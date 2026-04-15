2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7: नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 03:21 pm । स्तुति

विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार की कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। वीएफ एमपीवी 7 कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है जो वीएफ6 और वीएफ7 के साथ भारतीय लाइनअप में शामिल हो गई है। इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है।

यदि आप विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को खरीदने का विचार कर रहे हैं और इसकी बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। यहां देखें इस नई एमपीवी कार की बुकिंग प्रक्रिया, डिलीवरी टाइमलाइन और अन्य जानकारी :-

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को कैसे बुक करें?

आप वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपने शहर में नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग

ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको विनफास्ट की वेबसाइट पर जाना होगा और यह जानकारियां चुननी होगी :-

वेरिएंट

एक्सटीरियर कलर

इंटीरियर कलर

बुकिंग पूरी करने के लिए आपको अपना पूरा नाम, राज्य और शहर का नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी, और ईमेल आईडी डालना होगा। 21,000 रुपये की बुकिंग राशि देने के बाद आपको अपनी बुकिंग की पुष्टि मिल जाएगी।

डीलरशिप पर बुकिंग

आप वीएफ एमपीवी 7 कार को नजदीकी विनफास्ट डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं।

आपको एक सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव से कनेक्ट किया जाएगा जो बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।

सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि आप ऑनलाइन कार बुक करते समय भरते हैं।

इसके बाद आपको विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार के अपने पसंदीदा वेरिएंट, एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ऑप्शन को कंफर्म करना होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी : बुकिंग करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें। हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि आप अपने पसंदीदा वेरिएंट और कलर ऑप्शन के लिए कैंसलेशन की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन भी देख लें, क्योंकि अलग-अलग वेरिएंट और कलर के लिए वेटिंग पीरियड अलग-अलग होता है।

डिलीवरी टाइमलाइन

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की डिलीवरी जल्द शुरू हो सकती है। इस एमपीवी कार के कुछ वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड एक महीने तक का रह सकता है।

वीएफ6 और वीएफ7 के बार में जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 से जुड़ी जानकारी

लुक्स के मामले में वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी विनफास्ट की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों वीएफ6 और वीएफ7 जैसी है। इसकी स्टाइलिंग जानी पहचानी लगती है, और इसमें प्रीमियम इंटीरियर के साथ क्लीन और मिनिमल डिजाइन लेंग्वेज अपनाई गई है।

विनफास्ट की इस नई इलेक्ट्रिक कार में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ब्रेक पैडल दबाकर स्टार्ट करने की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, इसमें सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर की कमी है।

सुरक्षा के लिए इसमें चार एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, कई सारे एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 कार में सिंगल बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 60.13 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 204 पीएस टॉर्क 280 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 517 किलोमीटर एसेलेरेशन (0 -100 किमी/घंटे) 9 सेकंड से कम

यदि आप जानना चाहते हैं कि वीएफ एमपीवी 7 साइज के मामले में दूसरी एमपीवी कारों को कहां तक टक्कर दे पाती है तो यह स्टोरी देखें। हमनें इस एमपीवी कार को चलाकर भी देखा और इसे ड्राइव करने के बाद हम इससे जुड़ी ये बातें जान पाएं।

मुकाबला

2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले में सीधे तौर पर किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 9एस मौजूद है। यह गाड़ी टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, हुंडई अल्कजार और किआ कैरेंस क्लाविस जैसे 7-सीटर आईसीई मॉडल्स को भी कड़ी टक्कर देगी।

क्या आप विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में बुक करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।