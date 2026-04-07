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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 बातें, 15 अप्रैल को होने जा रही है लॉन्च

    वीएफ एमपीवी 7 देखने में एक पूरे पैकेज की तरह लगती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही यह कुछ हद तक इसकी भरपाई कर देती है।

    प्रकाशित: अप्रैल 07, 2026 10:34 am । भानु

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    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट भारत में अपना तीसरा प्रोडक्ट, वीएफ एमपीवी 7 लॉन्च करके एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है। इस ऑल-इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमतें 15 अप्रैल को घोषित की जाएंगी। हाल ही में हमें इस एमपीवी को चलाने और इसका अनुभव करने का मौका मिला। इसलिए, हम वीएफ एमपीवी 7 में हमें जो चीजें पसंद आईं और जिन चीजों में सुधार किया जा सकता है, उनके बारे में अपने विचार नीचे साझा कर रहे हैं:

    प्रीमियम और क्लीन डिजाइन

    विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 का डिज़ाइन सिंपल लेकिन प्रभावी रखा है। इसकी क्लीन लाइंस, 17 इंच के ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील और आपस में जुड़े लाइटिंग एलिमेंट्स इसे मॉर्डन लुक देते हैं । पहली नज़र में ही इसका ओवरऑल स्टाइलिंग साफ-सुथरा और प्रीमियम लगता है।

    VinFast VF MPV 7

    प्रैक्टिकल थर्ड रो के साथ स्पेशियस केबिन

    वीएफ एमपीवी 7 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसका बड़ा स्पेस, जो इसके 2840 मिलीमीटर के लंबे व्हीलबेस की बदौलत है। सेकंड रो में पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जो इस सेगमेंट की अन्य एमपीवी के समान है। थर्ड रो में इसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेहतर है।

    VinFast VF MPV 7

    वयस्क लोग बिना किसी असुविधा के लंबी यात्राओं के लिए इस पर आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि घुटने थोड़े ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी लंबी यात्राओं के लिए यह उपयुक्त है। दूसरी रो को पूरी तरह पीछे खींचने के बाद भी, तीसरे यात्री के लिए घुटनों के लिए पर्याप्त जगह बचती है। यह वीएफ एमपीवी 7 को उन बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जिन्हें नियमित रूप से तीनों रो की आवश्यकता होती है।

    काफी फुर्तिली परफॉर्मेंस है इसकी

    ड्राइविंग के अनुभव से ही पता चलता है कि वीएफ एमपीवी 7 को चलाना बेहद आसान और तनावमुक्त है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों की तरह, यह भी बिना किसी रुकावट के तुरंत और स्मूद तरीके से पावर डिलीवर करती है। इससे इसे शहर के ट्रैफिक के साथ-साथ खुली सड़कों पर चलाना आसान हो जाता है। इसका परफॉर्मेंस भी शानदार है, क्योंकि यह MPV 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इस साइज के व्हीकल के लिए काफी तेज है।

    इसका ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    बैटरी पैक

    60.13 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट व्हील ड्राइव

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम 

    एक्सलरेशन (0-100किलोमीटर प्रति घंटे)

    10 सेकंड्स से भी कम

    क्लेम्ड रेंज (एनईडीसी)

    450 किलोमीटर

    केबिन हो सकता था थोड़ा और बेहतर

    इसकी बाहरी बनावट देखने में प्रीमियम लगती है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा उस प्रभाव से पूरी तरह मेल नहीं खाता। केबिन के अंदर इस्तेमाल किए गए कुछ मैटेरियल्स और फिनिशिंग उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं। एसी वेंट हल्के लगते हैं और छूने में ठोस नहीं हैं। स्टीयरिंग व्हील के बटन भी इस्तेमाल करने पर प्लास्टिक जैसे महसूस होते हैं। स्पीकर के आसपास लगे ब्रश किए हुए एल्युमीनियम जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के हिस्से ठीक से फिनिश नहीं किए गए हैं और उनकी सतहें असमान हैं। ये छोटी-छोटी कमियां मिलकर केबिन के प्रीमियम अहसास को कम कर देती हैं। इसके अलावा, केबिन का डिज़ाइन भी कुछ ज़्यादा ही साधारण है।

    VinFast VF MPV 7

    सेगमेंट के हिसाब से बेसिक लगते हैं इसके फीचर्स

    वीएफ एमपीवी 7 की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं जिनकी उम्मीद आजकल इस प्राइस रेंज में ग्राहक करते हैं। इसमें सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीटें या ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। महत्वपूर्ण ड्राइविंग जानकारी को इंफोटेनमेंट सिस्टम पर दिखाना अटपटा और असुविधाजनक लगता है।

    VinFast VF MPV 7

    टचस्क्रीन सिस्टम बड़ा और इस्तेमाल में आसान है, जो एक अच्छी बात है। यह तेजी से रिस्पॉन्स करता है और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है। हालांकि, यह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता, जो कुछ यूजर्स के लिए असुविधाजनक हो सकता है। कॉम्पिटशन में मौजूद दूसरी कारों की तुलना में इसकी ओवरऑल फीचर लिस्ट सीमित लगती है।

    कंपेरिजन

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवायडी एटो 3 से सीधी टक्कर मिलती है। इसके अलावा, किआ कैरेंस क्लाविस और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसे कई आईसीई विकल्प भी मौजूद हैं।

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