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    2026 निसान ग्रेवाइट की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

    निसान ग्रेवाइट चार वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये से लेकर 8.49 लाख रुपये तक है।

    प्रकाशित: मार्च 13, 2026 02:29 pm । भानु

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    निसान ग्रेवाइट भारतीय बाजार में उपलब्ध लेटेस्ट और सबसे किफायती 7-सीटर कार है। यह रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, जिसमें ट्राइबर वाले इंजन और डिज़ाइन है, हालांकि इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। 10 लाख रुपये से कम कीमत पर, ग्रेवाइट फैमिली एमपीवी के लिए एक मजबूत विकल्प है। यदि आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भारत के टॉप पांच शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमतें यहां दी गई हैं:

    कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

    कार खरीदते समय, एक्स-शोरूम कीमत में केवल व्हीकल की कॉस्ट शामिल होती है। हालांकि, कार घर ले जाने से पहले कुछ एक्सट्रा टैक्स और फीस चुकाने पड़ते हैं। इनमें आमतौर पर निम्न चीजें शामिल होती हैं:

    इंश्योरेंस प्रीमियम

    रोड टैक्स, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है

    रजिस्ट्रेशन फीस

    फास्टैग फीस

    10 लाख रुपये से अधिक की एक्स-शोरूम कीमत वाली कारों के लिए टीसीएस (सोर्स पर टैक्स) और

    एक्सेसरीज़ (ऑप्शनल)

    नोट: 

    निसान ग्रेवाइट के बेस और टॉप दोनों वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से कम है, इसलिए इस पर कोई टीसीएस (टेक्निकल सर्विस चार्ज) नहीं लगता है। ग्रेवाइट एमपीवी बुक करने का तरीका यहां बताया गया है।

    नोट:

    इंश्योरेंस प्रीमियम मौजूदा ऑफर्स और कई अन्य फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकते हैं। यह उन फैक्टर्स में से एक है जिन पर आप बुकिंग के समय मोलभाव करके कुछ पैसे बचा सकते हैं।

    ये सभी फैक्टर्स मिलकर कार की ऑन-रोड कीमत बनाते हैं। यदि आप निसान ग्रेवाइट एमपीवी घर लाने का विचार कर रहे हैं, तो भारत के टॉप पांच शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत इस प्रकार होगी:

    निसान ग्रेवाइट ऑन-रोड कीमत: दिल्ली

    फीस

    ग्रेवाइट विसिया (बेस वेरिएंट)

    ग्रेवाइट टेक्ना (टॉप वेरिएंट)

    एक्स-शोरूम

    5.65 लाख रुपये

    8.49 लाख रुपये

    इंश्योरेंस

    27,700

    37,655

    आरटीओ फीस

    22,600

    59,430

    फास्टैग

    800

    800

    ऑन रोड कीमत

    6.16 लाख रुपये

    9.47 लाख रुपये

    जैसा कि ऊपर देखा गया है, नई दिल्ली में निसान ग्रेविट की ऑन-रोड कीमत 6.16 लाख रुपये से 9.47 लाख रुपये तक है। इस राशि में एक्स-शोरूम कीमत के साथ-साथ इंश्योरेंस, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग फीस शामिल हैं।

    ध्यान दें:

    दिल्ली में फास्टैग फीस थोड़ी ज्यादा है, और कुछ डीलरशिप वेयरहाउस फीस और म्यूनिसिपल टैक्स भी ले सकती हैं, जिससे कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। कृपया अपने नजदीकी डीलरशिप से इसकी जानकारी लें।

    निसान ग्रेवाइट की ऑन-रोड कीमत: दिल्ली

    निसान ग्रेवाइट ऑन रोड कीमत: मुंबई

    फीस

    ग्रेवाइट विसिया (बेस वेरिएंट)

    ग्रेवाइट टेक्ना (टॉप वेरिएंट)

    एक्स-शोरूम

    5.65 लाख रुपये

    8.49 लाख रुपये

    इंश्योरेंस

    27,700

    37,655

    आरटीओ फीस

    62,150

    93,390

    फास्टैग

    500

    500

    ऑन रोड कीमत

    6.55 लाख रुपये

    9.81 लाख रुपये

    मुंबई में निसान ग्रेवाइट की ऑन-रोड कीमतें 6.55 लाख रुपये से 9.81 लाख रुपये के बीच हैं। इसमें एक्स-शोरूम कीमत, इंश्योरेंस, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग फीस शामिल हैं।

    नोट:

    निसान ग्रेवाइट का एक सीमित टॉप-ऑफ-द-लाइन टेक्ना लॉन्च एडिशन भी उपलब्ध है, जिसकी जानकारी हमने यहां नहीं दी है। लॉन्च एडिशन केवल पहले 2026 एमपीवी यूनिट्स तक ही सीमित रहेगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.35 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये तक हैं।

    आप यहां मुंबई में निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट के अनुसार ऑन-रोड कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    निसान ग्रेवाइट ऑन रोड कीमत: बेंगलुरू

    फीस

    ग्रेवाइट विसिया (बेस वेरिएंट)

    ग्रेवाइट टेक्ना (टॉप वेरिएंट)

    एक्स-शोरूम

    5.65 लाख रुपये

    8.49 लाख रुपये

    इंश्योरेंस

    27,700

    37,655

    आरटीओ फीस

    79,100

    1.19 लाख रुपये

    फास्टैग

    500

    500

    ऑन रोड कीमत

    6.72 लाख रुपये

    10.06 लाख रुपये

    निसान ग्रेवाइट के बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक की ऑन-रोड कीमतें 6.72 लाख रुपये से लेकर 10.06 लाख रुपये तक हैं। इसमें एक्स-शोरूम कीमत, इंश्योरेंस फीस, आरटीओ को दिया जाने वाला रोड टैक्स और फास्टैग फीस शामिल हैं।

    नोट:

    इस लिस्ट में बताए गए शहरों में बेंगलुरु में आरटीओ फीस सबसे अधिक है।

    आप यहां बेंगलुरु में निसान ग्रेवाइट की वेरिएंट-अनुसार ऑन-रोड कीमतें देख सकते हैं।

    निसान ग्रेवाइट ऑन-रोड कीमत: चेन्नई

    फीस

    ग्रेवाइट विसिया (बेस वेरिएंट)

    ग्रेवाइट टेक्ना (टॉप वेरिएंट)

    एक्स-शोरूम

    5.65 लाख रुपये

    8.49 लाख रुपये

    इंश्योरेंस

    27,700

    37,655

    आरटीओ फीस

    73,450

    1.10 लाख रुपये

    फास्टैग

    500

    500

    ऑन रोड कीमत

    6.67 लाख रुपये

    9.97 लाख रुपये

    चेन्नई में निसान ग्रेवाइट की कुल ऑन-रोड कीमत 6.67 लाख रुपये से शुरू होकर 9.97 लाख रुपये तक जाती है, जिसमें एक्स-शोरूम कीमत के साथ-साथ इंश्योरेंस, आरटीओ रोड टैक्स और फास्टैग फीस भी शामिल हैं।

    आप यहां चेन्नई में निसान ग्रेवाइट की वेरिएंट-अनुसार ऑन-रोड कीमतें देख सकते हैं।

    निसान ग्रेवाइट की ऑन-रोड कीमत: कोलकाता

    फीस

    ग्रेवाइट विसिया (बेस वेरिएंट)

    ग्रेवाइट टेक्ना (टॉप वेरिएंट)

    एक्स-शोरूम

    5.65 लाख रुपये

    8.49 लाख रुपये

    इंश्योरेंस

    27,700

    37,655

    आरटीओ फीस

    56,500

    84,900

    फास्टैग

    500

    500

    ऑन रोड कीमत

    6.50 लाख रुपये

    9.72 लाख रुपये

    पश्चिम बंगाल के कोलकाता में निसान ग्रेवाइट की ऑन-रोड कीमत 6.50 लाख रुपये से 9.72 लाख रुपये के बीच है।

    कोलकाता में निसान ग्रेवाइट की वेरिएंट-अनुसार ऑन-रोड कीमतें आप यहां देख सकते हैं।

    नोट:

    यहां बताई गई ऑन-रोड कीमतें सांकेतिक हैं और आंतरिक अनुमानों के आधार पर गणना की गई हैं। वास्तविक कीमतें इंश्योरेंस फीस, उपलब्ध डिस्काउंट या ऑफ़र, एक्सेसरीज़ और अन्य लागू लागतों जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती हैं।

    अपने शहर में सटीक ऑन-रोड कीमत जानने के लिए, कृपया अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें।

    निसान ग्रेवाइट का ओवरव्यू

    निसान ग्रेवाइट, रेनो ट्राइबर का रीबैज्ड वर्जन है और अपनी शुरुआती कीमतों के साथ, यह वर्तमान में बिकने वाली सबसे किफायती 7-सीटर कार है। रेनो एमपीवी की तरह ही इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट है, साथ ही इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लाइट्स भी दी गई हैं। इसमें 15 इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स लगे हैं और ऊंची रूफ रेल्स इसे थोड़ा रफ लुक देती हैं। ग्रेवाइट 5 कलर्स: ओनिक्स ब्लैक, स्टॉर्म व्हाइट, मेटैलिक ग्रे, ब्लेड सिल्वर और फॉरेस्ट ग्रीन में उपलब्ध है।

    Nissan Gravite

    अंदर, आपका स्वागत डुअल टोन ब्लैक और बेज केबिन से होता है, जिसमें सीटों के आसपास ब्लू कलर के हाइलाइट्स दिखाई देते हैं। डैशबोर्ड की मुख्य विशेषता 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इसके अलावा, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट के साथ मैनुअल एसी, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि किस वेरिएंट में कौनसे फीचर्स उपलब्ध हैं

    Nissan Gravite dashboard

    सेफ्टी के लिए छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), कैमरा सहित रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) दिए गए हैं।

    ग्रेविट केवल एक इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर 

    72 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कंपेरिजन

    निसान ग्रेवाइट का मुकाबला रेनो ट्राइबर कार से है, साथ ही यह मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और किआ कैरेंस जैसी एमपीवी के मुकाबले एक किफायती विकल्प के रूप में भी उपलब्ध है।

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