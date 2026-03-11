सभी
    निसान ग्रेवाइट एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज की कीमत के साथ डीटेल्स पर डालिए एक नजर

    ग्रेवाइट का डिज़ाइन ट्राइबर पर बेस्ड है और इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन डेकल्स और क्रोम इंसर्ट जैसे एक्सेसरीज़ जोड़ने से इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है।

    प्रकाशित: मार्च 11, 2026 12:49 pm

    Nissan Gravite

    निसान ने हाल ही में भारत में रेनो ट्राइबर एमपीवी के अपने रीबैज्ड वर्जन के रूप में ग्रेवाइट को लॉन्च किया है। इस नए मॉडल की स्टाइलिंग में बदलाव किए गए हैं, जिससे यह अपने मूल मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और अलग दिखती है। ग्रेवाइट को और ज्यादा पर्सनलाइज रूप देने के लिए, निसान कई प्रकार के एक्सेसरीज़ की पेशकश कर रहा है। इनमें कई तरह के एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज़ के साथ-साथ एक विशेष एक्सेसरी पैक भी शामिल है।

    यहां निसान ग्रेवाइट के साथ उपलब्ध सभी एक्सेसरीज़ और उनकी कीमतों की सूची दी गई है जो इस प्रकार से है:

    एक्सटीरियर एक्ससेरीज

    एक्ससेरीज

    कीमत

    बॉडी कवर

    1849 रुपये

    स्प्लैश गार्ड किट

    799 रुपये

    बॉडीसाइड ग्रेफाइट किट

    5499 रुपये

    डोमिंग डेकल किट

    6399 रुपये

    क्रोम डोर हैंडल

    1499 रुपये

    रूफ रेल

    6999 रुपये

    क्रोम विंडो फ्रेम

    2199 रुपये

    क्रोम विंडो डिफ्लेक्टर

    2699 रुपये

    ब्लैक विंडो डिफ्लेक्टर

    1999 रुपये

    डोर एज गार्ड

    368 रुपये

    रूफ कैरियर

    9999 रुपये

    टायर पंचर रिपेयरिंग किट

    2899 रुपये

    पडल लैंप

    5499 रुपये

    व्हील कवर

    3899 रुपये

    Nissan Gravite Roof Carrier
    Nissan Gravite Door Visor

    इन एक्सेसरीज़ के साथ, ग्रेवाइट में स्टैंडर्ड तौर पर सी-शेप के एयरो एक्सेंट भी मिलते हैं, जो इसके एक्सटीरियर लुक को और भी स्पोर्टी बनाते हैं। एक्सेसरीज़ की कीमत अलग-अलग हो सकती है। हर एक्सेसरी की कीमत जानने के लिए, आप अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं।

    इंटीरियर एसेसरीज

    एसेसरी

    कीमत

    परफोरेटेड स्टीयरिंग व्हील कवर

    599 रुपये

    फ्लोर मैट कार्पेट

    2399 रुपये

    फ्लोर मैट ड्युअल लेयर 7डी

    6999 रुपये

    रेड/सिल्वर/बेज कलर की पाइपिंग वाला काला सीट कवर

    7999 रुपये

    फ्लोर मैट पीवीसी

    1999 रुपये

    ट्रंक मैट पीवीसी

    1099 रुपये

    मैगनेटिक सनशेड केबिन डोर(आगे और पीछे)

    3359 रुपये

    मैगनेटिक सनशेड ट्रंक डोर

    1499 रुपये

    डुअल डैशकैम

    9999 रुपये

    फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग

    2599 रुपये

    एयर प्योरिफायर

    4599 रुपये

    वैक्यूम क्लीनर

    2499 रुपये

    गर्दन के कुशन (2 पीस)

    1499 रुपये

    कमर के लिए कुशन (2 पीस)

    1999 रुपये

    गियर बेज़ेल गार्निश

    899 रुपये

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    5499 रुपये

    सीट वेंटिलेशन के साथ मसाजर सीट कवर

    5499 रुपये

    जेबीएल स्पीकर

    9999 रुपये

    Nissan Gravite Window Sunshades
    Nissan Gravite Dual Dashcam

    इंटीरियर एक्सेसरीज़ कंफर्ट को बेहतर बनाने पर फोकस्ड हैं। 7डी फ्लोर मैट, मैग्नेटिक सनशेड और वायरलेस फोन चार्जर जैसे विकल्प सुविधा बढ़ाते हैं, जबकि सीट वेंटिलेशन के साथ मसाज सीट कवर और जेबीएल स्पीकर जैसी एक्सेसरीज़ कार के अंदर के ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाती हैं।

    एक्सेसरी पैक

    अलग-अलग एक्सेसरीज़ के साथ-साथ, निसान ग्रेवाइट स्पेशल एक्सेसरीज़ पैक भी पेश करता है, जिसकी कीमत 44,500 रुपये है। क्या आप निसान ग्रेवाइट को उसके स्टैंडर्ड रूप में देखना चाहते हैं? हमारी ये डीटेल्ड इमेज गैलरी देखें

    पावरट्रेन

    ग्रेवाइट टेकना वेरिएंट में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर 

    72 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Nissan Gravite

    कीमत और कंपेरिजन

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर कार से है, साथ ही यह मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और किआ कैरेंस जैसी एमपीवी के मुकाबले एक किफायती विकल्प के रूप में भी उपलब्ध है।

