नई स्कोडा कुशाक अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में अपडेटेड स्टाइलिंग के साथ मॉडिफाइड इंटीरियर दिया गया है

स्कोडा कुशाक को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिससे यह कॉम्पिटिटिव कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब एकदम नई नजर आएगी। प्री-फेसलिफ्ट कुशाक को अपनी क्लीन यूरोपियन डिजाइन और मजबूत ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जाना जाता था, जबकि इसके फेसलिफ्ट वर्जन को भी कई हल्के फुल्के एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट के साथ उसी नींव पर तैयार किया गया है।

यदि आप जानना चाहते हैं कि नई और पुरानी स्कोडा कुशाक कार में क्या कुछ अंतर है तो हमारा यह कंपेरिजन देख सकते हैं। हम आपको डिजाइन में हुए बदलाव, फीचर अपडेट, पावरट्रेन में हुए बदलावों और भी बहुत कुछ के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

डिजाइन

आगे

फेसलिफ्ट कुशाक में आगे की तरफ ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें पहले की तरह सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है, लेकिन अब यह ज्यादा अपराइट और चौड़ी लगती है, जिससे इस एसयूवी कार को ज्यादा आकर्षक लुक मिलता है। आगे की साइड पर इसमें ग्रिल पर लाइटिंग एलिमेंट भी दिए गए हैं जो इस नई कार को ज्यादा पॉश लुक देते हैं।

आगे की तरफ इसमें एलईडी हेडलैंप सेटअप दिया गया है, लेकिन इसके इंटरनल्स में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसकी डीआरएल्स अब ज्यादा आकर्षक लगती है और इसमें हेडलैंप यूनिट पर अब ज्यादा मॉडर्न लाइटिंग सिग्नेचर मिलता है। इसमें बंपर को भी नए डिजाइन के एयर इंटेक के साथ थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जिससे फेसलिफ्ट कुशाक पहले से ज्यादा दमदार लगती है। इसकी फ्रंट स्किड प्लेट में भी बदलाव किया गया है और यह अब पहले से ज्यादा आकर्षक दिखती है।

साइड

कुशाक की साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह मजबूत शोल्डर लाइन, राउंड आर्क और कॉम्पेक्ट साइज मिलता है। कुशाक के डाइमेंशन भी पहले जैसे हैं, और यह अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक बनी हुई है।

राइडिंग के लिए स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट वर्जन में पुराने मॉडल वाले साइज जितने अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, हालांकि इनकी डिजाइन एकदम नई है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसमें बेस वेरिएंट से अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें पुराने मॉडल की तरह रूफ रेल्स, व्हील आर्क के आसपास ब्लैक क्लैडिंग और बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जिससे यह गाड़ी काफी जानी पहचानी लगती है। इसमें फ्रंट फेंडर पर स्कोडा बैजिंग और विंडो के आसपास क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं।

पीछे

पीछे की तरफ इसमें सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं। नई कुशाक फेसलिफ्ट कार में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जिसे पुराने मॉडल में दिए गए सेपरेटेड टेललैंप लेआउट से रिप्लेस किया गया है। यह एसयूवी कार को ज्यादा चौड़ा और खासकर रात में ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

कलर ऑप्शन

स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट वर्जन में नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन शामिल किए हैं, साथ ही इसमें पहले वाले पॉपुलर कलर ऑप्शन भी मिलने जारी हैं। इसमें नया रेड, ग्रे और ग्रीन कलर शेड दिया गया है। क्या आप कुशाक फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं? यहां स्टोरी देखें।

आपको लॉन्चिंग से ही कुशाक का मोंटे कार्लो वर्जन मिलेगा। इस एडिशन में एक्सटीरियर पर बीस्पोक स्पोर्टी एलिमेंट और केबिन के अंदर ब्लैक कलर थीम दी गई है। मोंटे कार्लो एडिशन कुशाक के टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है। यहां देखें इसकी तस्वीरें।

इंटीरियर

केबिन के अंदर आपको कई सारी चीजें जानी पहचानी लगेंगी। इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह लेयर्ड डैशबोर्ड दिया गया है। नए अपडेट के तौर पर इसमें नई अपहोल्स्ट्री और नई ब्लैक/बेज कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है।

इसका 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम सेंटर पर लगा हुआ है, लेकिन अब इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर मिलता है। इस गाड़ी में अब एक बड़ा 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जिससे अब यह ड्राइवर को एक प्रॉपर कॉकपिट जैसा दिखता है।

स्कोडा ने इसमें एम्बिएंट लाइटिंग को भी अपडेट किया है, जिससे इसमें सिंगल व्हाइट कलर ऑप्शन की बजाए अब दो कलर मिलने लगे हैं।

कुशाक फेसलिफ्ट कार में 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है और यह सेगमेंट का सबसे अच्छा दिखने वाला स्टीयरिंग व्हील है। इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल और इंफोटेनमेंट और एसी के लिए फिजिकल कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं।

इस गाड़ी के केबिन में अच्छी-खासी स्टोरेज स्पेस मिलती है, साथ ही इसमें फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा भी दी गई है।

फीचर

कुशाक की फीचर लिस्ट मुकाबले में मौजूद गाड़ियों टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस की तुलना में थोड़ी पुरानी लगती थी। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट वर्जन में पुराने मॉडल के मुकाबले कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जो इसे अच्छा कंफर्ट देते हैं।

इसमें नया 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जो डिस्प्ले पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन देता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम (प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जितना साइज) को अपडेट किया गया है और इसके साथ अब गूगल का एआई-असिस्टेंट मिलता है। कुशाक एसयूवी कार में पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिया गया है। इसमें रियर सीटों के लिए सेगमेंट फर्स्ट मसाज फंक्शन भी दिया गया है, जो कि एक ऐसा फीचर है जो टॉप लग्जरी कारों में दिया जाता है।

इसमें पुराने मॉडल वाले कई सारे फीचर भी दिए गए हैं जिसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लवबॉक्स, वायरलेस फोन चार्जर, 6 स्पीकर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और ऑटोमैटिक हेडलैंप शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट वर्जन में नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। इसके अलावा इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई नए अपडेट नहीं दिए गए हैं। इसमें 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलना जारी है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक कार की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा रखी जा सकती है। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट से रहेगा।

कुशाक फेसलिफ्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें।