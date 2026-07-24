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    किआ सिरोस ईवी vs विनफास्ट वीएफस6ः कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

    सिरोस ईवी नई इलेक्ट्रिक कार है। क्या वीएफ6 में इससे कुछ ज्यादा खास मिलता है?

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 24, 2026 11:59 ist
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    published onJul 24, 2026 11:59 IST
    last updated onJul 24, 2026 11:59 IST
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    Kia Syros Vs VinFast VF6

    किआ सिरोस का अब एक इलेक्ट्रिक वर्जन किआ सिरोस ईवी आ गया है, इसकी कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। किआ की लाइनअप में सिरोस इलेक्ट्रिक कार को कैरेंस क्लाविस ईवी के ठीक नीचे रखा गया है। यह सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी 5 वेरिएंट और दो बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है।

    विनफास्ट वीएफ6 एक शानदार फीचर वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह कंपेरिजन आपके लिए है। यहां हमने कीमत, साइज, फीचर और परफॉर्मेंस के आधार पर दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी की तुलना की है ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें।

    कीमत

    मॉडल

    किआ सिरोस ईवी

    विनफास्ट वीएफ6

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये

    18.19 लाख रुपये से 20.09 लाख रुपये

    कीमत के मामले में किया सिरोस ईवी को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है। वहीं, विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 18.19 लाख रुपये से 20.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मतलब है कि सिरोस ईवी का बेस वेरिएंट ज्यादा किफायती है, वहीं दोनों एसयूवी के टॉप मॉडल की कीमत लगभग बराबर है।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सिरोस ईवी

    विनफास्ट वीएफ6

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    4241 मिलीमीटर

    -246 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1805 मिलीमीटर

    1834 मिलीमीटर

    -29 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1670 मिलीमीटर

    1615 मिलीमीटर

    +55 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2550 मिलीमीटर

    2730 मिलीमीटर

    -180 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    465 लीटर

    423 लीटर

    +42 लीटर

    Kia Syros EV
    VinFast VF6

    • किआ सिरोस ईवी, विनफास्ट वीएफ6 के मुकाबले 55 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जिससे एसयूवी में थोड़ा बेहतर हेडरूम और सीधा स्टांस मिल सकता है।

    • विनफास्ट वीएफ6, किआ सिरोस ईवी से 246 मिलीमीटर लंबी और 29 मिलीमीटर चौड़ी है, जिससे बेहतर केबिन स्पेस और सड़क पर बेहतर रोड प्रेजेंस मिलती है।

    • वीएफ6 का व्हीलबेस 180 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है जिससे एसयूवी में पीछे बेहतर लेगरूम मिलता है।

    • सिरोस ईवी में वीएफ6 के 423 लीटर बूट स्पेस की तुलना में 42 लीटर ज्यादा बूट स्पेस (465 लीटर) मिलता है।

    कलर ऑप्शन

    किआ सिरोस ईवी

    विनफास्ट वीएफ6

    आइवरी सिल्वर मैट

    इन्फिनिटी ब्लैंक

    फ्रॉस्ट ब्लू

    क्रिमसन रेड

    ग्रेविटी ग्रे

    जेट ब्लैक

    प्यूटर ऑलिव

    डेसैट सिल्वर

    मैग्मा रेड

    जेनिथ ग्रे

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस

    अर्बन मिंट

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    -

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    -

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

    -

    कार खरीदते समय उसका रंग भी अहमियत रखता है। यहां किया अपने ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देती है। सिरोस ईवी में 9 कलर शेड्स दिए गए हैं, जिसमें आजकल ट्रेंड में चल रहे मैट फिनिश ऑप्शन भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, विनफास्ट वीएफ6 में 6 कलर मिलते हैं। 

    अगर रंगों की वैरायटी और प्रीमियम दिखने वाले मैट कलर ऑप्शन आपकी प्राथमिकता हैं, तो किआ सिरोस ईवी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, अगर आपको सादे रंग पसंद हैं, तो वीएफ6 आपके लिए सही रहेगी।

    बैटरी, परफॉर्मेंस और रेंज

    मॉडल

    किआ सिरोस ईवी

    विनफास्ट वीएफ6

    बैटरी

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    59.6 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    468 किलोमीटर

    463 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    177 पीएस

    204 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    250 एनएम

    310 एनएम

    किया सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें पहला है 42 केडब्लयूएच का पैक जो 443 किलोमीटर की रेंज देगा, और एक बड़ा 51.4 केडब्लयूएच का पैक है जो 526 किलोमीटर की रेंज देता है।

    वहीं, विनफास्ट वीएफ6 में एक 59.6 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलता है, लेकिन इसे दो अलग-अलग पावर आउटपुट के साथ पेश किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 177 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि टॉप वेरिएंट 204 पीएस की दमदार पावर और 310 पीएस का टॉर्क देता है। इसकी रेंज 463 से 468 किलोमीटर के बीच है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता लंबी रेंज है, तो किया सिरोस ईवी का 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी वाला वेरिएंट सही है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के शौकीन हैं और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं, तो विनफास्ट वीएफ6 अपने दमदार पावर और टॉर्क आंकड़ों के साथ आपके लिए बेहतर है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    किआ सिरोस ईवी

    विनफास्ट वीएफ6

    ऑटो एलईडी हेडलैंप

    एलईडी फॉग लैंप

    एलईडी टेल लैंप

    व्हील

    17-इंच एयरो अलॉय व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ (64 रंग)

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    12.9-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    12.3-इंच फुल डिजिटल

    12.9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन में इंटीग्रेट

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर साउंड सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (सिंगल जोन)

    ✅ (डुअल-जोन)

    कीलेस एंट्री

    डिजिटल की

    आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें

    ✅ (आगे और पीछे)

    ✅ (आगे)

    पावर्ड सीटें

    ✅ (4-तरह पावर्ड ड्राइवर)

    ✅ (8-तरह पावर्ड ड्राइवर)

    पैनोरमिक सनरूफ

    ✅ 

    ❌ (केवल फिक्स्ड ग्लास रूफ)

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    ✅ 

    पैडल शिफ्टर

    मल्टी-ड्राइव मोड

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    वी2एल (वाहन-से-लोड)

    वी2वी (वाहन-से-वाहन)

    एयरबैग

    6 एयरबैग

    7 एयरबैग

    360-डिग्री कैमरा

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    ✅ (केवल आगेऔर पीछे)

    पीछे डिफॉगर

    पीछे वाइपर और वाशर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडीएएस)

    ✅ (लेवल 2)

    ✅ (लेवल 2)

    Kia Syros EV Interior
    VinFast VF6

    किया सिरोस ईवी में कुछ ऐसे फीचर हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, डिजिटल की, पैडल शिफ्टर्स, और वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) / वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) चार्जिंग की सुविधा। इसके अलावा, इसमें दोनों पंक्तियों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है, जो भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं।

    Kia Syros EV Front and Rear Ventilated Seats

    वहीं दूसरी तरफ, विनफास्ट वीएफ6 में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 तरह से पावर्ड एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और एक बड़ी 12.9-इंच टचस्क्रीन दी गई है। सेफ्टी के मामले में वीएफ6 एक कदम आगे है। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। विनफास्ट में 7 एयरबैग दिए गए हें जबकि सिरोस इ्रवी में 6 एयरबैग दिए गए हैं।

    Kia Syros EV Front Driver Seat

    कारदेखो का क्या है कहना

    तो आखिर में सवाल यह है कि कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें? इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है।

    किया सिरोस ईवी: उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सबसे लंबी रेंज, मॉडर्न और आरामदायक फीचर जैसे डुअल-रो वेंटिलेटेड सीट, वी2एल फंक्शन और ज्यादा पर्सनलाइजेशन ऑप्शन चाहते हैं। यह एक प्रैक्टिकल और फीचर-लोडेड फैमिली एसयूवी है।

    विनफास्ट वीएफ6: उन लोगों को टारगेट करती है जो एक बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और पावरफुल एसयूवी चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 7 एयरबैग हैं, जो इसे सेफ्टी के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए पहली पसंद बनाते हैं। अगर आपके लिए परफॉर्मेंस और सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो वीएफ6 एक मजबूत दावेदार है।

    अन्य विकल्प

    किआ सिरोस आईसीई: किआ सिरोस ईवी के आईसीई वर्शन में भी वही फीचर्स और पैकेज हैं जो किआ सिरोस ईवी में हैं।

    टाटा नेक्सन ईवी: टाटा नेक्सन ईवी एक मजबूत दावेदार है, जिसमें बेहतरीन सेफ्टी फीचर और कई तरह की सुविधाएं हैं।

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी: इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी एसयूवी है, जिसका केबिन थोड़ा पुराना लगता है लेकिन इसमें ठीक-ठाक फीचर्स हैं। आप यहां सिरोस ईवी और एक्सयूवी 3एक्सओ का कंपेरिजन देख सकते हैं।

    एमजी विंडसर ईवी: एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर जिसमें पीछे की सीटें काफी बड़ी हैं, प्रीमियम इंटीरियर है और कई तरह के फीचर्स मिलते हैं।

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