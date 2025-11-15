2025 टाटा सिएरा से उठा पर्दा: देखिए एसयूवी कार की लॉन्च तारीख, प्राइस और अन्य डिटेल्स

प्रकाशित: नवंबर 15, 2025 07:27 pm । cardekho

टाटा ने 90 के दशक की लोकप्रिय कार को नए अवतार में फिर से पेश किया है!

टाटा सिएरा की आधिकारिक तौर पर वापसी हो गई है! 1991 में पहली बार लॉन्च हुई सिएरा अपने आकर्षक डिजाइन और लोकप्रियता के चलते एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन गई थी।

टाटा मोटर्स ने सिएरा 2025 मॉडल को नए डिजाइन, आधुनिक फीचर और ढेर सारे फीचर के साथ पेश किया है। यहां हम सिएरा कार की सभी खूबियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर:

टाटा सिएरा लॉन्च तारीख और संभावित कीमत

टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि सिएरा की कीमत की घोषणा 25 नवंबर 2025 को की जाएगी।

कीमत 11 लाख रुपये से 13 लाख के आसपास शुरू हो सकती है और टॉप मॉडल की प्राइस 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है।

आइए अब इस एसयूवी कार पर करीब से नजर डालते हैं:

एक्सटीरियर डिजाइन: देसी डिफेंडर वाइब्स!

ओरिजनल मॉडल की तरह सिएरा 2025 ऊंची और बॉक्सी है। इसका बॉडी शेप आपको लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिला सकता है, जो सड़क पर आपका ध्यान जरूर खींचेगी।

हमने इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा है और हम यह कह सकते हैं कि ये (कवर से ढके होने के बावजूद) सबसे अलग दिखती है!

सिएरा टॉप मॉडल में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। निचले वेरिएंट्स में छोटे टायर दिए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें: पुरानी सिएरा में बड़े सिंगल-पीस रियर ग्लास को ‘अल्पाइन विंडो’ कहा जाता है।

चूंकि नई सिएरा में पीछे दरवाजे हैं, ऐसे में यह इफेक्ट बड़ी रियर विंडो और क्वार्टर ग्लास और छत पर ग्लॉस ब्लैक कलर के इस्तेमाल से आता है।

पीछे की तरफ पुराने वर्जन का टेल-गेट माउंटेड स्पेयर व्हील शायद आपको नजर ना आए।

नेक्सन की तरह, पीछे वाले वाइपर पिछले स्पॉइलर के नीचे छुपे हैं।

क्या आप जानते हैं? कनेक्टेड टेल लाइट और फ्रंट डीआरएल एक सिंगल-पीस यूनिट है। इसमें वेलकम/गुडबाय एनिमेशन और डायनामिक टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

कनेक्टेड लाइटिंग वाली दूसरी गाड़ी - क्रेटा, कर्व, विक्टोरिस आदि में थ्री-पीस सेटअप है।

नई एसयूवी कार के बारे में अधिक जानने के लिए टाटा सिएरा की फोटो गैलरी देखें। हमें लगता है कि इसका डिजाइन आमतौर पर ‘सॉफ्ट’ दिखने वाली एसयूवी से नया और लेटेस्ट है। यह दमदार और मजेदार लगती है!

टाटा ने टाटा सिएरा ईवी के डिजाइन की झलक भी दिखाई है, यहां देखिए इलेक्ट्रिक मॉडल पेट्रोल/डीजल वर्जन से कितना अलग दिखता है।

केबिन डिजाइन: प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर

डैशबोर्ड का डिजाइन सरल है, जिसके बीच में तीन बड़ी स्क्रीन हैं। टाटा ने रंग, मेटेरियल और टेक्सचर का अच्छे से इस्तेमाल किया है जो सिएरा को महंगी कार वाली फील देते हैं।

महत्वपूर्ण बातें: एसी वेंट्स, स्पीकर ग्रिल और अंदर के डोर हैंडल पर सिल्वर फिनिश है।

टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो कंसोल, और सीट बैक पर चमकीले ब्लैक पेनल सोच-समझकर इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि इन पर खरोंच लगने का खतरा ज्यादा रहता है!

बेज-व्हाइट ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री देखने में यूनीक लगती है, लेकिन इसे साफ रखना मुश्किल हो सकता है।

बड़े व्हीलबेस का मतलब है कि पीछे वाली सीट पर स्पेस से समझौता नहीं करना पड़ेगा। इसमें छह फुट लंबा वयक्ति भी आराम से बैठ सकता है।

पीछे की सीटों के लिए कुशनिंग बेहतर है, जो हमने अभी तक टाटा कार में नहीं देखी है।

क्या आपने गौर किया? मौजूदा टाटा कार वाले एलिमेंट्स: 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, क्लाइमेट कंट्रोल पेनल और टचस्क्रीन दिए गए हैं। ऐसा लागत कम रखने के लिए किया गया है।

पीछे वाले आर्मरेस्ट का आकार लगभग कैप्सूल जैसा है, ज्यादातर कारों की तरह आयताकार नहीं।

पीछे बैठने वालों के लिए सनशेड है, हमें यहां हैरियर और सफारी वाले विंग्ड हेडरेस्ट देखना अच्छा लगता!

फीचर : सेगमेंट में नया बेंचमार्क करेगी स्थापित?

टाटा ने इसमें सभी जरूरी फीचर्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहां देखें सभी फीचर हाइलाइट :-

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले : इसमें कर्व, हैरियर और सफारी वाली डिजिटल ड्राइवर यूनिट दी गई है। शानदार ग्राफिक्स, कस्टमाइजेबल व्यू और सुरक्षित लेन परिवर्तन के लिए साइड कैमरा फीड भी प्रदर्शित करता है!

12.3-इंच टचस्क्रीन : शानदार यूजर इंटरफेस और इस्तेमाल करने में आसान। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर से लैस। रिव्यू से पता चला है कि इसमें टचस्क्रीन की गड़बड़ियां काफी हद तक कम हो गई हैं।

12.3-इंच को-ड्राइवर डिस्प्ले : इसे इंडिपेंडेंट मीडिया या एंटरटेनमेंट स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल : केबिन के बाएं और दाएं हिस्से में अलग-अलग तापमान सेट करे।

पैनोरमिक सनरूफ : बड़ा ग्लास केबिन को स्पेशियस लुक देता है।

360° कैमरा : दोनों तरफ एक कैमरा है जो खासकर नए ड्राइवरों के लिए पार्किंग को आसान बनाएगा।

अन्य फीचर में यह शामिल हैं:

12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

वायरलेस फोन चार्जिंग

यूएसबी टाइप-सी चार्जर

ऑटोमेटिक हेडलैंप

ऑटोमेटिक वाइपर

पावर्ड फ्रंट सीटें

क्विक स्नैपशॉट : टाटा सिएरा सेफ्टी फीचर 6 एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

हिल असिस्ट

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

लेवल 2 एडीएएस * टाटा सुरक्षित गाड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है। हमें उम्मीद है कि सिएरा भी कोई अलग नहीं होगी। अभी तक इसकी कोई क्रैश टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसे पूरे 5 स्टार मिलेंगे।

इंजन ऑप्शन : एक नया, एक पुराना!

2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार में नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल में भी मिलेगा जिसे 9 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा।

इंजन पावर/टॉर्क ट्रांसमिशन ऑप्शन नोट 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 170पीएस| 280एनएम 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी नया इंजन। यदि आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा नहीं हैं तो रिव्यू और ओनर की राय का इंतजार करें। 1.5-लीटर डीजल 118पीएस| 260एनएम 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी नेक्सन, कर्व और अल्ट्रोज में आजमाया और परखा गया। अगर आपको गाड़ी 60 किमी प्रति दिन से ज्यादा इस्तेमाल करने की उम्मीद है, तो इसे चुनें।

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

हमारे विचार :

इसमें हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आउटपुट भी इन दोनों कारों के बराबर है।

अगर माइलेज की बात हो तो हम इसका डीजल इंजन चुनेंगे। भारी कार में ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के दिए जाने से आमतौर पर कम माइलेज मिलती है।

टाटा के डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को लेकर अभी तक मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हैं। लेकिन, हम ज्यादा कंफर्ट के लिए मैनुअल वर्जन की बजाए इसे खरीदने की सलाह देंगे।

क्या आपको टाटा सिएरा 2025 बुक करनी चाहिए?

अगर आपका ओरिजिनल सिएरा से भावनात्मक जुड़ाव है तो शायद कोई भी चीज आपको इसे बुक करने से नहीं रोक सकेगी। 2025 टाटा सिएरा का एक्सटीरियर लेआउट ओरिजिनल मॉडल जैसा है और इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर अब काफी मॉडर्न लगता है।

इस गाड़ी की डिजाइन काफी अच्छी है और यह फीचर-रिच एक्सपीरिएंस भी देगी। यदि आप भीड़ से हट कर कोई यूनीक कार चाहते हैं तो इसे चुन सकते हैं। हम उम्मीद है कि टाटा इस गाड़ी को अच्छी सेल्स और सर्विस एक्सपीरिएंस के साथ आगे बढ़ाएगी।

2025 टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस vs मारुति ग्रैंड विटारा vs टोयोटा हाइराइडर vs फोक्सवैगन टाइगन vs स्कोडा कुशाक

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा सिएरा के अलावा चुनने के लिए 10 से ज्यादा ऑप्शन हैं। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-