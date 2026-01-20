2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से भारत में उठा पर्दा : क्या यह गाड़ी टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस और हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर दे पाएगी?

संशोधित: जनवरी 20, 2026 03:11 pm | स्तुति

इस एसयूवी कार में कई सारे फीचर अब स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं

स्कोडा इंडिया ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी की ऑफिशियल प्री-बुकिंग फिलहाल जारी है। यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार अभी भी जानी-पहचानी लगती है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग में कई बदलाव जरूर हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। कंपनी ने कुशाक एसयूवी की पावरट्रेन को भी अपडेट किया है। क्या नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार अपने प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

वेरिएंट और कलर

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार पांच वेरिएंट में आती है, जिसमें टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो (जो कि लॉन्चिंग से उपलब्ध होगा) शामिल है। जबकि, इसके बाकी वेरिएंट : क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज है।

बुकिंग, कीमत की घोषणा और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की कीमत से जल्द पर्दा उठ सकता है।

इस गाड़ी की डिलीवरी मार्च के आखिर में शुरू होगी।

इच्छुक ग्राहक इसे 15,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर नजदीकी डीलरशिप या फिर स्कोडा इंडिया की वेबसाइट से प्री-बुक करवा सकते हैं।

एक्सटीरियर

स्कोडा कुशाक अपनी सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिंग पर कायम है, और बॉक्सी दिखने के ट्रेंड में शामिल नहीं हुई है।

इसमें आगे और पीछे की तरफ कई डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जिससे यह एकदम नई नजर आती है।

इस गाड़ी में ग्रिल के पास कनेक्टेड डीआरएल्स दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती हैं।

छोटी जानकारियां : स्कोडा कुशाक के स्पेशल मोंटे कार्लो एडिशन में रेड डिटेलिंग और बीस्पोक बैजिंग दी गई है। इसमें अब सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं।

साइड प्रोफाइल वह जगह है जहां से कुशाक एक स्टैंडआउट कार लगती है। एक असली यूरोपियन सोफिस्टिकेशन जो इसके ऊंचे स्टेंस को कॉम्पलिमेंट करता है।

इसमें अलॉय व्हील्स अब स्टैंडर्ड मिलते हैं! इसके बेस मॉडल में 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि बाकी वेरिएंट में 17-इंच यूनिट दी गई है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा की तुलना में कुशाक अभी भी छोटी दिखती है।

नंबर जो मायने रखते हैं : 4229 मिलीमीटर लंबाई। 1760 मिलीमीटर चौड़ाई | 1612 मिलीमीटर ऊंचाई | 2651 मिलीमीटर व्हीलबेस| 188 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इमेज गैलरी के लिए यह स्पेस देखें!

पीछे की तरफ दिए गए नए लाइटिंग एलिमेंट दिखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। हमें इसका इल्युमिनेटेड 'स्कोडा' लोगो काफी पसंद आया!

रियर बंपर पर दिया गया ग्लॉस ब्लैक पैनल बेहद पॉश लगता है, लेकिन इस पर जल्दी स्क्रैच लग सकते हैं।

इंटीरियर

इस एसयूवी कार के डैशबोर्ड लेआउट में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। हालांकि, नई कलर स्कीम इसे फ्रेश लुक जरूर देती है।

मोंटे कार्लो एडिशन के केबिन में दिए गए ब्राइट रेड कलर इंसर्ट को अब हल्का कर दिया गया है, जिससे इसे ज्यादा सोफिस्टिक लुक मिलता है।

डुअल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग इसके केबिन को रात में ज्यादा प्रीमियम लुक देती है।

जानकारियां : केबिन थीम चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है!

इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील को प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से लिया गया है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है! स्क्रोलर और बटन सैटिस्फैक्ट्री टैक्टाइल फील के साथ काम करते हैं।

स्कोडा को अपनी कुशाक कार में फिजिकल एसी कंट्रोल्स देने चाहिए थे, क्योंकि हम टच-बेस्ड यूनिट के इतने बड़े फैन नहीं है।

केबिन के अंदर इसमें लाइट बेज कलर थीम दी गई है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाला 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर कई क्रोम एक्सेंट मिलते हैं।

इसमें सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है और यह दिखने में बोलस्टर्ड और पैडेड लगती है जो लंबी दूरी के सफर के लिए अच्छी रहेंगी।

इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर अब मसाज फंक्शन (एक ऐसा फीचर जो लग्जरी कारों के टॉप फीचर में दिया जाता है) मिलता है।

फीचर

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में कई सारे नए फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

फीचर नोट 10.1-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाली इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है जिसका इंटरफेस काफी क्लीन और यूजर फ्रेंडली है। हालांकि, हम इसमें सिएरा और सेल्टोस की तरह 12.3-इंच डिस्प्ले ज्यादा पसंद करते। 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले यह पुरानी कुशाक में मिलने वाले 8-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मुकाबले एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। इससे ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाते समय जरूरी जानकारी पढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है। रियर सीट मसाज फंक्शन यह फीचर आमतौर पर लग्जरी कारों के टॉप वेरिएंट में देखा जाता है! यह सेगमेंट फर्स्ट फीचर है और गाड़ी में पीछे बैठने वालों के लिए एक अच्छा कंफर्ट फीचर है। पैनोरमिक सनरूफ सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले यह एक अच्छा अपग्रेड है। यह गाड़ी में पीछे तक फैला हुआ है और इसकी वजह से केबिन के अंदर अच्छी रोशनी भी रहती है। डुअल कलर एम्बिएंट लाइटिंग एम्बिएंट लाइटिंग फीचर पैसेंजर को सूदिंग एम्बिएंस देता है। पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दोनों फ्रंट सीट पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट देता है! 6-स्पीकर साउंड सिस्टम हालांकि, यह ज्यादातर लोगों को संतुष्ट करता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों ने म्यूजिक के शौकीन लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा कदम उठाए हैं!

2026 स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, कूल्ड ग्लवबॉक्स, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

नोट : हमें लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर मिलते हैं। इसका बेस वेरिएंट फीचर लोडेड है! इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी लाइटिंग जैसे फीचर मिलते हैं।

सेफ्टी

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में रेन-सेंसिंग वाइपर, चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर टीएसआई), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इस गाड़ी में ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं।

इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

नोट : स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। हालांकि, इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 360-डिग्री कैमरा की कमी है।

बूट स्पेस

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में 491 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

इसमें सेकंड रो सीट पर 60:40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है, जिससे इसमें सीटों को फोल्ड करने पर अतिरिक्त 1405 लीटर की स्टोरेज मिल पाती है।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

इस गाड़ी के फीचर कुछ लोगों को ठीकठाक लग सकते हैं, लेकिन कुशाक की पावरट्रेन वह चीज है जिस पर कंपनी भरोसा करती है, क्योंकि दोनों इंजन दमदार परफॉर्मेंस देते हैं।

इस गाड़ी के इंजन को भी नया अपडेट मिला है! इसमें 1-लीटर टीएसआई टर्बो इंजन के साथ अब 6-स्पीड गियरबॉक्स की बजाए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है।

यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया) 7-स्पीड डीसीटी^ पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम

*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का मुकाबला फोक्सवैगन टाइगन और एमजी एस्टर,होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराडर, ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा से रहेगा।

क्या आपको लगता है कि कुशाक फेसलिफ्ट कार कायलाक की सफलता के बाद स्कोडा इंडिया के भविष्य के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।