 6
|
एमजी जेडएस ईवी
|
लंबाई
|
4,275 मिलीमीटर
|
4,340 मिलीमीटर
|
4,310 मिलीमीटर
|
4,371 मिलीमीटर
|
4,323 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1,800 मिलीमीटर
|
1,790 मिलीमीटर
|
1,810 मिलीमीटर
|
1,907 मिलीमीटर
|
1,809 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,640 मिलीमीटर
|
1,655 मिलीमीटर
|
1,637 मिलीमीटर
|
1,627 मिलीमीटर
|
1,649 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,700 मिलीमीटर
|
2,610 मिलीमीटर
|
2,560 मिलीमीटर
|
2,775 मिलीमीटर
|
2,585 मिलीमीटर
लंबाई के मामले में ई विटारा यहां सबसे छोटी कार है, और चौड़ाई की बात करें तो यह दूसरी सबसे छोटी कार है, चौड़ाई के मामले में केवल हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक ही इससे छोटी है।
- इसके बावजूद, 2,700 मिलीमीटर के साथ इस सेगमेंट में ये दूसरी सबसे लंबे व्हीलबेस में वाली कार है, और इस मामले में केवल बीई 6 ही इसे मात दे सकती है।
- ऊंचाई के मामले में, यह 1,640 मिलीमीटर के साथ ये इस लिस्ट में कहीं बीच में और ये महिंद्रा बीई 6 और टाटा कर्व ईवी से ज्यादा ऊंची है, जबकि दूसरी ओर, यह एमजी जेडएस ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से इस मामले में छोटी है।
- महिंद्रा बीई 6 सबसे लंबी, सबसे चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज्यादा लंबा है।
तो मारुति ई विटारा इसी सेगमेंट की दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के मुकाबले इस तरह से नजर आती है। आप मारुति द्वारा जारी किए गए ई विटारा के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन के बारे में हमारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं।
हालांकि मारुति ने अभी तक ई विटारा की कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि इसकी कीमत 17 लाख रुपये से 22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। आप यहां ई विटारा के सभी कलर विकल्पों के साथ-साथ हमारी इमेज गैलरी भी देख सकते हैं जो दिखाती है कि यह असल में कैसी दिखती है।