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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7: अपने मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों से साइज के मामले में कैसी है ये? जानिए यहां

    लगभग 20 लाख रुपये की अनुमानित शुरुआती कीमत के साथ, वीएफ एमपीवी 7 कई एमपीवी के साथ-साथ कुछ 7-सीटर एसयूवी को भी टक्कर देने के लिए तैयार है।

    प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 04:15 pm । भानु

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    VinFast VF MPV 7 vs Rivals

    विनफास्ट की 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी, वीएफ एमपीवी 7, 15 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यह एमपीवी बाजार में प्रैक्टिकल, अच्छे स्पेस और मॉर्डन डिजाइन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रवेश करेगी। अन्य विनफास्ट मॉडलों (वीएफ6 और वीएफ7) की तरह, हमें उम्मीद है कि यह भी कई फीचर्स से लैस होगी और इसमें काफी इंजन के विकल्प मिलेंगे। लेकिन साइज के मामले में पहले से मौजूद कारों से कितनी अलग है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं।

    डायमेंशन

    यहां एक नज़र डालते हैं कि वीएफ एमपीवी 7, एमपीवी (आइसीई-इंजन और इलेक्ट्रिक दोनों) और एक इलेक्ट्रिक एसयूवी से कैसे अलग है, जो सभी एक ही प्राइस कैटेगरी में आते हैं:

    पैरामीटर

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7

    किआ कैरेंस ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस (एसयूवी)

    बीवायडी ईमैक्स 7

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

    मारुति अर्टिगा/ टोयोटा रुमियन

    लंबाई

    4740 मिलीमीटर

    4550 मिलीमीटर

    4737 मिलीमीटर

    4710 मिलीमीटर

    4755 मिलीमीटर

    4395 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1872 मिलीमीटर

    1800 मिलीमीटर

    1900 मिलीमीटर

    1810 मिलीमीटर

    1845 मिलीमीटर

    1735 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1734 मिलीमीटर

    1730 मिलीमीटर

    1747 मिलीमीटर

    1690 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1690 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2840 मिलीमीटर

    2780 मिलीमीटर

    2762 मिलीमीटर

    2800 मिलीमीटर

    2850 मिलीमीटर

    2740 मिलीमीटर
    • जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, वीएफ एमपीवी 7 इस सेगमेंट की सबसे लंबी एमपीवी में से एक है, जो इनोवा हाइक्रॉस के बाद दूसरे स्थान पर है। यह कैरेंस क्लाविस ईवी से काफी लंबी है और एक्सईवी 9एस और ईमैक्स 7 से मामूली रूप से लंबी है।

    VinFast VF MPV 7

    • चौड़ाई के मामले में भी, वीएफ एमपीवी 7 दूसरे स्थान पर है, इस बार महिंद्रा एक्सईवी 9एस के ठीक पीछे। यह क्लाविस ईवी और ईमैक्स 7 से काफी चौड़ी है, जो इसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हैं।
    • इनोवा हाइक्रॉस यहां सबसे ऊंची गाड़ी है, उसके बाद एक्सईवी 9एस और वीएफ एमपीवी 7 का स्थान आता है।
    • आपको 2840 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में बेंचमार्क मानी जाने वाली इनोवा हाइक्रॉस के काफी करीब है। वीएफ एमपीवी 7 का व्हीलबेस अपने सेगमेंट की सभी इलेक्ट्रिक एमपीवी से अधिक है।

    अब आइए देखते हैं कि वीएफ एमपीवी 7 कुछ टॉप 7-सीटर SUV के मुकाबले कैसी है:

    पैरामीटर

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7

    हुंडई अल्कजार

    टाटा सफारी

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ

    लंबाई

    4740 मिलीमीटर

    4560 मिलीमीटर

    4669 मिलीमीटर

    4695 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1872 मिलीमीटर

    1800 मिलीमीटर

    1922 मिलीमीटर

    1890 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1734 मिलीमीटर

    1710 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1755 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2840 मिलीमीटर

    2760 मिलीमीटर

    2741 मिलीमीटर

    2750 मिलीमीटर
    • टेबल में देखा जा सकता है कि वीएफ एमपीवी 7 ऊपर बताई गई सभी आईसीई एसयूवी से लंबी है।
    • लंबाई के अलावा, इसका व्हीलबेस भी सबसे बड़ा है, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है।

    VinFast VF MPV 7

    • चौड़ाई की बात करें तो, वीएफ एमपीवी 7 सफारी और एक्सयूवी 7एक्सओ से छोटी है, लेकिन Alcazar से बड़ी है।
    • सफारी और एक्सयूवी 7एक्सओ दोनों ही वीएफ एमपीवी से ऊंची हैं।

    फीचर्स और पावरट्रेन

    वीएफ एमपीवी 7 में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रेस ब्रेक पेडल स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

    VinFast VF MPV 7 

    भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के लिए जिन सेफ्टी फीचर्स की पुष्टि हो चुकी है, उनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें मल्टीपल एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर भी होने की उम्मीद है।

    वीएफ एमपीवी 7 एक सिंगल 60 केडब्ल्यूएच की बैटरी से चलती है, जो 450 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 201 पीएस और 280 एनएम तक का पावर जनरेट करता है।

    कीमत एवं कंपेरिजन 

     

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7

    किआ कैरेंस ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस (एसयूवी)

    बीवायडी ईमैक्स 7 

    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

    मारुति अर्टिगा/ टोयोटा रुमियन

    कीमत

    20 लाख रुपये से (अनुमानित)

    17.99 लाख रुपये से शुरू

    19.95 लाख रुपये से शुरू

    26.9 लाख रुपये से शुरू

    18.33 लाख रुपये से शुरू

    अर्टिगा की कीमत 8.8 लाख रुपये से लेकर र्यूमियन की कीमत 9.55 लाख रुपये तक है।

    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7

    हुंडई अल्कजार

    टाटा सफारी

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ

     

    कीमत

    20 लाख रुपये से (अनुमानित)

    14.5 लाख रुपये से शुरू

    13.29 लाख रुपये से शुरू

    13.66 लाख रुपये से शुरू

     

    अगर आपको विनफास्ट और उनकी कारें पसंद हैं, तो आपको इस डीटेल्ड रिपोर्ट में वीएफ6 और वीएफ7 के बारे में भी जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

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