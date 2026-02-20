सभी
    2026 निसान ग्रेवाइट एमपीवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार में केवल मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं 

    प्रकाशित: फरवरी 20, 2026 09:58 am । स्तुति

    249 Views
    Nissan Gravite

    निसान ग्रेवाइट 7-सीटर एमपीवी भारत में लॉन्च हो चुकी है। ग्रेवाइट कार में निसान स्पेसिफिक स्टाइलिंग और कई जरूरी फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। 

    निसान ने इसमें सारे कलर ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ नहीं दिए हैं। यदि आप कोई किफायती 7-सीटर एमपीवी कार खरीदने का विचार कर रहे हैं और आपने ग्रेवाइट कार को शॉर्टलिस्ट किया है तो यहां आप इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देख सकते हैं :- 

    निसान ग्रेवाइट : वेरिएंट-वाइज कलर 

    निसान ग्रेवाइट गाड़ी चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना में आती है। इस एमपीवी कार में पांच कलर ऑप्शन : ब्लेड सिल्वर, स्टॉर्म व्हाइट, ओनिक्स ब्लैक, मेटेलिक ग्रे और फॉरेस्ट ग्रीन दिए गए हैं। 

    यहां देखें निसान ग्रेवाइट कार के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं:- 

    कलर

    विसिआ 

    एसेंटा 

    एन-कनेक्टा 

    टेकना 

    ब्लेड सिल्वर 

    ✅ 

    स्टॉर्म व्हाइट

    ओनिक्स ब्लैक

    मेटेलिक ग्रे 

    फॉरेस्ट ग्रीन 

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निसान ने ग्रेवाइट कार में डुअल कलर ऑप्शन नहीं दिए हैं, जबकि ट्राइबर में डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ दी गई है। 

    • ब्लेड सिल्वर और स्टॉर्म व्हाइट कलर इसमें सभी वेरिएंट के साथ स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    • एसेंटा वेरिएंट के साथ ब्लैक और ग्रे कलर की चॉइस दी गई है।

    • टेकना और एन-कनेक्टा वेरिएंट के साथ फॉरेस्ट ग्रीन कलर शेड भी दिया गया है। 

    यदि आप ट्राइबर को चुनना चाहते हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देख सकते हैं। 

    2026 निसान ग्रेवाइट से जुड़ी जानकारी 

    2026 निसान ग्रेवाइट कार के साथ निसान इंडिया ने किफायती 7-सीटर एमपीवी सेगमेंट में एंट्री की है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड इस कार में कई यूनीक स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिससे यह गाड़ी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। इस गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती 7-सीटर कार के तौर पर पोजिशन किया गया है। 

    Nissan Gravite

    ग्रेवाइट कार में हनीकॉम्ब मैश पैटर्न वाली बोल्ड ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, सी-शेप्ड सिल्वर बंपर इंसर्ट, रूफ रेल्स, और 15-इंच डुअल-टोन स्टाइल स्टील व्हील्स दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, रीमूवेबल थर्ड-रो सीटों के साथ कई सारे सीटिंग कॉन्फिगरेशन, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में 320 लीटर (एक सीट हटाने पर) से लेकर 625 लीटर (दो सीट हटाने पर) तक की बूट स्पेस मिलती है। 

    Nissan Gravite dashboard

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रेन-सेंसिंग वाइपर और कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यहां देखें ग्रेवाइट एमपीवी के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    कीमत और मुकाबला 

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से है और यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। 

    Nissan Gravite rear

    आप इनमें से कौनसा कलर ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    यहां देखें निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    निसान ग्रेवाइट पर अपना कमेंट लिखें

