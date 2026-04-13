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    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs हुंडई क्रेटा: कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

    अपडेटेड स्टाइलिंग और फीचर्स के साथ, फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट सेगमेंट के सबसे मजबूत दावेदार हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर देती है।

    प्रकाशित: अप्रैल 13, 2026 05:38 pm । भानु

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    Volkswagen Taigun Facelift Vs Hyundai Creta

    फोक्सवैगन ने टाइगन को फेसलिफ्ट देकर अपडेट किया है, जिसमें नए स्टाइल और अतिरिक्त फीचर्स शामिल किए गए हैं ताकि यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके। अब इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा से है, जो इस सेगमेंट में सबसे अधिक फीचर्स से लैस और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में से एक है। जहां टाइगन अपने टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और ड्राइविंग के शानदार अनुभव पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं क्रेटा में अधिक पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ ज्यादा फीचर्स से लैस केबिन भी मिलता है। आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये दोनों गाड़ियां एक-दूसरे से कितनी अलग हैं।

    साइज

    मॉडल

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    हुंडई क्रेटा

    अंतर

    लंबाई

    4,221 मिलीमीटर

    4,330 मिलीमीटर

    -109 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,760 मिलीमीटर

    1,790 मिलीमीटर

    -30 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,612 मिलीमीटर

    1,635 मिलीमीटर

    -23 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,651 मिलीमीटर

    2,610 मिलीमीटर

    +41 मिलीमीटर

    • क्रेटा, टाइगन की तुलना में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बड़ी है, जिससे इसकी रोड प्रजेंस थोड़ी ज्यादा प्रभावशाली लगती है।

    VW Taigun Facelift
    Hyundai Creta

    • हालांकि, टाइगन का व्हीलबेस लंबा है, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिल सकता है, खासकर पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए।

    Volkswagen Taigun Facelift
    Hyundai Creta

    • यह लेख आपको टाइगन के नए मॉडल में पुराने मॉडल के मुकाबले किए गए बदलावों की विस्तार से जानकारी देगा।

    पावरट्रेन विकल्प

    स्पेसिफिकेशन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    हुंडई क्रेटा

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5 लीटर तेल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5 लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    • दोनों एसयूवी अलग-अलग परफॉर्मेंस जरूरतों को पूरा करने वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश करती हैं।

    • टाइगन केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों तक ही सीमित है, जबकि क्रेटा में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प भी उपलब्ध हैं। टाइगन के वेरिएंट-अनुसार इंजन विकल्पों को देखने के लिए यहां क्लिक करें

    VW Taigun Facelift
    Hyundai Creta

    • क्रेटा का 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन थोड़ी ज्यादा पावर जनरेट करता है, जबकि दोनों एसयूवी लगभग समान टॉर्क देती हैं। हालांकि, क्रेटा की खासियत इसका डीजल इंजन विकल्प है, जो इसे उन ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है जो अधिक विकल्प तलाश रहे हैं।

    नोट:

    हुंडई क्रेटा का एक स्पोर्टी वर्जन क्रेटा एन लाइन के रूप में और एक इलेक्ट्रिक वर्जन क्रेटा इलेक्ट्रिक के रूप में भी पेश करती है।

    फीचर्स

    फीचर्स

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    हुंडई क्रेटा

    लाइटिंग सेटअप

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप

    अलॉय व्हील्स

    17 इंच के अलॉय व्हील्स

    18 इंच के अलॉय व्हील्स

    ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

    इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.1 इंच की टचस्क्रीन

    10.25 इंच की टचस्क्रीन

    एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    ✅(वायरलेस)

    ✅(अडेप्टर के माध्यम से वायरलेस)

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    ✅(10.25 इंच)

    ✅(10.25 इंच)

    क्रूज कंट्रोल

    ✅ (अडेप्टिव)

    पावर्ड फ्रंट रो सीट्स

    ✅(6-वे)

    ✅(ड्राइवर के लिए मेमोरी सहित 8-वे)

    सीट वेंटिलेशन

    सनरूफ़

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (सिंगल-ज़ोन)

    ✅(डुअल-ज़ोन)

    वायरलेस फ़ोन चार्जिंग

    एंबिएंट लाइटिंग सेटअप

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग्स

    6

    6

    ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    ✅(केवल 1.5 लीटर)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    रेन सेंसिंग वाइपर

    पार्किंग सेंसर

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    360-डिग्री कैमरा

    एडीएएस

    • दोनों एसयूवी बेहतरीन फीचर्स से लैस हैं और इनमें वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी अधिकांश ग्राहक उम्मीद करते हैं, जिनमें एक बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और छह एयरबैग शामिल हैं।

    Volkswagen Taigun Facelift
    Hyundai Creta

    • इसके अलावा, क्रेटा में कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं जिनमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बड़े अलॉय व्हील्स, बेहतर साउंड सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस शामिल है।

    VW Taigun Facelift
    Hyundai Creta

    • टाइगन में अब भी सभी मुख्य फीचर्स मौजूद हैं और इक्विपमेंट्स की कमी महसूस नहीं होती, इसमें लगभग समान साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर डिस्प्ले और अधिकांश आवश्यक फीचर्स दिए गए हैं। आप यहां इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स की डीटेल्स देख सकते हैं।

    कीमत एवं कंपेरिजन

    कीमत

    फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    हुंडई क्रेटा

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.60 लाख रुपये (संभावित)

    10.79 लाख रुपये से लेकर 20.20 लाख रुपये

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट की कीमतों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10.60 लाख रुपये होने की उम्मीद है। वहीं, हुंडई क्रेटा पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत 10.79 लाख रुपये से लेकर 20.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।

    कीमतों में समानता के कारण, ये दोनों एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला करेंगी। एक-दूसरे से मुकाबले करने के अलावा, इनका मुकाबला किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, एमजी एस्टर और होंडा एलिवेट जैसे मॉडलों से भी होगा।

    निष्कर्ष

    फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट और हुंडई क्रेटा दोनों ही दमदार पैकेज पेश करती हैं, जिनमें अपनी-अपनी खूबियां हैं। टाइगन टर्बो-पेट्रोल परफॉर्मेंस और ड्राइवर-सेंट्रिक अनुभव पर फोकस करती है, जबकि क्रेटा में इंजन विकल्पों की बड़ी रेंज के साथ-साथ अधिक फीचर्स से लैस केबिन भी मिलता है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    क्रेटा अपने डीजल इंजन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, जो इसे अधिक ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाती है।

    Hyundai Creta

    नतीजतन, पूरे फीचर्स और इंजन विकल्पों के मामले में क्रेटा बेहतर विकल्प प्रतीत होती है। हालांकि, अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि टाइगन फेसलिफ्ट की कीमत कितनी प्रतिस्पर्धी रखी जाती है।

    • तब तक, आप टाइगन को टक्कर देने वाली इन एसयूवी पर विचार कर सकते हैं:
    • किआ सेल्टोस: ज्यादा स्पेस और प्रैक्टिकेलिटी के साथ-साथ हाई क्वालिटी वाले इंटीरियर और कई इंजन विकल्पों के लिए।
    • टाटा सिएरा: अपने रेट्रो-कूल लुक, ढेर सारे फीचर्स और बड़े केबिन के लिए।
    • स्कोडा कुशाक: टाइगन के समान पैकेज, लेकिन अधिक सौम्य और शांत लुक के साथ। इसमें रियर सीट मसाजर भी मिलते हैं, जो ड्राइवर के साथ सफर करने वाले ग्राहकों के लिए उपयोगी होंगे।
    • मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइब्रिडर: बड़े सेल्स और सर्विस नेटवर्क, फ्यूल-एफिशिएंट और पावरफुल हाइब्रिड इंजन, और किफायती फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्पों के साथ एक स्मूद और विश्वसनीय अनुभव प्रदान करते हैं। इनमें उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी उपलब्ध है।
    • मारुति विक्टोरिस: ग्रैंड विटारा की सभी खूबियों को बरकरार रखते हुए, एलिगेंट एस्टेट कार जैसा लुक, टॉप क्वालिटी वाला इंटीरियर और बेहतर बूट स्पेस प्रदान करती है।
    • होंडा एलिवेट: सच्ची जापानी विश्वसनीयता, बड़े साइज और एक स्मूद एवं रिफाइंड नैचुरल पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है।
    • रेनो डस्टर: एक टफ और एडवेंचरस पर्सनेलिटी के साथ, इसमें कई फीचर्स, पावरफुल इंजन और शानदार राइड का अनुभव मिलता है।
    • एमजी एस्टर: भले ही पुरानी हो, लेकिन फिर भी प्रीमियम इंटीरियर, मॉर्डन लुक और चलाने में आसान अनुभव प्रदान करती है।
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