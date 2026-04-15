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    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs किआ सेल्टोस : इनमें से किस एसयूवी कार को खरीदना है बेहतर ऑप्शन?

    इन दोनों एसयूवी कार में लगा टर्बो-पेट्रोल इंजन जबरदस्त परफॉरमेंस देता है, लेकिन सेल्टोस में ज्यादा जगह और कई अहम फायदे मिलते हैं। इनमें से कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित होती है, जानेंगे आगे :- 

    प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 11:11 am । स्तुति

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    Volkswagen Taigun Vs Kia Seltos

    फोक्सवैगन ने 2026 टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है। इस एसयूवी कार के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं और इसे कुछ फीचर अपडेट भी मिले हैं जिससे यह अब ज्यादा आकर्षक लगती है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई फोक्सवैगन टाइगन का मुकाबला किआ सेल्टोस से है, जिसका साइज नया अपडेट मिलने की वजह से बढ़ गया है और इसमें टाइगन के मुकाबले अतिरिक्त इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। 

    यदि आप इनमें से कोई एसयूवी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां डिजाइन, इंटीरियर और इंजन ऑप्शन के मामले में इनके बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :- 

    साइज 

    मॉडल 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट 

    किआ सेल्टोस 

    अंतर 

    लंबाई 

    4,221 मिलीमीटर

    4,460 मिलीमीटर

    -239 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1,760 मिलीमीटर

    1,830 मिलीमीटर

    -70 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1,612 मिलीमीटर

    1,635* मिलीमीटर

    -23 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,651 मिलीमीटर

    2,690 मिलीमीटर

    -39 मिलीमीटर

    *रूफ रेल्स समेत 

    • इन आंकड़ों पर गौर करें तो यहां किआ सेल्टोस ज्यादा बड़ी एसयूवी कार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज टाइगन फेसलिफ्ट से ज्यादा है। 

    Volkswagen Taigun

    Kia Seltos

    • बड़े साइज की वजह से इसमें केबिन के अंदर अच्छी स्पेस मिलती है और यह गाड़ी शानदार रोड प्रेजेंस भी देती है। 

    • यदि आप शहर में चलाने के हिसाब से कोई छोटी एसयूवी कार ढूंढ रहे हैं तो नई टाइगन फेसलिफ्ट कार आपके लिए अच्छी रहेगी। 

    Volkswagen Taigun

    Kia Seltos

    इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट  

    किआ सेल्टोस 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    115 पीएस 

    150 पीएस

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी /8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

    आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    • इन दोनों एसयूवी कार में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो ड्राइविंग से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिया गया है। 

    • वहीं, किआ सेल्टोस में खरीदारों को चुनने के लिए कई सारे इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है। टाइगन के मुकाबले सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन थोड़ी ज्यादा पावर जनरेट करता है। 

    Volkswagen Taigun

    Kia Seltos

    • किआ सेल्टोस में डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा टॉर्क और लंबी दूरी के सफर में ज्यादा माइलेज चाहते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी 

    फीचर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट 

    किआ सेल्टोस

    लाइटिंग सेटअप

    एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एलईडी टेललैंप 

    एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एलईडी टेललैंप 

    व्हील्स 

    17-इंच अलॉय व्हील्स

    18-इंच अलॉय व्हील्स

    ऑटोमेटिक हेडलाइट 

    इल्युमिनेटेड लोगो

    ✅ (फ्रंट और रियर)

    इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.1-इंच टचस्क्रीन 

    12.3-इंच टचस्क्रीन 

    एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले 

    ✅ (वायरलेस)

    ✅ (वायरलेस)

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    ✅(10.25-इंच)

    ✅ (12.3-इंच)

    क्रूज कंट्रोल 

    ✅ (अडेप्टिव)

    पावर्ड फ्रंट रो सीटें  

    ✅ (6-वे)

    ✅ (ड्राइवर के लिए मेमोरी के साथ 10-वे)  

    पावर्ड लंबर एडजस्ट 

    सीट वेंटिलेशन 

    सनरूफ

    पैनोरमिक 

    पैनोरमिक 

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 

    8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल  

    ✅ (सिंगल-जोन)

    ✅ (डुअल-जोन) 

    वायरलेस फोन चार्जिंग 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स

    6

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक 

    ✅ (केवल 1.5-लीटर)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    पार्किंग सेंसर 

    ✅ (फ्रंट और रियर) 

    ✅ (फ्रंट और रियर) 

    360-डिग्री कैमरा 

    एडीएएस

    • इन दोनों एसयूवी कार में कई सारे काम के फीचर दिए गए हैं जिनमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और शानदार ऑडियो सिस्टम शामिल हैं। 

    Volkswagen Taigun

    Kia Seltos

    • फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल की तुलना में सेल्टोस में ज्यादा एडवांस फीचर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है। 

    कूल फीचर :

    सेल्टोस में एसी को कंट्रोल करने के लिए 5-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बीच में पोजिशन किया गया है। 

    कीमत और मुकाबला 

     

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट 

    किआ सेल्टोस  

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    11 लाख रुपये से 19.29 लाख रुपये

    10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    इन दोनों एसयूवी कार की शुरूआती कीमत लगभग बराबर है, लेकिन टाइगन का टॉप वेरिएंट सेल्टोस से 70,000 रुपये सस्ता है। 

    Volkswagen Taigun

    Kia Seltos

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इन दोनों कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से है। 

    निष्कर्ष : 

    फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में चीजों को काफी सिंपल रखा गया है। इस गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं जो मौजूदा ग्राहकों को पसंद आ सकते हैं। यह गाड़ी उन खरीदारों को भी आकर्षित कर सकती है जो 2026 किआ सेल्टोस के मुकाबले इसकी बनावट को ज्यादा पसंद करते हैं।

    वहीं, किआ सेल्टोस खरीदने के लिए टाइगन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसका साइज बड़ा है और इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं जिसमें डीजल इंजन भी शामिल है। यह एक फीचर लोडेड कार है। 

    अतिरिक्त स्पेस, बेहतर फीचर और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल्टोस टाइगन के मुकाबले ज्यादा बेहतर पैकेज साबित होती है। इसके बावजूद आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर कर सकता है कि टाइगन फेसलिफ्ट की कीमत क्या रखी जाती है और दोनों एसयूवी  ऑन-रोड कैसा परफॉर्म करती हैं। यहां देखें नई और पुरानी फोक्सवैगन टाइगन के बीच कंपेरिजन। 

    आप नई फोक्सवैगन टाइगन के अलावा यह ऑप्शन भी देख सकते हैं :-

    • हुंडई क्रेटा : यदि आपको फीचर लोडेड केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी और चुनने के लिए कई सारे इंजन ऑप्शन चाहिए तो इसे खरीदें। 

    • टाटा सिएरा : यूनीक रेट्रो इंस्पायर्ड डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और मॉडर्न फीचर की लंबी लिस्ट के लिए इसे चुनें। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : अगर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन माइलेज और एडब्लूडी का ऑप्शन चाहिए तो इसे खरीद सकते हैं। 

    • मारुति विक्टोरिस : ज्यादा रिफाइंड और आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन बूट स्पेस, और प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस के लिए इसे चुनें। इसमें ग्रैंड विटारा जैसी खूबियां भी मिलती है। 

    • होंडा एलिवेट : एक सिंपल और भरोसेमंद कार जिसमें स्पेशियस केबिन और समूद नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। 

    • रेनो डस्टर : दमदार लुक्स, शानदार रोड प्रेजेंस, कई सारे इंजन ऑप्शन से लैस और आरामदायक राइड सेटअप के लिए इसे खरीदें। 

    • एमजी एस्टर : प्रीमियम इंटीरियर, मॉडर्न स्टाइलिंग और पुरानी होने के बावजूद ईजी-2-ड्राइव नेचर के लिए इसे खरीदें।  

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