मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी बेहतर चॉइस?
ट्रेडिशनल कॉम्पेक्ट एसयूवी या कूपे इलेक्ट्रिक एसयूवी, कौनसी गाड़ी को चुनना होगा बेहतर? चलिए जानते हैं आगे :-
प्रकाशित: फरवरी 28, 2026 10:26 am । स्तुति
-
मारुति सुजुकी ई विटारा कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसका मुकाबला टाटा कर्व इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे कार से है। यहां हमनें मारुति सुजुकी ई विटारा का कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद टाटा कर्व ईवी से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ऑन-रोड ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : कीमत
|
मॉडल
|
मारुति ई विटारा (इंट्रोडक्ट्री)
|
टाटा कर्व ईवी
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)
|
10.99 लाख रुपये से 14.29 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी तक
|
–
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)
|
15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये
|
17.49 लाख रुपये से 22.24 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
-
फुल प्राइस की बात करें तो मारुति ई विटारा कर्व ईवी से ज्यादा सस्ती कार है।
-
मारुति ने ई विटारा कार के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत कर्व ईवी से करीब 1.5 लाख रुपये के आसपास कम रखी है।
-
ई विटारा का टॉप वेरिएंट टाटा की इलेक्ट्रिक कार से 2 लाख रुपये से भी ज्यादा सस्ता है।
-
बैटरी रेंटल स्कीम के तहत आपको ई विटारा कार के स्मॉल बैटरी पैक के लिए 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक के लिए 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर ड्राइव के हिसाब से बैटरी का किराया देना होगा। इससे यह कर्व ईवी के मुकाबले ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन साबित होती है।
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : साइज
|
डाइमेंशन
|
मारुति ई विटारा
|
टाटा कर्व ईवी
|
अंतर
|
लंबाई
|
4,275 मिलीमीटर
|
4,310 मिलीमीटर
|
(- 35 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1,800 मिलीमीटर
|
1,810 मिलीमीटर
|
(- 10 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1,640 मिलीमीटर
|
1,637 मिलीमीटर
|
+ 3 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,700 मिलीमीटर
|
2,560 मिलीमीटर
|
+ 140 मिलीमीटर
-
कर्व ईवी की लंबाई और चौड़ाई ई विटारा से क्रमशः 35 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर ज्यादा है, जबकि कर्व ईवी के मुकाबले ई विटारा कार 3 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है और इसके व्हीलबेस का साइज भी 140 मिलीमीटर ज्यादा है।४
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : कलर ऑप्शन
|
मारुति ई विटारा
|
टाटा कर्व ईवी
|
नेक्सा ब्लू
|
वर्चुअल सनराइज
|
स्प्लेंडिड सिल्वर
|
एम्पावर्ड ऑक्साइड
|
आर्कटिक व्हाइट
|
प्रीस्टाइन व्हाइट
|
ग्रंडियोर ग्रे
|
प्योर ग्रे
|
ओप्युलेंट रेड
|
फ्लेम रेड
|
ब्लूइश ब्लैक
|
–
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ लैंड ब्रीज ग्रीन
|
–
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ आर्कटिक व्हाइट
|
–
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ ऑप्यूलेंट रेड
|
–
|
ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ स्प्लेंडिड सिल्वर
|
–
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में से मारुति सुजुकी ई विटारा गाड़ी में सबसे ज्यादा कलर ऑप्शन दिए गए हैं।
-
ई विटारा में केवल चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि कर्व ईवी में वेरिएंट अनुसार पांचों मोनोटोन कलर के साथ ब्लैक रूफ की चॉइस मिलती है।
-
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हमनें ई विटारा में दिए गए हैं 10 कलर ऑप्शन का जिक्र किया था।
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : फीचर
|
फीचर
|
मारुति ई विटारा
|
टाटा कर्व ईवी
|
ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
|
✅(फॉलो-मी होम फंक्शन के साथ )
|
✅(वेलकम और गुडबाय फंक्शन के साथ)
|
एलईडी डीआरएल्स
|
✅(3-पीस)
|
✅(चौड़े एलईडी लाइट बार के रूप में)
|
एलईडी पोजिशनिंग लैंप
|
❌
|
✅
|
फ्रंट एलईडी फॉग लैंप
|
✅
|
✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स
|
❌
|
✅
|
ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर
|
✅
|
✅(डायनामिक)
|
व्हील्स
|
18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स
|
18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स
|
एलईडी टेललाइट
|
✅
|
✅
|
अपहोल्स्ट्री
|
फैब्रिक + लेदर
|
लेदरेट
|
टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
|
✅(2-स्पोक यूनिट)
|
✅(टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ 2-स्पोक यूनिट)
|
कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल
|
✅
|
✅
|
60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट
|
✅
|
✅
|
रेक्लाइनिंग रियर सीट
|
✅(10-वे स्लाइडिंग फंक्शन के साथ)
|
✅(2-स्टेप रेक्लाइन फंक्शन के साथ)
|
सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
|
✅
|
✅
|
सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो
|
✅
|
❌
|
ग्लवबॉक्स इल्युमिनेशन
|
✅
|
✅
|
ग्लवबॉक्स कूलिंग
|
❌
|
✅
|
स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
|
टाइप-ए और टाइप-सी (आगे और पीछे एक-एक)
|
टाइप-ए और 45 वाट टाइप-सी (आगे) और 45वाट टाइप-सी (पीछे)
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
10.25-इंच
|
10.25-इंच
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
|
✅
|
✅
|
रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
पीएम2.5 एयर फिल्टर
|
✅
|
❌
|
एयर प्यूरीफायर
|
❌
|
✅
|
वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
सनरूफ
|
फिक्सड सिंगल-पेन ग्लास पैनल
|
पैनोरमिक
|
पैडल शिफ्टर
|
❌
|
✅
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
( मल्टी-कलर )
|
✅
|
पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट
|
(केवल 10-वे ड्राइवर साइड)
|
(6-वे)
|
ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स
|
✅
|
✅
|
पावर्ड टेलगेट
|
❌
|
(जेस्चर कंट्रोल के साथ)
|
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.1-इंच टचस्क्रीन
|
12.3-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
स्पीकर की संख्या
|
10 (1 सबवूफर और 1 एम्प्लिफायर समेत)
|
9 (1 सबवूफर समेत)
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एलेक्सा कनेक्टिविटी
|
❌
|
✅
|
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
|
✅
|
✅
|
एयरबैग्स
|
7
|
6
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
|
✅
|
✅
|
आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
|
✅
|
✅
|
हिल-होल्ड असिस्ट
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
❌
|
✅
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
कॉर्नरिंग कंट्रोल
|
✅
|
❌
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
✅
|
पार्किंग सेंसर
|
आगे और पीछे
|
आगे और पीछे
|
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|
✅
|
✅
|
ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
✅
|
एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
|
✅(लेवल-2)
|
✅(लेवल-2)
-
मारुति और टाटा की कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक कार में कई सारे एडवांस फीचर दिए गए हैं। इन दोनों गाड़ियों में 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
-
कर्व ईवी के मुकाबले ई विटारा में कई स्मॉल और फंक्शन फीचर दिए गए हैं जिनमें स्टीयरिंग व्हील के लिए टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट, सभी खिड़कियों के लिए ऑटो अप/डाउन, 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, सात एयरबैग और कॉर्नरिंग कंट्रोल भी शामिल हैं।
-
ई विटारा की तुलना में टाटा कर्व ईवी कार में फ्रंट एलईडी फॉग लैंप के लिए कॉर्नरिंग फंक्शन, एयर प्यूरीफायर, पैडल शिफ्टर्स, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
सुरक्षा के मामले में यह दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं। इन दोनों गाड़ियों में ईएससी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : बैटरी पैक, मोटर व रेंज
|
स्पेसिफिकेशन
|
मारुति ई विटारा
|
टाटा कर्व ईवी
|
बैटरी पैक
|
49 केडब्लूएच
|
61 केडब्लूएच
|
45 केडब्लूएच
|
55 केडब्लूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
1
|
1
|
पावर
|
144 पीएस
|
174 पीएस
|
150 पीएस
|
167 पीएस
|
टॉर्क
|
193 एनएम
|
193 एनएम
|
215 एनएम
|
215 एनएम
|
सर्टिफाइड रेंज
|
440 किलोमीटर (एआरएआई)
|
543 किलोमीटर (एआरएआई)
|
430 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)
|
502 किलोमीटर (एमआईडीसी पार्ट I+II)
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन भारत में उपलब्ध ई विटारा के दोनों वर्जन में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है।
-
मारुति ई विटारा का बड़ा बैटरी पैक वर्जन कर्व ईवी के बड़े बैटरी पैक वर्जन से ज्यादा पावरफुल है, जबकि कर्व ईवी का स्मॉल बैटरी पैक वर्जन दोनों गाड़ियों में से ज्यादा पावरफुल है।
-
इन दोनों इलेक्ट्रिक कार के टॉर्क आउटपुट की बात करें तो कर्व ईवी की पावरट्रेन ज्यादा टॉर्क देती है।
-
मारुति ई विटारा की सर्टिफाइड रेंज टाटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी-कूपे कार के मुकाबले ज्यादा है।
-
यहां देखें मारुति ई विटारा और एमजी विंडसर ईवी के बीच कंपेरिजन।
मारुति ई विटारा vs टाटा कर्व ईवी : चार्जिंग ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
मारुति ई विटारा
|
टाटा कर्व ईवी
|
15ए प्लग पॉइंट
|
–
|
45 केडब्लूएच 17.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत, 55 केडब्लूएच - 21 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत
|
एसी फास्ट चार्जर
|
7.4 किलोवाट - 6.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (49 केडब्लूएच), 9 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (61 केडब्लूए)
|
45 केडब्लूएच- 6.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (7.2 किलोवाट यूनिट)
|
डीसी फास्ट चार्जर
|
70 किलोवाट यूनिट के साथ 45 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (61केडब्लूएच)
|
45 केडब्लूएच - 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (60 किलोवाट + यूनिट के जरिए)
55 केडब्लूएच - 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (70 किलोवाट + यूनिट के जरिए)
-
चूंकि कर्व ईवी के मुकाबले मारुति ई विटारा कार में बड़े बैटरी पैक्स दिए गए हैं, इसकी बड़ी यूनिट को एसी फास्ट चार्जर के जरिए चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। मारुति ई विटारा कार में 7.4 किलोवाट चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है, जबकि टाटा कर्व ईवी गाड़ी में 7.2 किलोवाट यूनिट मिलती है।
-
ई विटारा के मुकाबले कर्व ईवी की डीसी फास्ट चार्जिंग स्पीड ज्यादा है। यह दोनों गाड़ियां 70 किलोवाट चार्जिंग रेट से चार्ज होती है।
कारदेखो का क्या है कहना…
मारुति सुजुकी ई विटारा कार नए और फर्स्ट-टाइम ईवी खरीदने वालों के लिए एक अच्छा पैकेज है। यह गाड़ी 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है। हालांकि, इसकी केबिन स्पेस कई लोगों को थोड़ी निराश कर सकती है, लेकिन लंबी फीचर लिस्ट और बैलेंस्ड ड्राइव इसकी कमी को पूरा कर देती है।
जबकि, कर्व ईवी अपनी आकर्षक एसयूवी-कूपे डिजाइन और बड़े बूट स्पेस की वजह से लोगों को काफी आकर्षक लगती है। हालांकि, इसमें कई प्रेक्टिकल चीजों और रियर सीट कंफर्ट की कमी है, लेकिन इसमें कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके जरिए यह 400 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज देती है। यह कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक अच्छी चॉइस साबित होती है।