मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी बेहतर चॉइस?

फीचर मारुति ई विटारा टाटा कर्व ईवी

ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ✅(फॉलो-मी होम फंक्शन के साथ ) ✅(वेलकम और गुडबाय फंक्शन के साथ)

एलईडी डीआरएल्स ✅(3-पीस) ✅(चौड़े एलईडी लाइट बार के रूप में)

एलईडी पोजिशनिंग लैंप ❌ ✅

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप ✅ ✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स ❌ ✅

ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर ✅ ✅(डायनामिक)

व्हील्स 18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स 18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स

एलईडी टेललाइट ✅ ✅

अपहोल्स्ट्री फैब्रिक + लेदर लेदरेट

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅(2-स्पोक यूनिट) ✅(टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ 2-स्पोक यूनिट)

कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅

60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट ✅ ✅

रेक्लाइनिंग रियर सीट ✅(10-वे स्लाइडिंग फंक्शन के साथ) ✅(2-स्टेप रेक्लाइन फंक्शन के साथ)

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅

सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो ✅ ❌

ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन ✅ ✅

ग्लवबॉक्स कूलिंग ❌ ✅

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप-ए और टाइप-सी (आगे और पीछे एक-एक) टाइप-ए और 45 वाट टाइप-सी (आगे) और 45वाट टाइप-सी (पीछे)

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 10.25-इंच

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅

रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅

पीएम2.5 एयर फिल्टर ✅ ❌

एयर प्यूरीफायर ❌ ✅

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅

सनरूफ फिक्सड सिंगल-पेन ग्लास पैनल पैनोरमिक

पैडल शिफ्टर ❌ ✅

एम्बिएंट लाइटिंग ( मल्टी-कलर ) ✅

पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट (केवल 10-वे ड्राइवर साइड) (6-वे)

ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स ✅ ✅

पावर्ड टेलगेट ❌ (जेस्चर कंट्रोल के साथ)

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅

स्पीकर की संख्या 10 (1 सबवूफर और 1 एम्प्लिफायर समेत) 9 (1 सबवूफर समेत)

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

एलेक्सा कनेक्टिविटी ❌ ✅

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स ✅ ✅

एयरबैग्स 7 6

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅

सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅

हिल-होल्ड असिस्ट ✅ ✅

हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅

360-डिग्री कैमरा ✅ ✅

कॉर्नरिंग कंट्रोल ✅ ❌

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅

पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ✅ ✅

रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅