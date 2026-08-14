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    2026 Mahindra Scorpio Lifestyler हुआ शोकेस, जानिए कब तक होगा लॉन्च और क्या कुछ मिलेगा खास

    यह सिर्फ़ एक स्कॉर्पियो N नहीं है जिसमें पिकअप बेड लगा हो...

    तीर्थ
    तीर्थ
    Published On अगस्त 14, 2026 21:55 ist
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    published onAug 14, 2026 20:27 IST
    last updated onAug 14, 2026 21:55 IST
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    Mahindra Scorpio Lifestyler

    महिंद्रा ने अपनी बहुप्रतीक्षित स्कॉर्पियो N आधारित पिकअप के प्रोडक्शन वर्जन को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है, जिसे अब **स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर** नाम दिया गया है। यह लॉन्च भारतीय बाजार में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में महिंद्रा की एक दमदार वापसी का संकेत है। यह सिर्फ एक स्कॉर्पियो N SUV नहीं है जिसके पीछे एक लोडिंग बेड जोड़ दिया गया हो; बल्कि, यह एक पूरी तरह से नया प्रोडक्ट है जिसमें एक बोल्ड डिज़ाइन, बड़ा कार्गो एरिया और एडवेंचर पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं, जो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते।

    एक दमदार और मस्कुलर एक्सटीरियर

    स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का डिज़ाइन स्कॉर्पियो N SUV पर आधारित है, लेकिन इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसे कहीं ज़्यादा बोल्ड और रग्ड लुक देते हैं। सामने की तरफ, एक बड़ी क्रोम-स्टडेड रेक्टैंगुलर ग्रिल और चौकोर आकार के LED हेडलैंप्स इसे एक दमदार पहचान देते हैं। इसका बंपर काफी अग्रेसिव है, जिसमें एक चंकी स्किड प्लेट और LED फॉगलैंप्स के चारों ओर ब्लैक केसिंग दी गई है, जो इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को और निखारती है।

    साइड से देखने पर इसका बॉक्सी सिल्हूट और ड्यूल-कैब लेआउट तुरंत ध्यान खींचता है। सीधी खड़ी विंडशील्ड, स्कॉर्पियो की सिग्नेचर विंडो लाइन और फंक्शनल रूफ रेल्स इसके प्रैक्टिकल डिज़ाइन को दर्शाते हैं। एक खास एलिमेंट जो इसे भीड़ से अलग करता है, वह है फेंडर पर लगा हुआ स्नॉर्कल, जो न केवल इसकी वॉटर-वेडिंग क्षमता को बढ़ाता है बल्कि इसे एक本格िक ऑफ-रोडर का लुक भी देता है। प्रीमियम टच के लिए इसमें डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे का डिज़ाइन सिंपल लेकिन प्रभावी है, जिसमें चौकोर LED टेललैंप्स, टेलगेट पर 'MAHINDRA' की बड़ी एम्बॉसिंग और एक मजबूत बंपर शामिल है।

    डायमेंशन्स और रोड प्रजेंस

    हालांकि महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के आधिकारिक डायमेंशन्स जारी नहीं किए हैं, लेकिन यह साफ है कि यह एक बड़ी और प्रभावशाली गाड़ी होगी। स्कॉर्पियो N के लैडर-फ्रेम चेसिस पर आधारित होने के कारण, इसकी लंबाई और व्हीलबेस SUV वर्जन से काफी ज़्यादा होने की उम्मीद है ताकि एक बड़े कार्गो बेड को एडजस्ट किया जा सके। इसकी ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस, चौड़े स्टांस और बड़े व्हील्स इसे सड़क पर एक जबरदस्त प्रजेंस देंगे, जो इस सेगमेंट के खरीदारों के लिए एक बड़ा आकर्षण होता है। उम्मीद है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक होगी, जो इसे Toyota Hilux और Isuzu V-Cross के सामने एक मजबूत दावेदार बनाती है।

    कलर ऑप्शंस

    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को कई आकर्षक रंगों में पेश करने की योजना बना रही है ताकि यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों को पसंद आ सके। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इसमें कुछ प्रमुख कलर ऑप्शंस शामिल होंगे जैसे:

    • Stealth Black

    • Everest White

    • Galaxy Grey

    • Aqua Reef

    लॉन्च के समय कंपनी कुछ और नए और वाइब्रेंट कलर्स भी पेश कर सकती है जो इसके एडवेंचरस कैरेक्टर के साथ मेल खाएंगे।

    इंटीरियर और केबिन एक्सपीरियंस

    महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के इंटीरियर को पूरी तरह से रिवील नहीं किया है, लेकिन जारी किए गए टीज़र्स से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। उम्मीद है कि इसका केबिन काफी हद तक स्कॉर्पियो N SUV जैसा ही प्रीमियम और फीचर-लोडेड होगा। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ा, पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो केबिन को एक मॉडर्न फील देगा।

    ड्राइवर के लिए एक नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें एल्युमिनियम इंसर्ट्स हो सकते हैं। सेंटर कंसोल पर पियानो-ब्लैक फिनिश, 4x4 सिस्टम के लिए एक रोटरी डायल और एक बड़ा सेंटर आर्मरेस्ट मिलने की उम्मीद है, जो लॉन्ग ड्राइव्स पर आराम देगा। इसके अलावा, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है, जिसमें क्रिस्प ग्राफिक्स होंगे और इसे काफी हद तक कस्टमाइज़ किया जा सकेगा। कुल मिलाकर, इसका इंटीरियर रग्डनेस और प्रीमियमनेस का एक बेहतरीन मिश्रण हो सकता है।

    फीचर्स और टेक्नोलॉजी

    फीचर्स के मामले में, महिंद्रा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी हो सकते हैं।

    अन्य सुविधाओं में एक वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम शामिल हो सकता है। ये सभी फीचर्स मिलकर इसे सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल होने वाला पिकअप नहीं, बल्कि एक आरामदायक और मॉडर्न लाइफस्टाइल व्हीकल बनाएंगे जो रोजाना इस्तेमाल और वीकेंड एडवेंचर्स, दोनों के लिए परफेक्ट होगा।

    सेफ्टी फीचर्स

    सेफ्टी हमेशा से महिंद्रा की प्राथमिकता रही है, और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में भी यही उम्मीद की जा रही है। इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल होंगे। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, ABS के साथ EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) शामिल होंगे।

    पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे। साथ ही, ऑफ-रोडिंग के दौरान मदद के लिए हिल होल्ड कंट्रोल (HHC) भी होगा। एक खास फीचर जो इसमें देखने को मिल सकता है, वह है 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, जिसे स्कॉर्पियो N और XUV 7XO से लिया जा सकता है। यह सिस्टम मुश्किल रास्तों पर गाड़ी के चारों ओर का क्लियर व्यू देकर ड्राइवर की बहुत मदद करता है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में महिंद्रा के भरोसेमंद और पावरफुल इंजन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है, जो स्कॉर्पियो N में भी आते हैं। इसमें पेट्रोल और डीज़ल, दोनों इंजन के विकल्प दिए जाएंगे।

    इंजन

    2.0L mStallion टर्बो-पेट्रोल

    2.2L mHawk डीज़ल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT

    6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT

    ड्राइवट्रेन

    RWD

    RWD / 4WD

    डीज़ल इंजन के साथ एक ऑप्शनल 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम भी दिया जाएगा, जो इसे बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता प्रदान करेगा। ये पावरफुल इंजन और मजबूत चेसिस इसे भारी सामान ले जाने और मुश्किल इलाकों से निपटने में सक्षम बनाएंगे।

    संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमतों का खुलासा इसी महीने के अंत तक किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो, अनुमान है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

    भारतीय बाजार में, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का सीधा मुकाबला Isuzu V-Cross और Toyota Hilux से होगा। ये दोनों ही अपने सेगमेंट में स्थापित नाम हैं। महिंद्रा की कोशिश होगी कि वह एक आकर्षक कीमत पर बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस देकर इन दोनों को कड़ी टक्कर दे।

    ओपिनियन

    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में ब्रांड की सबसे रोमांचक लाइफस्टाइल गाड़ियों में से एक बनने की पूरी क्षमता है। इसकी बोल्ड एक्सटीरियर स्टाइलिंग पहले से ही एक मजबूत प्रभाव छोड़ती है, लेकिन इसकी असली सफलता पूरे पैकेज पर निर्भर करेगी। अगर इसका इंटीरियर स्कॉर्पियो N SUV जैसा ही आराम, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी प्रदान करता है, और अगर महिंद्रा एक लैडर-फ्रेम पिकअप की रग्ड क्षमता को एक मॉडर्न SUV के फीचर्स के साथ सफलतापूर्वक जोड़ पाती है, तो यह एक संभावित विजेता साबित हो सकती है। यदि इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखी जाती है, तो यह Toyota Hilux और Isuzu V-Cross का एक ज़्यादा किफायती और आकर्षक विकल्प बन सकती है। साथ ही, यह उन एडवेंचर के शौकीनों को भी अपनी ओर खींच सकती है जो अब तक एक पारंपरिक SUV से समझौता कर रहे थे।

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    Tirth Pandya is a Senior Correspondent with the CarDekho Group and an automotive media professional with over 6 years of experience covering cars, EVs, and the ever-evolving world of mobility. An Automobile Engineering graduate, he specialises in automotive news, feature writing, launch coverage, and experiential storytelling. His love for machines began long before his professional career, fuelled by an enduring fascination with cars and even aeroplanes. Since entering the industry in 2020, he has spent countless hours on the road, chasing stories that take him from bustling city streets to remote off-road trails, always searching for the next great automotive experience. He combines technical expertise with a genuine passion for driving and exploration to bring readers engaging, insightful, and human-centric stories that capture not just the machines but also the emotions, adventures, and people behind them.और देखें

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