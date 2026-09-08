सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 Kia Sorento Vs Toyota Fortuner कंपेरिजन: कौनसी SUV कार को लेना होगा बेहतर?

    शहर के लिए सुविधाजनक रिमोट-ऑटो पार्किंग vs कहीं भी ले जाने की क्षमता वाला लैडर-ऑन-फ्रेम बेसिक एक्सपीरिएंस

    स्तुति
    स्तुति
    Published On सितंबर 08, 2026 15:23 ist
    info icon
    published onSep 08, 2026 15:11 IST
    last updated onSep 08, 2026 15:23 IST
    64 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Kia Sorento Vs Toyota Fortuner

    हाल ही में Kia ने 7-सीटर प्रीमियम SUV सेगमेंट में Sorento के साथ एक दमदार एंट्री की है, जिसकी शुरुआती कीमत 28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस कीमत पर यह गाड़ी महिंद्रा XUV700 से लेकर जीप मेरिडियन जैसी कई SUVs को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन इसका मुकाबला Toyota Fortuner से भी है। हालांकि, इन दोनों की कीमतें काफी हद तक एक-दूसरे के करीब हैं, लेकिन ये दोनों गाड़ियां दो बिल्कुल अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं। 

    एक तरफ जहां किआ सोरेंटो मॉडर्न फीचर्स, टेक्नोलॉजी और रिफाइनमेंट का एक शानदार पैकेज है, वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी, ऑफ-रोड क्षमता और भरोसे के लिए जानी जाती है। इन दोनों में से कौनसी SUV आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर है? आइए जानते हैं आगे :- 

    डाइमेंशन 

    मॉडल

    किआ सोरेंटो

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    अंतर

    लंबाई

    4,815 मिमी

    4,795 मिमी

    (+20 मिमी)

    चौड़ाई

    1,900 मिमी

    1,855 मिमी

    (+45 मिमी)

    ऊंचाई

    1,785 मिमी

    1,835 मिमी

    (-50 मिमी)

    व्हीलबेस

    2,815 मिमी

    2,745 मिमी

    (+70 मिमी)

    यह दोनों ही बड़ी और दमदार SUVs हैं, लेकिन साइज के मामले में किआ सोरेंटो ज्यादातर मामलों में बाजी मार लेती है। सोरेंटो की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस, तीनों ही फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि आपको इसमें केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिल सकती है। हालांकि, ऊंचाई के मामले में फॉर्च्यूनर ज्यादा बेहतर है, जो इसे ज्यादा मस्कुलर और ऊंचा स्टांस देती है।

    2026 Kia Sorento

    2026 Toyota Fortuner

    फ्यूल टैंक की बात करें तो फॉर्च्यूनर का 80 लीटर का टैंक सोरेंटो के 67 लीटर के टैंक से काफी बड़ा है, जो लंबी दूरी के सफर में फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन, सोरेंटो का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ज्यादा बेहतरीन माइलेज देता है, जिससे छोटे टैंक के बावजूद उसकी कुल ड्राइविंग रेंज फॉर्च्यूनर के करीब ही या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है।

    2026 Kia Sorento

    Toyota Fortuner

    सीटिंग ऑप्शन की बात करें तो सोरेंटो 6-सीटर (कैप्टन सीट्स के साथ) और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जबकि फॉर्च्यूनर केवल 7-सीटर लेआउट में आती है।

    कलर ऑप्शन 

    किआ सोरेंटो 

    टोयोटा फॉर्च्यूनर 

    ग्रेविटी ग्रे 

    सुपर व्हाइट 

    इम्पीरियल ब्लू 

    एटीट्यूड ब्लैक 

    प्यूटर ऑलिव 

    सिल्वर मेटेलिक 

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल  

    ग्रे मेटेलिक 

    डार्क गन मेटल (मैट) 

    एवेंट गार्डे ब्रॉन्ज 

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल 

    फैंटम ब्राउन  

    मैग्मा रेड

    व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन 

    आइवरी सिल्वर (ग्लॉसी) 

    स्पार्कलिंग ब्लैक 

    कलर ऑप्शन की बात करें तो दोनों ही SUVs में 8 अलग-अलग कलर मिलते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर के कलर्स ज़्यादातर ट्रेडिशनल और सोबर हैं, जैसे कि व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और ब्लैक। वहीं, किआ सोरेंटो के कलर ऑप्शंस ज्यादा वाइब्रेंट और मॉडर्न हैं जो एक शहरी ग्राहक को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। सोरेंटो की सबसे खास बात यह है कि इसमें 'डार्क गन मेटल' मैट फिनिश कलर ऑप्शन भी मिलता है, जो इसे एक बेहद प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। यह मैट फिनिश ऑप्शन इसे फॉर्च्यूनर से बिल्कुल अलग खड़ा करता है।

    एक्सटीरियर फीचर्स 

    फीचर

    किआ सोरेंटो

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    एलईडी हेडलैंप

    एलईडी डीआरएल

    सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    एलईडी टेल लैंप

    रियर स्पॉइलर

    रूफ रेल्स

    अलॉय व्हील्स

    18-इंच/19-इंच

    17-इंच/18-इंच

    पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम

    एलईडी ओआरवीएम इंडिकेटर्स

    फ्रंट फॉग लैंप

    एलईडी

    डिजाइन के मामले में Fortuner एक क्लासिक, बॉक्सी और मस्कुलर SUV है, जो शानदार रोड प्रजेंस देती है। इसकी ऊंची बोनट लाइन और बड़ी ग्रिल इसे आकर्षक लुक देती है। दूसरी ओर, किआ सोरेंटो का डिजाइन बेहद शार्प और मॉडर्न है। इसमें किआ की सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल, स्लीक LED हेडलैंप्स और कूपे जैसी रूफलाइन है जो इसे स्टाइलिश बनाती है।

    2026 Kia Sorento

    Toyota Fortuner

    फीचर्स की बात करें तो दोनों में LED हेडलैंप्स, DRLs, और LED टेललैंप्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। लेकिन, एक बड़ा अंतर इनके अलॉय व्हील्स के साइज में है। फॉर्च्यूनर में 17 या 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि सोरेंटो में 18 और 19-इंच के बड़े और ज्यादा स्टाइलिश व्हील्स का ऑप्शन दिया गया है। बड़े व्हील्स सोरेंटो को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

    कंफर्ट 

    फीचर

    किआ सोरेंटो

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    ड्राइवर सीट

    10-वे पावर / टॉप वेरिएंट में एर्गो मोशन 

    8-वे एडजस्टेबल

    फ्रंट पैसेंजर सीट

    वेरिएंट अनुसार 6-वे/8-वे पावर

    8-वे एडजस्टेबल

    वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स

    वेंटीलेटेड रियर सीट्स

    कैप्टन सीट्स

    6-सीटर में उपलब्ध

    डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    12.3-इंच

    टीएफटी डिस्प्ले

    इंफोटेनमेंट स्क्रीन

    12.3-इंच

    8-इंच

    एम्बिएंट लाइटिंग

    64-कलर 

    लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    हां

    हेड-अप डिस्प्ले

    पैनोरमिक सनरूफ

    बॉस मोड

    हां 

    दूसरी रो की सीटें

    60:40 स्प्लिट, स्लाइड और रिक्लाइन

    60:40 स्प्लिट, स्लाइड और रिक्लाइन

    तीसरी रो की सीटें

    50:50 स्प्लिट

    साइड-फोल्डेबल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूअल-जोन ऑटोमैटिक

    ड्यूअल-जोन ऑटोमैटिक

    रियर एसी वेंट

    वायरलेस चार्जर

    क्रूज कंट्रोल

    टॉप वेरिएंट्स में एडेप्टिव

    क्रूज़ कंट्रोल

    डिजिटल की

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    ओटीए अपडेट

    वॉइस असिस्टेंट

    किआ एआई असिस्टेंट

    वॉइस रिकग्निशन

    प्रीमियम ऑडियो

    12-स्पीकर साउंड सिस्टम

    11-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    पावर्ड टेलगेट

    रिमोट पार्किंग असिस्ट

    ड्राइव मोड

    इको/स्पोर्ट/स्मार्ट/नॉर्मल

    इको/नॉर्मल/स्पोर्ट

    ऑफ-रोड मोड

    एडब्लूडी में स्नो/मड/सैंड

    4डब्लूडी लो/हाई रेंज, डीएसी, ए-टीआरसी

    जैसे ही आप दोनों गाड़ियों के केबिन में कदम रखते हैं, फर्क साफ आने लगता है। यहीं पर किआ सोरेंटो, टोयोटा फॉर्च्यूनर को बहुत पीछे छोड़ देती है। फॉर्च्यूनर का इंटीरियर फंक्शनल और मजबूत है, लेकिन इस कीमत पर यह काफी पुराना और बेसिक लगता है। वहीं, सोरेंटो का केबिन किसी लग्जरी कार जैसा महसूस होता है, जिसमें प्रीमियम मटीरियल्स, मॉडर्न लेआउट और टेक्नोलॉजी की भरमार है।

    2026 Kia Sorento

    Toyota Fortuner

    ज्यादा महंगी SUV होने के बावजूद, Fortuner में सोरेंटो जैसे कई मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसकी कीमत के हिसाब से फॉर्च्यूनर का छोटा TFT ड्राइवर डिस्प्ले बहुत सिंपल लगता है। सोरेंटो में 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के साथ बेहतर सीटिंग फ़्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

    सेफ्टी 

    सेफ्टी फीचर

    किआ सोरेंटो

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    एयरबैग

    10

    7

    ईबीडी के साथ एबीएस

    ईएससी/वीएससी

    हिल-स्टार्ट असिस्ट

    ट्रैक्शन कंट्रोल

    टीपीएमएस

    आइएसोफिक्स

    360-डिग्री कैमरा

    ADAS

    लेवल-2+ 

    ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर

    फ्रंट/रियर पार्किंग सेंसर्स

    रिमोट पार्किंग असिस्ट

    360-डिग्री कैमरा

    हाँ

    पार्किंग सेंसर्स

    फ्रंट/रियर + साइड

    फ्रंट/रियर

    डाउनहिल असिस्ट

    सेफ्टी के मामले में भी किआ सोरेंटो एक मॉडर्न गाड़ी है। इसमें ना सिर्फ ज़्यादा पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, बल्कि एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी में भी यह फॉर्च्यूनर से काफी आगे है। इस SUV कार में 10 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। 

    2026 Kia Sorento

    सोरेंटो में लेवल-2+ ADAS दिया गया है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे कई फीचर्स शामिल हैं। ये फीचर्स ना सिर्फ ड्राइविंग को आसान बनाते हैं, बल्कि एक्सिडेंट के खतरे को भी काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है, जो फॉर्च्यूनर में उपलब्ध नहीं हैं।

    Toyota Fortuner

    इंजन ऑप्शन 

    मॉडल

    किआ सोरेंटो

    टोयोटा फॉर्च्यूनर

    इंजन

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के साथ

    2.2-लीटर डीजल

    2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    2.8-लीटर डीजल

    पावर

    180 पीएस इंजन + 65 पीएस मोटर

    193 पीएस

    166 पीएस

    204 पीएस

    टॉर्क

    265 एनएम इंजन + 264 एनएम मोटर

    442 एनएम

    245 एनएम

    500 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एटी

    8-स्पीड डीसीटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन

    FWD / AWD

    FWD / AWD

    2WD

    2WD / 4WD

    AT - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक), DCT - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    FWD - फ्रंट-व्हील-ड्राइव, AWD - ऑल-व्हील-ड्राइव, 2WD - टू-व्हील-ड्राइव (रियर), 4WD - फोर-व्हील-ड्राइव

    इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों SUVs की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी दमदार और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जबकि किआ सोरेंटो का फोकस रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी पर है।

    2026 Kia Sorento

    2026 Kia Sorento

    सोरेंटो का 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शहर में ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है, जो शानदार माइलेज और शांत ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। वहीं, इसका 2.2-लीटर डीजल इंजन 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है, जो स्मूद और तेज परफॉर्मेंस देता है। दूसरी तरफ, फॉर्च्यूनर का 2.8-लीटर डीजल इंजन 500 Nm के जबरदस्त टॉर्क के साथ आता है, जो इसे एक पावरहाउस बनाता है। यह इंजन ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट है।

    2026 Kia Sorento

    Toyota Fortuner

    सबसे बड़ा अंतर इनके ड्राइवट्रेन में है। सोरेंटो में एक सेंसर-बेस्ड AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम है जो बर्फीली या गीली सड़कों पर बेहतर पकड़ के लिए है। वहीं, फॉर्च्यूनर में एक प्रॉपर 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम है जिसमें मैनुअल लो/हाई गियरिंग और लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे हार्डकोर ऑफ-रोड फीचर्स हैं। यह इसे किसी भी तरह के मुश्किल इलाके से निकलने की काबिलियत देते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना 

    2026 Kia Sorento

    टोयोटा फॉर्च्यूनर और किआ सोरेंटो, दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन SUV कारें हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह के खरीदारों के लिए बनी हैं। अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लग्जरी फीचर्स, प्रीमियम केबिन, बेहतरीन सेफ्टी और शानदार माइलेज देती हो, तो किआ सोरेंटो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

    2026 Kia Sorento

    वहीं, फॉर्च्यूनर उन लोगों के लिए है जो असल में पुराने जमाने की ड्राइविंग पसंद करते हैं जिसमें मजबूत क्षमता शामिल है, और जिन्हें बहुत ज्यादा फीचर्स की चाहत नहीं रहती। 

    आप यह कारें भी चुन सकते हैं 

    आप टोयोटा फॉर्च्यूनर और किआ सोरेंटो के अलावा Mahindra XUV 7XO, MG Hector Tomahawk PHEV, Jeep Meridian और Tata Safari जैसी SUV भी चुन सकते हैं। 

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    किया सोरेंटो पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 Kia Sorento Vs Toyota Fortuner कंपेरिजन: कौनसी SUV कार को लेना होगा बेहतर?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है