निसान ग्रेवाइट एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज की कीमत के साथ डीटेल्स पर डालिए एक नजर
ग्रेवाइट का डिज़ाइन ट्राइबर पर बेस्ड है और इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन डेकल्स और क्रोम इंसर्ट जैसे एक्सेसरीज़ जोड़ने से इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है।
प्रकाशित: मार्च 11, 2026 12:49 pm । भानु
निसान ने हाल ही में भारत में रेनो ट्राइबर एमपीवी के अपने रीबैज्ड वर्जन के रूप में ग्रेवाइट को लॉन्च किया है। इस नए मॉडल की स्टाइलिंग में बदलाव किए गए हैं, जिससे यह अपने मूल मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और अलग दिखती है। ग्रेवाइट को और ज्यादा पर्सनलाइज रूप देने के लिए, निसान कई प्रकार के एक्सेसरीज़ की पेशकश कर रहा है। इनमें कई तरह के एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज़ के साथ-साथ एक विशेष एक्सेसरी पैक भी शामिल है।
यहां निसान ग्रेवाइट के साथ उपलब्ध सभी एक्सेसरीज़ और उनकी कीमतों की सूची दी गई है जो इस प्रकार से है:
एक्सटीरियर एक्ससेरीज
|
एक्ससेरीज
|
कीमत
|
बॉडी कवर
|
1849 रुपये
|
स्प्लैश गार्ड किट
|
799 रुपये
|
बॉडीसाइड ग्रेफाइट किट
|
5499 रुपये
|
डोमिंग डेकल किट
|
6399 रुपये
|
क्रोम डोर हैंडल
|
1499 रुपये
|
रूफ रेल
|
6999 रुपये
|
क्रोम विंडो फ्रेम
|
2199 रुपये
|
क्रोम विंडो डिफ्लेक्टर
|
2699 रुपये
|
ब्लैक विंडो डिफ्लेक्टर
|
1999 रुपये
|
डोर एज गार्ड
|
368 रुपये
|
रूफ कैरियर
|
9999 रुपये
|
टायर पंचर रिपेयरिंग किट
|
2899 रुपये
|
पडल लैंप
|
5499 रुपये
|
व्हील कवर
|
3899 रुपये
इन एक्सेसरीज़ के साथ, ग्रेवाइट में स्टैंडर्ड तौर पर सी-शेप के एयरो एक्सेंट भी मिलते हैं, जो इसके एक्सटीरियर लुक को और भी स्पोर्टी बनाते हैं। एक्सेसरीज़ की कीमत अलग-अलग हो सकती है। हर एक्सेसरी की कीमत जानने के लिए, आप अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं।
इंटीरियर एसेसरीज
|
एसेसरी
|
कीमत
|
परफोरेटेड स्टीयरिंग व्हील कवर
|
599 रुपये
|
फ्लोर मैट कार्पेट
|
2399 रुपये
|
फ्लोर मैट ड्युअल लेयर 7डी
|
6999 रुपये
|
रेड/सिल्वर/बेज कलर की पाइपिंग वाला काला सीट कवर
|
7999 रुपये
|
फ्लोर मैट पीवीसी
|
1999 रुपये
|
ट्रंक मैट पीवीसी
|
1099 रुपये
|
मैगनेटिक सनशेड केबिन डोर(आगे और पीछे)
|
3359 रुपये
|
मैगनेटिक सनशेड ट्रंक डोर
|
1499 रुपये
|
डुअल डैशकैम
|
9999 रुपये
|
फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग
|
2599 रुपये
|
एयर प्योरिफायर
|
4599 रुपये
|
वैक्यूम क्लीनर
|
2499 रुपये
|
गर्दन के कुशन (2 पीस)
|
1499 रुपये
|
कमर के लिए कुशन (2 पीस)
|
1999 रुपये
|
गियर बेज़ेल गार्निश
|
899 रुपये
|
वायरलेस फ़ोन चार्जर
|
5499 रुपये
|
सीट वेंटिलेशन के साथ मसाजर सीट कवर
|
5499 रुपये
|
जेबीएल स्पीकर
|
9999 रुपये
इंटीरियर एक्सेसरीज़ कंफर्ट को बेहतर बनाने पर फोकस्ड हैं। 7डी फ्लोर मैट, मैग्नेटिक सनशेड और वायरलेस फोन चार्जर जैसे विकल्प सुविधा बढ़ाते हैं, जबकि सीट वेंटिलेशन के साथ मसाज सीट कवर और जेबीएल स्पीकर जैसी एक्सेसरीज़ कार के अंदर के ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाती हैं।
एक्सेसरी पैक
अलग-अलग एक्सेसरीज़ के साथ-साथ, निसान ग्रेवाइट स्पेशल एक्सेसरीज़ पैक भी पेश करता है, जिसकी कीमत 44,500 रुपये है। क्या आप निसान ग्रेवाइट को उसके स्टैंडर्ड रूप में देखना चाहते हैं? हमारी ये डीटेल्ड इमेज गैलरी देखें।
पावरट्रेन
ग्रेवाइट टेकना वेरिएंट में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
|
इंजन
|
1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
72 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
कीमत और कंपेरिजन
निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर कार से है, साथ ही यह मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और किआ कैरेंस जैसी एमपीवी के मुकाबले एक किफायती विकल्प के रूप में भी उपलब्ध है।