2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs रेनो डस्टर : कौनसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदें?
एक फैमिली के हिसाब से ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन इनमें से कौनसी गाड़ी बेहतर पैकेज साबित होती है? जानेंगे आगे :-
प्रकाशित: अप्रैल 17, 2026 03:32 pm । स्तुति
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2026 फोक्सवैगन टाइगन और रेनो डस्टर कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की नई कारें हैं। हाल ही में टाइगन का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जबकि रेनो डस्टर की लंबे समय के बाद भारत में फिर से वापसी हुई है। इन दोनों गाड़ियों में पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन, कई सारे कंफर्ट फीचर और मजबूत सेफ्टी पैकेज दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह दोनों गाड़ियां ऑन-रोड एक दूसरे को कहां तक टक्कर दे पाती हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
यहां हमनें इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का विस्तार से कंपेरिजन किया है। सबसे पहले इन दोनों कार के साइज पर डालते हैं एक नजर :-
फोक्सवैगन टाइगन Vs रेनो डस्टर : साइज
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मॉडल
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2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट
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रेनो डस्टर
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अंतर
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लंबाई
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4,221 मिलीमीटर
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4,346 मिलीमीटर
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-125 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,760 मिलीमीटर
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1,815 मिलीमीटर
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-55 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,612 मिलीमीटर
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1,701 मिलीमीटर
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-89 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,651 मिलीमीटर
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2,657 मिलीमीटर
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-6मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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385-लीटर
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518-लीटर
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-133-लीटर
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फोक्सवैगन टाइगन अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार कभी नहीं रही, और साइज का फर्क आंकड़ों में साफ दिखता है।
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डस्टर ना सिर्फ टाइगन से ज्यादा लंबी है, बल्कि ज्यादा ऊंची और चौड़ी कार भी है।
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इन दोनों गाड़ियों की लंबाई में सबसे ज्यादा फर्क है, जहां डस्टर टाइगन से 125 मिलीमीटर ज्यादा लंबी कार है। रेनो डस्टर के व्हीलबेस का साइज 6 मिलीमीटर ज्यादा है।
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इसी अंतर की वजह से रेनो डस्टर फोक्सवैगन टाइगन के मुकाबले ज्यादा बेहतर रोड प्रजेंस देती है।
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बूट स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों के बीच बड़ा अंतर है। नई रेनो डस्टर कार में टाइगन फेसलिफ्ट के मुकाबले 133 लीटर की अतिरिक्त बूट स्पेस मिलती है।
कलर ऑप्शन
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2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट
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2026 रेनो डस्टर
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वाइल्ड चेरी रेड*
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माउंटेन जेड ग्रीन*
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डीप ब्लैक
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रिवर ब्लू*
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स्टील ग्रे* (नया)
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सनसेट रेड*
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लावा ब्लू
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पर्ल व्हाइट*
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कैंडी व्हाइट*
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स्टेल्थ ब्लैक
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एवोकैडो पर्ल* (नया)
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मूनलाइट सिल्वर
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रिफ्लेक्स सिल्वर*
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कार्बन स्टील
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कार्बन स्टील मैट
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*ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम और ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध
नई रेनो डस्टर के मुकाबले फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी में ज्यादा एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट जीटी प्लस स्पोर्ट में दिए गए कलर ऑप्शन और रेड इंसर्ट इसे ज्यादा स्पोर्टी फील देते हैं, जो डस्टर में नहीं मिल पाती। हालांकि, रेनो डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में यूनीक थीम मिलती है, जिसमें चमकदार येलो इंसर्ट और ब्लैक अलॉय व्हील्स शामिल है।
इन दोनों कार में कई सारे डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ टाइगन में ही मैट फिनिश मिलती है जो आम शेड्स के मुकाबले काफी यूनीक लगती है।
फोक्सवैगन टाइगन Vs रेनो डस्टर : इंजन ऑप्शन
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2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट
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2026 रेनो डस्टर
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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सिलेंडर
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3-सिलेंडर
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4-सिलेंडर
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3-सिलेंडर
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4-सिलेंडर
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आउटपुट
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115 पीएस / 178 एनएम
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150 पीएस / 250 एनएम
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100 पीएस / 166 एनएम
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163 पीएस / 280 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी*
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7-स्पीड डीसीटी^
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी^
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माइलेज (सर्टिफाइड)
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19.98 किमी/लीटर/ 19.54 किमी/लीटर
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18.85 किमी/लीटर
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17.75 किमी/लीटर /18.45 किमी/लीटर
*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
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इन दोनों एसयूवी कार में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।
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टाइगन में छोटे इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका पावर आउटपुट डस्टर के 1-लीटर इंजन के मुकाबले ज्यादा है, जिसके साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
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फोक्सवैगन टाइगन के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के मुकाबले डस्टर का बड़ा 1.3-लीटर इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।
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टाइगन में बड़े इंजन के साथ केवल डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डस्टर में ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं।
नोट : नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिवाली के आसपास शामिल किया जाएगा। इस पावरट्रेन के तहत सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन (1.8-लीटर) और बैटरी पैक (1.4 केडब्ल्यूएच) मिलेगा।
फोक्सवैगन टाइगन Vs रेनो डस्टर : फीचर
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फीचर
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2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट
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2026 रेनो डस्टर
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एलईडी हेडलैंप्स
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ऑटो हेडलैंप्स
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एलईडी डीआरएल्स
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एलईडी फ्रंट फॉगलैंप्स
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रूफ रेल्स
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(ब्लैक)
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एलईडी टेललैंप्स
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✅(कनेक्टेड)
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✅(कनेक्टेड)
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अलॉय व्हील्स
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17-इंच
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18-इंच
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पावर्ड फ्रंट सीट
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✅(6-वे)
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✅6-वे
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
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इंफोटेनमेंट
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गूगल असिस्ट के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन
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गूगल ओएस के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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✅(10.25-इंच)
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✅(गूगल ओएस के साथ 10.25-इंच)
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर
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6-स्पीकर
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एयर प्यूरीफायर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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(अडेप्टिव)
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(सिंगल-जोन)
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✅(डुअल-जोन)
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कीलेस एंट्री
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सनरूफ
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पावर्ड टेलगेट
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स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट
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ड्राइव मोड
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❌
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3 (ईको/कंफर्ट/पर्सो)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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पार्किंग सेंसर
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✅(फ्रंट और रियर)
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✅फ्रंट, साइड और रियर
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पार्किंग कैमरा
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रियर
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360-डिग्री
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
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✅(केवल 1.5-लीटर)
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डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
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हिल होल्ड असिस्ट
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅केवल वॉर्निंग
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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❌
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✅(लेवल-2)
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नई रेनो डस्टर के मुकाबले 2026 फोक्सवैगन टाइगन में कई फीचर की कमी है, लेकिन यह फीचर्स इतने जरूरी भी नहीं हैं कि इनके बिना गाड़ी ना ली जाए। फोक्सवैगन की इस एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर नहीं दिए गए है।
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इन दोनों एसयूवी कार में रियर सन शेड, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और एक हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर की कमी है, जो कि सेगमेंट की दूसरी कारों में मिलते हैं।
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सुरक्षा के लिए रेनो डस्टर न्यू मॉडल में फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट के मुकाबले लेवल-2 एडीएएस, साइड पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे फीचर दिए गए हैं।
कीमत और मुकाबला
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कार
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2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट
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रेनो डस्टर
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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11 लाख रुपये से 19.3 लाख रुपये
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10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये
इन दोनों में से फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी ज्यादा महंगी कार है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत डस्टर से 50,000 रुपये ज्यादा है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट डस्टर से करीब 60,000 रुपये महंगा है।
फोक्सवैगन टाइगन Vs रेनो डस्टर : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
फोक्सवैगन टाइगन में पुराने मॉडल के मुकाबले बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, और आप यहां पुरानी और नई टाइगन के बीच के अंतर देख सकते हैं। मामूली अपडेट के बावजूद, इसमें इस प्राइस पॉइंट पर वो सभी चीजें मिल जाती हैं जिनकी उम्मीद एक मॉडर्न कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से की जाती है।
ऑन-रोड रेनो डस्टर एसयूवी ज्यादा बेहतर साबित होती है। यह गाड़ी ना केवल साइज में बड़ी है, बल्कि इसमें ज्यादा फीचर, एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी, और टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो कि टाइगन के 1.5-लीटर इंजन से ज्यादा पावरफुल है। ड्राइविंग ज्यादा पसंद करने वालों के लिए डस्टर में ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि टाइगन में नहीं दिया गया है। नई रेनो डस्टर कार में यह सभी चीजें फोक्सवैगन टाइगन के मुकाबले 60,000 रुपये (टॉप वेरिएंट कंपेरिजन) कम कीमत में मिल जाती है।
जहां तक आंकड़ों की बात है, आपको रेनो डस्टर चुननी चाहिए जो कि एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार साबित होती है। लेकिन, कागज पर लिखे ये आंकड़े तो सिर्फ आधी तस्वीर ही दिखाते हैं और असल दुनिया के पैरामीटर्स जैसे कि एर्गोनॉमिक्स, स्पेस, राइड और हैंडलिंग, आपकी कार खरीदने के फैसले पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप कार खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक हम आपके लिए रियल वर्ल्ड कंपेरिजन लेकर आते हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और रेनो डस्टर का फर्स्ट -ड्राइव रिव्यू देखें।
यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं :-
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हुंडई क्रेटा : इसमें हर तरह के इस्तेमाल के लिए कई सारे इंजन ऑप्शन मिलते है, साथ ही इसमें आकर्षक फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर भी मौजूद है जिनकी आप इस कीमत पर उपलब्ध एक कार से उम्मीद करते हैं। यहां देखें फोक्सवैगन टाइगन का हुंडई क्रेटा के साथ कंपेरिजन।
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मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा हाइराइडर : यह दोनों एसयूवी कार लुक्स, फीचर और टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन यह अपनी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ शानदार माइलेज देती हैं और इनकी राइड क्वालिटी भी काफी आरामदायक है।
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मारुति विक्टोरिस : मारुति ग्रैंड विटारा जैसी खूबियां मौजूद - पावरफुल इंजन ऑप्शन और शानदार राइड कंफर्ट, लेकिन ज्यादा मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर पैकेज में।
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टाटा सिएरा : सेगमेंट के बेहतरीन मॉडल्स में से एक सिएरा शानदार रोड प्रेजेंस देती है और इसमें कई तरह के इंजन विकल्प मिलते है। इस एसयूवी कार में अच्छी स्पेस और प्रेक्टिकेलिटी मिलती है और इसकी राइड क्वालिटी भी काफी शानदार है।
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किआ सेल्टोस : यह कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की दूसरी शानदार कार है, जिसके डाइमेंशन सबसे बड़े हैं। इसमें कई तरह के कंफर्ट फीचर, एडवांस सेफ्टी फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं और इसके एर्गोनोमिक्स फैमिली फ्रेंडली है। यहां देखें टाइगन और सेल्टोस के बीच कंपेरिजन।
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एमजी एस्टर: इस एसयूवी कार में सेगमेंट का सबसे प्रीमियम इंटीरियर एक्सपीरिएंस मिलता है, लेकिन इसमें केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में कई फीचर की कमी है।
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होंडा एलिवेट : नए ड्राइवर के लिए एक सुरक्षित और और भरोसेमंद विकल्प। इसमें केबिन के अंदर काफी स्पेस मिलती है, और इसमें बैलेंस्ड फीचर्स और सेफ्टी पैकेज दिया गया है, और यह गाड़ी अच्छा राइड कंफर्ट भी देती है। इसमें टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है।
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट : टाइगन जैसा पैकेज जो फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस दे, लेकिन इसमें केवल चार लोग आराम से बैठ सकते हैं। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी अपने सेगमेंट में कोई नया बेंचमार्क तो सेट नहीं करती, लेकिन आपको इसमें किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होगी।