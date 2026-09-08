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    होंडा कार डिस्काउंट ऑफर: सितंबर 2026 में सिटी, अमेज और एलिवेट पर पाएं 2.44 लाख रुपये तक की छूट

    होंडा एलिवेट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 08, 2026 17:24 ist
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    published onSep 08, 2026 17:24 IST
    last updated onSep 08, 2026 17:24 IST
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    Honda Offers And Discounts September 2026

    क्या आप इस महीने नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? होंडा ने इस महीने अपनी कारों के लिए डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। सिटी, अमेज (सेकंड जेनरेशन और लेटेस्ट थर्ड जेनरेशन), और एलिवेट के लिए डिस्काउंट ऑफर नीचे दिए गए हैं और पूरे देश में लागू हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट ऑफर और वेरिएंट अनुसार ऑफर राज्य और डीलर के हिसाब से अलग-अलग हैं। होंडा कार डिस्काउंट ऑफर की पूरी जानकारी आगे दी गई है:

    होंडा सिटी

    ऑफर

    राशि

    कुल बचत

    1,51,900 रुपये

    • 2026 होंडा सिटी की कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    2026 Honda City Discounts

    होंडा अमेज (दूसरी जनरेशन)

    ऑफर

    राशि

    कुल बचत

    57,600 रुपये

    Honda Amaze Discounts

    • सेकंड-जनरेशन होंडा अमेज की कीमत 6.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    होंडा अमेज (तीसरी जनरेशन)

    ऑफर

    राशि

    कुल बचत

    66,800 रुपये

    2026 Honda Amaze Discounts

    • तीसरी जनरेशन होंडा अमेज की कीमत 7.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    होंडा एलिवेट

    ऑफर

    राशि

    कुल बचत

    2,44,600 रुपये

    2026 Honda Elevate

    नोट:

    ऊपर बताए सभी ऑफर अलग-अलग बातों पर निर्भर करते हैं। इसलिए, हमारा सुझाव है कि आप अपने लोकल होंडा डीलर से संपर्क करके डिस्काउंट के बारे में पूरी जानकारी लें।

    इस ऑफर में कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है जो सिर्फ सितंबर 2026 तक मान्य है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    होंडा के डिस्काउंट ऑफर ऊपर दी गई कारों को खरीदारी करने वालों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट एलिवेट पर चल रहे हैं। सिटी सेडान सबसे ज्यादा आजमाए गए और परखे गए मॉडलों में से एक है, जो ज्यादा जगह वाली और चलाने में मजेदार भी है। होंडा अमेज पर डिस्काउंट इसे एक आकर्षक प्रस्ताव बनाते हैं, क्योंकि यह अकेली ऐसी कार है जिसमें ADAS मिलता है और अपनी कीमत के हिसाब से इसमें कई फीचर हैं। सेकंड-जनरेशन अमेज उस प्राइस ब्रैकेट में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है, जो ज्यादा जगह वाली, कुशल और अच्छी तरह से इंजीनियर्ड है।

    ये डिस्काउंट बताते हैं कि मॉडल बिक्री में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए, ये आपको बेहतर डील के लिए डीलर से मोलभाव करने और सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद और बिना किसी झंझट वाली कारों में से एक पाने के लिए ज्यादा जगह देते हैं।

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    सोनू
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    होंडा कार डिस्काउंट ऑफर: सितंबर 2026 में सिटी, अमेज और एलिवेट पर पाएं 2.44 लाख रुपये तक की छूट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
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