निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है, जानिए यहां

निसान ने ग्रेवाइट 7 सीटर एमपीवी कार को लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर पर तैयार किया गया है, इसमें एक 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इंजन के साथ इसमें वेरिएंट के हिसाब से मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

यहां हमने इसके वेरिएंट अनुसार गियरबॉक्स विकल्प के बारे में बताया है, लेकिन उससे पहले निसान ग्रेवाइट के इंजन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:

निसान ग्रेवाइट इंजन स्पेसिफिकेशन

इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी* सर्टिफाइड माइलेज 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

वेरिएंट अनुसार गियरबॉक्स विकल्प

वेरिएंट 1-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड एमटी एएमटी विसिया ✅ ❌ एसेंटा ✅ ❌ एन-कनेक्टा ✅ ✅ टेक्ना ✅ ✅

सभी वेरिएंट्स के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स उपलब्ध है।

एएमटी का विकल्प टॉप मॉडल्स एन-कनेक्टा और टेक्ना में दिया गया है।

एंट्री-लेवल विसिया और मिड वेरिएंट एसेंटा में केवल मैनुअल गियरबॉक्स है।

अगर सुविधा आपकी प्राथमिकता है तो एएमटी के लिए आपको कम से कम एन-कनेक्टा वेरिएंट लेना होगा। हालांकि, अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो यह विकल्प सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है। हमने पिछली रिपोर्ट में निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में भी बताया था।

निसान ग्रेवाइट फीचर और सेफ्टी

निसान ग्रेवाइट की फीचर लिस्ट में एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले और एड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एक वायरलेस फोन चार्जर, पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, और एक पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप बटन शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डैश कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

निसान ग्रेवाइट प्राइस और कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसके अलावा इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

