दिवाली 2026 तक लॉन्च हो सकती हैं ये टॉप 5 कार: Tata Safari EV और Renault Duster Hybrid समेत ये गाड़ियां देंगी दस्तक

भारत के कार बाजार में इस फेस्टिव सीजन से पहले काफी हलचल देखने को मिल रही है। नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट से लेकर Nissan Tekton और Tata Sierra EV जैसे बड़े लॉन्च के साथ, बाजार खरीदारों के लिए नए विकल्पों से भरा हुआ है। लेकिन दिवाली 2026 तक यह एक्शन और भी तेज होने वाला है, क्योंकि कई बड़े ब्रांड्स अपनी पॉपुलर कारों के अपडेटेड वर्जन या फिर बिल्कुल नए मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

अगर आप एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। यहां उन टॉप मॉडल्स की लिस्ट है जो इस फेस्टिव सीजन से पहले भारत में पेश होने वाली हैं।

Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट

भले ही SUV भारतीय बाजार पर हावी हो रही हों, लेकिन सेडान सेगमेंट में अभी भी जान बाकी है। Volkswagen उन कुछ निर्माताओं में से है जो सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स ला रही है। Volkswagen Virtus इस सेगमेंट की एक दमदार खिलाड़ी है, जो अपने परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है।

इसकी प्लेटफॉर्म पर बनी Skoda Slavia को हाल ही में एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, और अब Virtus की बारी है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। उम्मीद है कि इसके फ्रंट फेशिया को एक नया लुक मिलेगा, जिसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और शायद नए LED हेडलैंप्स शामिल हो सकते हैं। इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां एक फ्रेश फील देने के लिए नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और डैशबोर्ड पर मामूली अपडेट्स दिए जा सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट को भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि यह अपनी प्रतिद्वंदी Hyundai Verna और Honda City को कड़ी टक्कर दे सके। पावरट्रेन विकल्पों में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है, लेकिन मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजनों को बेहतर एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया जा सकता है। इसका लॉन्च अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है।

Tata Safari EV

भारत में इलेक्ट्रिक SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है, और अब खरीदार बड़ी फैमिली-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Mahindra XEV 9S और हाल ही में लॉन्च हुई MG Hector Tomahawk EV जैसे मॉडल्स पहले से मौजूद हैं। Tata Motors इस मुकाबले में अपनी सबसे सफल SUV में से एक, Safari का इलेक्ट्रिक अवतार लॉन्च करके शामिल होने जा रही है।

Safari अपने डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ 7-सीटर सेगमेंट में पहले से ही मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब Safari EV के आने से यह ब्रांड तीनों पावरट्रेन: पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। उम्मीद है कि Safari EV में डुअल-मोटर सेटअप के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया जाएगा, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर कर सकता है। इसका डिज़ाइन काफी हद तक ICE मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें EV-स्पेसिफिक स्टाइल एलिमेंट्स जैसे क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और नए एयरो-डिजाइन व्हील्स देखने को मिलेंगे। यह दिवाली 2026 से पहले लॉन्च हो सकती है।

Mahindra Thar फेसलिफ्ट

Mahindra Thar भारत में सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। अपनी शानदार ऑफ-रोड क्षमताओं और दमदार रोड प्रेजेंस के कारण यह युवाओं और एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच बेहद पॉपुलर है। अब Mahindra इसके 3-डोर वर्जन को एक मिड-लाइफ अपडेट देने जा रही है, ताकि इसे और भी मॉडर्न और फीचर-रिच बनाया जा सके।

आने वाली Thar फेसलिफ्ट में कई ऐसे फीचर्स शामिल किए जाएंगे, जो इसके 5-डोर वर्जन Thar Roxx में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़े बदलावों में से एक ऑल-LED लाइटिंग सेटअप होगा, जिसमें हेडलैंप्स, DRLs और टेललैंप्स शामिल हैं। इसके अलावा, फ्रंट और रियर बंपर के डिज़ाइन को भी अपडेट किया जाएगा। इंटीरियर में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देगा। इंजन विकल्पों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है और यह मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजनों के साथ ही आएगी। अपडेटेड Thar सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकती है।

Maruti Fronx फेसलिफ्ट

सब-कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ये कारें ऊंची सीटिंग पोजीशन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी जैसे SUV वाले फायदे देती हैं, वो भी एक कॉम्पैक्ट पैकेज में। Maruti Fronx इस सेगमेंट की एक स्टार परफॉर्मर रही है, और अब कंपनी इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए एक फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में है।

Maruti Brezza और Baleno को मिले अपडेट्स के बाद, अब Fronx को अपडेट किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव एक नए सीरीज पेट्रोल इंजन के रूप में देखने को मिल सकता है, जो अपनी विश्वसनीयता और बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है। डिजाइन के मामले में, इसमें एक अपडेटेड फ्रंट फेशिया मिलेगा, जिसमें नई ग्रिल और बंपर शामिल हो सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट को भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें कुछ नए कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसके अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह Tata Punch और Hyundai Exter जैसी कारों को टक्कर देगी।

Renault Duster Hybrid

Renault Duster ने इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में एक शानदार वापसी की है। अपने नए डिज़ाइन, फीचर-पैक केबिन और पावरफुल इंजन विकल्पों के साथ, यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी कारों को कड़ी टक्कर दे रही है। Duster पहले से ही टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब कंपनी इसका एक हाइब्रिड वेरिएंट भी लाने जा रही है।

इस हाइब्रिड पावरट्रेन को लॉन्च के समय ही शोकेस किया गया था और अब इसे नवंबर 2026 में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह हाइब्रिड सिस्टम उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और एक फ्यूल-एफिशिएंट SUV चाहते हैं। यह Duster को Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल्स के सीधे मुकाबले में खड़ा कर देगा। बेहतर माइलेज के साथ, Duster हाइब्रिड एक प्रैक्टिकल और किफायती कार साबित हो सकती है।

बोनस: JSW Motors

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है। JSW ग्रुप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा नाम है, अब JSW Motors के साथ इस सेक्टर में कदम रख रहा है। कंपनी ने हाल ही में कुछ नामों को ट्रेडमार्क कराया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे जल्द ही अपने व्हीकल्स लॉन्च कर सकते हैं।

JSW Motors दिवाली 2026 से पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Chery iCar V23 पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक SUV और Jetour T2 पर बेस्ड एक ICE SUV को पेश कर सकती है। इन दोनों मॉडल्स को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया है। JSW की एंट्री से बाजार में कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, और ग्राहकों को नए और एडवांस प्रोडक्ट्स के और भी विकल्प मिलेंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, और इस शुभ अवसर पर लोग अक्सर नई चीजें खरीदते हैं, जिसमें कार भी शामिल है। कार खरीदना सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं, बल्कि एक इमोशनल फैसला होता है, और परिवार में एक नए सदस्य के आने जैसा होता है। इसी को देखते हुए कार कंपनियां भी इस सीजन में अपने सबसे बड़े लॉन्च की योजना बनाते हैं।

इस साल दिवाली से पहले ऑटोमोबाइल बाजार में काफी कुछ नया होने वाला है। Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट सेडान लवर्स के लिए एक फ्रेश ऑप्शन लेकर आएगी, तो वहीं Mahindra Thar फेसलिफ्ट एडवेंचर के शौकीनों को और भी मॉडर्न फीचर्स देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में Tata Safari EV एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जो बड़ी फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल EV का विकल्प देगी। वहीं, Renault Duster Hybrid उन लोगों को टारगेट करेगी जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज को भी प्राथमिकता देते हैं। अगर आप एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन आने वाले मॉडल्स का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इससे आपको न केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स वाली कार मिलेगी, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट चुनने का मौका भी मिलेगा जो आपकी और आपके परिवार की जरूरतों पर पूरी तरह खरा उतरे।