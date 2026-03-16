निसान ग्रेवाइट : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

निसान ग्रेवाइट भारत में कंपनी की सबसे सस्ती 3-रो फैमिली कार के तौर पर लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी में कम कीमत पर स्पेशियस केबिन, प्रेक्टिकल फीचर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी रेनो ट्राइबर का रिबैज्ड वर्जन है, लेकिन इससे अलग दिखाने के लिए इसमें निसान-स्पेसिफिक स्टाइलिंग दी गई है।

अपनी वैल्यू-फोकस्ड कीमत, फीचर लोडेड इंटीरियर और वर्सेटाइल सीटिंग लेआउट के साथ ग्रेवाइट उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो रही है जो कि एक सस्ती और प्रेक्टिकल फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, सही फैसला लेने से पहले इस एमपीवी कार से जुड़ी सभी चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है :-

निसान ग्रेवाइट लॉन्च रिपोर्ट

निसान ग्रेवाइट को भारत में 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह एक सस्ती 3-रो एमपीवी कार है जिसे उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो कि कम बजट में प्रेक्टिकल फैमिली कार खरीदना चाहते हैं। कम कीमत, कई सारे वेरिएंट और स्पेशियस केबिन के साथ ग्रेवाइट कार को एंट्री-लेवल एमपीवी सेगमेंट में एक वैल्यू-पैक्ड ऑप्शन के तौर पर पोजिशन किया गया है। यदि आप इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत, वेरिएंट और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :

निसान ग्रेवाइट बुकिंग डिटेल्स

क्या आप निसान ग्रेवाइट गाड़ी को घर लाने के उत्सुक हैं? निसान ने इस एमपीवी कार की बुकिंग भारत में लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। निसान ग्रेवाइट कार की बुकिंग राशि, बुकिंग प्रकिया और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें :

निसान ग्रेवाइट फोटो गैलरी

यदि आप निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार को करीब से देखना चाहते हैं तो हमारी फोटो गैलरी वाली स्टोरी देख सकते हैं जिसमें इस एमपीवी कार को अलग-अलग एंगल से शोकेस किया गया है। एक्सटीरियर स्टाइलिंग से लेकर केबिन लेआउट और कई डिजाइन हाइलाइट तक, आप नीचे दी गई तस्वीरों के जरिए इससे जुड़ी हर चीज देख सकते हैं।

निसान ग्रेवाइट : कौनसी एसेसरीज लगवाई जा सकती है?

ग्रेवाइट कार की स्टाइलिंग और प्रैक्टिकेलिटी को बेहतर बनाने और इसे पर्सनलाइज करने के लिए निसान कई तरह की ऑफिशियल एसेसरीज की पेशकश कर रही है, जिनमें एक्सटीरियर स्टाइलिंग एलिमेंट्स और इंटीरियर ऐड-ऑन शामिल हैं। यह सभी एसेसरीज खरीदारों को एमपीवी कार को पर्सनलाइज करने के साथ-साथ अच्छा कंफर्ट भी देंगी। नीचे दी गई रिपोर्ट में एसेसरीज की पूरी लिस्ट और उनकी कीमतें देखें :

निसान ग्रेवाइट : किस वेरिएंट में मिलता है कौनसा ट्रांसमिशन ऑप्शन?

निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार कई सारे वेरिएंट में आती है, लेकिन इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन वेरिएंट अनुसार निर्भर करते हैं। नीचे दी गई हमारी विस्तृत गाइड में वेरिएंट अनुसार ट्रांसमिशन की उपलब्धता के बारे में बताया गया है :

निसान ग्रेवाइट : वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

ग्रेवाइट गाड़ी में कई सारे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं और सभी शेड हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस वेरिएंट के साथ कौनसा कलर ऑप्शन दिया गया है तो नीचे दी गई वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन स्टोरी देख सकते हैं :-

निसान ग्रेवाइट : वेरिएंट-वाइज फीचर

निसान ग्रेवाइट कार कई सारे वेरिएंट में उपलब्ध है और सभी वेरिएंट के साथ अलग-अलग कंफर्ट और सेफ्टी फीचर मिलते हैं। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक, फीचर्स की लिस्ट धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि निसान ग्रेवाइट कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :

निसान ग्रेवाइट ऑन-रोड प्राइस स्टोरी

एक्स-शोरूम प्राइस आपको गाड़ी की शुरुआती कीमत का अंदाजा देती है, लेकिन असल में आपको जो रकम चुकानी पड़ती है उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरी फीस जैसे अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होते हैं। गाड़ी की फाइनल कॉस्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमनें एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत के प्रमुख शहरों में ग्रेवाइट के अलग-अलग वेरिएंट की अनुमानित ऑन-रोड कीमतों के बारे में बताया गया है। आप पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं :

हम आपकी कार खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस स्टोरी को नई जानकारियों के साथ अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।