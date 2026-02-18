निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
निसान ग्रेवाइट चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना में उपलब्ध है
प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 07:46 pm । सोनू
निसान ग्रेवाइट जो असल में रेनो ट्राइबर का रीबैज वर्जन है, अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है। यह चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा, और टेक्ना में उपलब्ध है। निसान सब-4 मीटर एमपीवी कार की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी डिलीवरी जल्द मिलेगी।
यहां हमने नई निसान कार के वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट के बारे में बताया है, जिससे आपको सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी:
निसान ग्रेवाइट: एक्सटीरियर
फीचर
|
विसिया
|
एसेंटा
|
एन-कनेक्टा
|
टेक्ना
|
ग्लॉस ब्लैक ग्रिल
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
|
✅ (हेलोजन)
|
✅ (हेलोजन)
|
✅ (हेलोजन)
|
✅(ऑटो-एलईडी)
|
एलईडी डीआरएल
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
आगे एलईडी फॉग लाइट्स
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
ओआरवीएम के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
डोर हैंडल्स
|
ग्लॉस ब्लैक फिनिश
|
ग्लॉस ब्लैक फिनिश
|
ग्लॉस ब्लैक फिनिश
|
क्रोम फिनिश
|
रूफ रेल्स
|
❌
|
❌
|
✅ (फंक्शन, 50 किलोग्राम क्षमता के साथ)
|
✅ (फंक्शन, 50 किलोग्राम क्षमता के साथ)
|
व्हील्स
|
14-इंच स्टील व्हील बिना कवर
|
14-इंच स्टील व्हील, कवर साथ के साथ
|
14-इंच स्टील व्हील, कवर साथ के साथ
|
15-इंच स्टील व्हील, स्टाइलिश कवर साथ के साथ
|
बॉडी साइड क्लैडिंग
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
व्हील आर्च क्लैडिंग
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
आगे और पीछे बंपर में सी-शेप एक्सेंट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
स्किड प्लेट्स (आगे और पीछे)
|
✅ (ब्लैक फिनिश)
|
✅ (सिल्वर फिनिश)
|
✅ (सिल्वर फिनिश)
|
✅ (सिल्वर फिनिश)
|
टेल लाइट्स
|
हेलोजन
|
हेलोजन
|
एलईडी
|
एलईडी
|
आगे और बूट लिड पर सिल्वर गार्निश
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
ग्रेवाइट की शुरुआती कीमत को देखते हुए, इसके बेस मॉडल में कुछ अच्छे फीचर जैसे ऑल-एलईडी लाइटिंग, ओआरवीएम के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश, डोर हैंडल और रूफ रेल्स जैसे फीचर नहीं दिए गए हैं।
हालांकि टॉप मॉडल टेक्ना में एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइटे, आगे एलईडी फॉग लाइटें, एलईडी टेललाइटें, फंक्शनल रूफ रेल्स, और स्टाइलिश कवर के साथ बड़े 15-इंच व्हील जैसे काफी सारे फीचर दिए गए हैं।
निसान ग्रेवाइट को पांच कलर में पेश कर रही है, जिसकी हमने अलग न्यूज बनाई है।
निसान ग्रेवाइट: केबिन, कंफर्ट और सुविधा
|
फीचर
|
विसिया
|
एसेंटा
|
एन-कनेक्टा
|
टेक्ना
|
डुअल-टोन डैशबोर्ड
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
डोर हैंडल के लिए सिल्वर फिनिश
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
सीट अपहोल्स्ट्री
|
फैब्रिक
|
फैब्रिक (ड्यूल-टोन)
|
फैब्रिक (ड्यूल-टोन)
|
लेदरेट
|
लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पहली और दूसरी पंक्ति की सीटों के साथ स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
दूसरी पंक्ति में 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सीटें
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
तीसरी पंक्ति में 50:50 स्प्लिट फोल्डिंग सीटें
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
तीसरी पंक्ति में हटने वाली सीटें
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ओआरवीएम एडजस्टमेंट
|
मैनुअल
|
मैनुअल
|
इलेक्ट्रिकल
|
इलेक्ट्रिकल
|
टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए एसी वेंट्स
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
पहली पंक्ति में यूएसबी पोर्ट
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
अपर ग्लवबॉक्स
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
नीचे कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
12वोल्ट पावर सॉकेट
|
✅ (आगे वाली पंक्ति)
|
✅ (आगे वाली पंक्ति)
|
✅ (आगे वाली और दूसरी पंक्ति)
|
✅ (सभी पंक्ति)
|
ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
ड्राइवर डिस्प्ले
|
सेमी डिजिटल (3.5-इंच)
|
सेमी डिजिटल (3.5-इंच)
|
सेमी डिजिटल (3.5-इंच)
|
7-इंच फुल डिजिटल
|
ड्राइवर डिस्प्ले के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
पावर विंडो
|
✅ (केवल आगे)
|
✅ (fकेवल आगे)
|
✅
|
✅
|
सेंट्रल लॉकिंग
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
पीएम 2.5 एयर फिल्टर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅ (केवल एमटी)
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
ग्रेवाइट बेस मॉडल में लगभग बेसिक कंफर्ट और सुविधा है। निसान ने इसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फर्स्ट और सेकंड रो सीटें, आगे पावर विंडो, और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है।
हालांकि, जब आप मिड वेरिएंट के लिए बजट बढ़ाते हैं तो आपको सब-4 मीटर एमपीवी कार में बीच और आखिरी पंक्ति में एसी वेंट्स, सेंट्रल लॉकिंग, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, और पीछे पावर विंडो मिल सकती है।
टॉप मॉडल में क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे काफी सारे फीचर दिए गए हैं।
हमने नई निसान एमपीवी कार के अंदर और बाहर के बारे में ग्रेवाइट की फोटो गैलरी से विस्तार से समझाया है।
निसान ग्रेवाइट: इंफोटेनमेंट
|
फीचर
|
विसिया
|
एसेंटा
|
एन-कनेक्टा
|
टेक्ना
|
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
❌
|
✅ (8-इंच)
|
✅ (8-इंच)
|
✅ (8-इंच)
|
वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
❌
|
✅
|
✅
|
✅
|
स्पीकर की संख्या
|
❌
|
2
|
4
|
6
जैसा कि ऊपर बताया, बेस मॉडल विस्टा में इंफोटेनमेंट यूनिट और बेसिक म्यूजिक सिस्टम नहीं है। इसलिए इसमें कोई स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और स्पीकर सेटअप भी नहीं है।
निसान ने ग्रेवाइट में मिड वेरिएंट से 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी गई है।
एसेंटा वेरिएंट में 2-स्पीकर सेटअप है, जबकि टॉप दो वेरिएंट्स में क्रमश: 4 और 6 स्पीकर सेटअप है।
निसान ग्रेवाइट: सेफ्टी
|
फीचर
|
विसिया
|
एसेंटा
|
एन-कनेक्टा
|
टेक्ना
|
छह एयरबैग
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
हिल स्टार्ट असिस्ट
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ईबीडी के साथ एबीएस
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
पार्किंग सेंसर
|
पीछे
|
पीछे
|
पीछे
|
आगे और पीछे
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
रेन-सेंसिंग वाइपर
|
❌
|
❌
|
❌
|
✅
|
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
|
✅
|
✅
|
✅
|
✅
|
डे-नाइट आईआरवीएम
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
वाशर के साथ पीछे वाइपर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
पीछे डिफॉगर
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
|
गाइडलाइन के साथ पीछे पार्किंग कैमरा
|
❌
|
❌
|
✅
|
✅
निसान ने ग्रेवाइट में बेस वेरिएंट से पैसेंजर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। इसमें 6 एयरबैग, ईएससी, टीसीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको पीछे वाइपर के साथ वाशर, पीछे डिफॉगर, एक डे-टाइम आईआरवीएम, रेन-सेंसिग वाइपर, गाइडलाइन के साथ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और आगे पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं।
निसान ग्रेवाइट: इंजन
ग्रेवाइट में रेनो ट्राइबर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
इंजन
|
1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
72 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*
*एएमटी-ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
रेनो एमपीवी कार की तरह ग्रेवाइट में भी डीलर लेवल पर सीएनजी किट का विकल्प है।
कारदेखो की राय
कुल मिलाकर ग्रेवाइट के चारों वेरिएंट्स में फीचर का अच्छा बैलेंस है। हालांकि बेस मॉडल खासकर उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम है, जबकि टॉप मॉडल उन लोगों के लिए है जो अपनी ग्रेवाइट कार में ज्यादा मजेदार और महंगा एक्सपीरियंस चाहते हैं। हमारी पसंद टॉप मॉडल से नीचे वाला एन-कनेक्टा वेरिएंट है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि निसान ने एक लिमिटेड लॉन्च एडिशन भी पेश किया है। इसे टॉप मॉडल टेक्ना पर तैयार किया गया है, जिसमें कई कॉस्मेटिक एलिमेंट अपडेट और कुछ एसेसरीज जैसे जेबीएल साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, एक डैशकैम और एक एयर प्यूरीफायर शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी अलग दिखे तो लॉन्च एडिशन यह सुनिश्चित करेगा।
निसान ग्रेवाइट: प्राइस और कंपेरिजन
निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसके अलावा इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती गाड़ी के तौर पर भी चुना जा सकता है।
