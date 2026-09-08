2026 Maruti Baleno Alpha Optional वेरिएंट: इस प्रीमियम हैचबैक कार के टॉप वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

हाल ही में Maruti ने अपडेटेड Baleno फेसलिफ्ट भारत में पेश की है, जिसमें कई नए फीचर्स, नया इंजन और बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। इस गाड़ी का फ्रंट लुक भी पहले से नया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्रीमियम हैचबैक कार के टॉप वेरिएंट Alpha Optional में क्या कुछ खास मिलता है, तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं :-

डिजाइन

नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट की डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली लगती है। आगे की तरफ इसमें नई थ्री-स्लेट ग्रिल दी गई है, जो Alpha Optional वेरिएंट में काफी बड़ी दिखती है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसमें Maruti लोगो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है ताकि ADAS सेंसर और 360-डिग्री कैमरा आसानी से इसमें फिट हो सकें। पुराने मॉडल की तरह इसमें LED हेडलैंप्स के साथ LED डीआरएल्स दी गई हैं, मगर नए डिजाइन के बंपर पर अब नीचे की तरफ रेक्टेंगुलर शेप्ड LED फॉग लैंप्स मिलते हैं।

इसकी साइड प्रोफाइल पहले जैसी ही है, लेकिन इसमें कई नए डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं जैसे कि ऊपर की तरफ शार्क-फिन एंटीना और फ्रंट फेंडर पर क्रोम एलिमेंट। राइडिंग के लिए इसमें स्टाइलिश दिखने वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। इसमें क्रोम डोर हैंडल्स, क्रोम विंडो लाइन और ORVMs के साथ LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे एलिमेंट्स भी मिलते हैं।

Alpha Optional वेरिएंट का रियर लुक Alpha वेरिएंट जैसा ही है, जिसमें बूट तक फैले LED टेललैंप्स, वॉशर के साथ रियर वाइपर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, दोनों टेललैंप्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप और बूट के बीच में Maruti Suzuki का लोगो शामिल हैं।

कलर ऑप्शन

2026 Maruti Baleno हैचबैक कार सात कलर ऑप्शन में आती है, जिसमें Arctic White, Splendid Silver, Bluish Black, Grandeur Grey, Opulent Red, Nexa Blue, और नया Enigmatic Teal Green शामिल है, जो इसे काफी स्टाइलिश लुक देता है।

इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड सेटअप के साथ सॉफ्ट-टच डोर पेनल्स, सेमी-डिजिटल MID (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) और बड़ा फ्लोटिंग स्टाइल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले सेटअप मिलता है, जिसके नीचे साटिन क्रोम फिनिश पैनल है जो इसे बेहद आकर्षक लुक देता है।

इसमें नई डुअल-टोन ब्लैक और ब्लू लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और लेदर-रैप्ड थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर सिल्वर इंसर्ट मिलते हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। एक स्पेशियस और प्रेक्टिकल कार होने के नाते इसमें आगे की तरफ कप होल्डर्स, और फ्रंट और बैक सीट पैसेंजर्स के लिए Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

फीचर्स

Alpha Optional वेरिएंट में वो भी फीचर्स मिलते हैं जिसकी उम्मीद एक हैचबैक कार के टॉप वेरिएंट से की जाती है। इस वेरिएंट में 9-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

Baleno के टॉप वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 6-स्पीकर क्लैरियन साउंड सिस्टम और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इस हैचबैक कार के दूसरे वेरिएंट में कौन-कौनसे फीचर्स मिलते हैं, यह जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

सुरक्षा

सेफ्टी की बात करें तो मारुति ने अपनी नई Baleno फेसलिफ्ट में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) देकर एक बड़ा कदम उठाया है। ADAS के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और हाई बीम असिस्ट के साथ ऑटोमैटिक हेडलैंप जैसे फीचर शामिल हैं। सभी ADAS फीचर केवल 'Alpha Optional' वेरिएंट में ही मिलते हैं।

इस प्रीमियम हैचबैक कार में Alpha वेरिएंट की तरह 6 एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), शार्क-फिन एंटीना, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

Baleno facelift में एक नई पावरट्रेन दी गई है, जो कि नया Z12E 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जिसके साथ Alpha Optional वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 83 PS टॉर्क 112 Nm ट्रांसमिशन 5-speed MT /5-speed AMT

कीमत और मुकाबला

Baleno फेसलिफ्ट की पूरी कीमतें फिलहाल सामने आनी बाकी हैं, जबकि इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस प्रीमियम हैचबैक कार का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है।

कारदेखो का क्या है कहना..

Baleno को हमेशा से ही बड़े केबिन और जरूरी फीचर्स के लिए पसंद किया जाता रहा है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ इसमें पहले से कहीं ज्यादा शानदार फीचर्स जुड़ गए हैं, साथ ही इसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी मिलते हैं जिसमें ADAS और वेंटिलेटेड सीट शामिल हैं।





टॉप 'Alpha' वेरिएंट में Baleno में मिलने वाले सभी फीचर्स मौजूद है और इसमें नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो काफी अच्छी माइलेज देता है। अगर आप ऐसी हैचबैक कार की तलाश में हैं जिसमें सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स मौजूद हों और जो पैसेंजर्स को भी सुरक्षित रख सके, तो इसका 'Alpha Optional' वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।