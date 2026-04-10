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    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

    टाइगन एक नए अंदाज में वापस आ गई है, जो पहले से भी ज्यादा शानदार और स्पोर्टी लग रहा है!

    प्रकाशित: अप्रैल 10, 2026 11:15 am । स्तुति

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    Volkswagen Taigun Facelift

    फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठा दिया है। इस एसयूवी कार की डिजाइन एकदम नई है और इसमें कई सारे नए फीचर भी दिए गए हैं। टाइगन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल को उन खरीदारों ने काफी पसंद किया जो अच्छी परफॉमेंस के साथ एक फैमिली कार चाहते थे। फोक्सवैगन ने यही चीज नए मॉडल में भी बरकरार रखी है, लेकिन पूरे पैकेज को और भी बेहतर बना दिया है। फेसलिफ्ट टाइगन गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं। 

    यदि आप भी जानना चाहते हैं कि नई और पुरानी फोक्सवैगन टाइगन में क्या कुछ फर्क है तो हमारा यह कंपेरिजन देख सकते हैं। हम आपको इस खबर में नई टाइगन फेसलिफ्ट कार के डिजाइन में हुए बदलाव, नए फीचर एडिशन, इंजन ऑप्शन में किए गए सुधार आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे। 

    डिजाइन

    आगे की डिजाइन 

    टाइगन फेसलिफ्ट कार में आगे की तरफ कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा शानदार दिखती है और इसमें वही स्पोर्टी अहसास बरकरार है। आगे की साइड पर इसमें पतली ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट दी गई है। इस गाड़ी में हेडलाइट को कनेक्ट करती पतली एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है जो ग्रिल पर फैली हुई है और इसके बीच में इल्युमिनेट होने वाला फोक्सवैगन लोगो भी दिया गया है। इसके आगे वाला बंपर को मॉडिफाई किया गया है जिससे यह अब काफी आकर्षक दिखता है और इस पर ग्लॉसी ब्लैक/क्रोम इंसर्ट (वेरिएंट अनुसार) और स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे काफी स्पोर्टी लुक देती है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल दूसरी फोक्सवैगन कारों (जैसे टिग्वान आर-लाइन और टेरॉन आर-लाइन) जैसी है। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    साइड 

    नई फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी की साइड प्रोफाइल पहले जैसी दिखती है। इसका पुराने मॉडल की तरह कॉम्पेक्ट साइज है और इसमें मजबूत शोल्डर लाइन और राउंड आर्क भी दिए गए हैं। नई टाइगन फेसलिफ्ट कार के डाइमेंशन भी पुराने मॉडल जैसे ही हैं। साइड प्रोफाइल पर इसमें चौड़ी बॉडी क्लैडिंग के साथ रूफ रेल्स दिए गए हैं जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। राइडिंग के लिए नए मॉडल में 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। टाइगन की साइड प्रोफाइल एक मजबूत कैरेक्टर बनाती है, और यह अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी में से एक बनी हुई है। इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके स्पोर्टी अंदाज को और निखारते हैं।

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    पीछे की डिजाइन 

    पीछे की तरफ इसमें सबसे बड़ा बदलाव सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ नई व पतली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और अपडेटेड टेलगेट डिजाइन का किया गया है। इसमें पीछे वाले बंपर पर क्रोम/ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट और चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जिससे इसे एकदम फ्रेश और स्लीक लुक मिलता है। पीछे की तरफ इसमें नई डिजाइन थीम दी गई है जो बेहद आकर्षक लगती है। इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है जो इसकी डिजाइन को पूरा करता है। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    कलर ऑप्शन 

    नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार आठ कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें से दो कलर ऑप्शन एकदम नए हैं। नए कलर ऑप्शन में स्टील ग्रे और एवेकैडो पर्ल शामिल है। इस गाड़ी में कार्बन स्टील, कार्बन स्टील मैट, रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, लावा ब्लू, कैंडी व्हाइट और डीप ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन में मिलते हैं। 

    नोट:

    इनमें से कुछ कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन थीम के साथ ब्लैक रूफ ऑप्शनल भी दी गई है। जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ब्लैक अलॉय व्हील्स और कई आकर्षक एक्सटीरियर एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    प्री-फेसलिफ्ट टाइगन का इंटीरियर क्लीन लेआउट और छोटी स्क्रीन के साथ काफी सिंपल और फंक्शनल दिखता था। इसमें ज्यादा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ था। वहीं, फेसलिफ्ट टाइगन कार के केबिन को इसी बेसिक डिजाइन पर तैयार किया गया है, लेकिन सभी चीजों का अहसास और इसका लुक अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले काफी बड़ा और ज्यादा मॉडर्न है, और इसमें नए पैटर्न वाली लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें सिंगल-पेन यूनिट की बजाए बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो इसके केबिन को काफी हवादार बनाता है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    फीचर और सेफ्टी 

    टाइगन हमेशा से एक फीचर लोडेड कार रही है, लेकिन समय के साथ सेगमेंट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए इसे एक अपडेट की सख्त जरूरत थी। टाइगन फेसलिफ्ट कार में कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जो पैसेंजर को अच्छा-खासा कंफर्ट देंगे। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन वाली रियर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एआई असिस्टेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ अपडेटेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे नए फीचर दिए गए हैं। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    इस एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले कई फीचर भी दिए गए हैं जिसमें 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले फीचर जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    फोक्सवैगन ने इसमें 1-लीटर टीएसआई इंजन के साथ 6-स्पीड यूनिट की बजाए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियबॉक्स दिया है। इसमें कोई नए इंजन ऑप्शन शामिल नहीं किए गए हैं। नई टाइगन फेसलिफ्ट कार में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई इंजन ऑप्शन मिलने जारी हैं। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    मुकाबला 

    फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल की कीमत 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

    2026 फोक्सवैगन टाइगन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा। 

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