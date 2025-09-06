विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 भारत में हुई लॉन्च, कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: सितंबर 06, 2025 03:33 pm | स्तुति

वीएफ6 कार तीन वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है, जबकि वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी पांच वेरिएंट और दो बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध हैं

विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

विनफास्ट वीएफ7 की कीमत 20.89 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

वीएफ6 एसयूवी में ऑल-एलईडी लाइटिंग, 18-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन केबिन, 12.9-इंच टचस्क्रीन और एचयूडी जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है।

वीएफ7 की डिजाइन ज्यादा दमदार है और इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन और हेडअप डिस्प्ले दिया गया है।

इसमें बड़ा 70.8 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ फ्रंट-व्हील-ड्राइव और एडब्ल्यूडी मोटर दी गई है।

विनफास्ट ने वीएफ6 और वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि वीएफ7 की शुरूआती कीमत 20.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) रखी गई है। विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे : -

विनफास्ट वीएफ6

वीएफ6 की एक्सटीरियर डिजाइन क्लीन बॉडी लाइंस की वजह से काफी एलिगेंट लगती है। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और आगे की तरफ सेंटर पर विनफास्ट लोगो दिया गया है, जबकि पीछे की साइड इसमें एलईडी लाइट बार दिया गया है जिसे डीआरएल्स की तरह पोजिशन किया गया है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और व्हील आर्क पर चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो इस इलेक्ट्रिक कार के निचले हिस्से तक जाती है और इसे काफी दमदार लुक देती है।

केबिन के अंदर इसमें वेरिएंट अनुसार डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजाइन काफी मिनिमल है और इस पर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले का अभाव है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कलर्ड हेडअप डिस्प्ले (एचयूडी) के जरिए होता है जिससे डैशबोर्ड काफी साफ सुथरा नजर आता है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट,वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पीएम2.5 एयर फिल्टर और रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ6 कार में 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ दो फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर की चॉइस दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

वर्जन ईको प्लस बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी पावर 177 पीएस 204 पीएस टॉर्क 250 एनएम 310 एनएम सर्टिफाइड रेंज 410 किलोमीटर 379 किलोमीटर

विनफास्ट वीएफ7

वीएफ7 वीएफ6 से ज्यादा बड़ी कार है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर पर कट्स और क्रीज लाइंस दी गई है जिससे इसे काफी बोल्ड लुक मिलता है। इसमें वीएफ6 जैसी एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, लेकिन वीएफ6 से अलग दिखाने के लिए इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट पर एलईडी स्ट्रिप दी गई है। इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स और स्लीक एलईडी बार दिया गया है जो टेललाइट की तरह काम करता है और इसके सेंटर पर विनफास्ट लोगो पोजिशन किया गया है। इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं।

वीएफ7 गाड़ी के इंटीरियर में सभी टचपॉइंट्स पर लेदरेट मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह काफी अपमार्केट लगता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में डुअल-टोन केबिन और वीएफ6 जैसी टचस्क्रीन और एचयूडी दी गई है।

इस गाड़ी में 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

वीएफ6 की तरह वीएफ7 में भी दो पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखें इसकी पावरट्रेन की जानकारी :-

वेरिएंट प्लस एफडब्लूडी प्लस एडब्लूडी बैटरी पैक 70.8 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 2 ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) पावर 201 पीएस 354 पीएस टॉर्क 310 एनएम 520 एनएम सर्टिफाइड रेंज 0-100 किमी/घंटे 9.5 सेकंड 5.8 सेकंड

मुकाबला

विनफास्ट वीएफ6 का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।

विनफास्ट वीएफ7 का कंपेरिजन हुंडई आयोनिक 5, वॉल्वो ईएक्स30, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्लूबी और बीवाईडी सीलायन 7 से होगा।

आप विनफास्ट वीएफ6 और विनफास्ट वीएफ7 के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।