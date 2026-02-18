सभी
    निसान ग्रेवाइट एमपीवी में क्या कुछ मिलता है खास, इन 20 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    निसान ग्रेवाइट गाड़ी हर तरह से रेनो ट्राइबर जैसी दिखती है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में कुछ अंतर जरूर है

    प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 03:38 pm

    40 Views
    Nissan Gravite

    निसान इंडिया ने ग्रेवाइट एमपीवी को लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इस गाड़ी की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। यह एमपीवी कार रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कई नए स्टाइलिंग अपडेट जरूर दिए गए हैं। निसान ग्रेवाइट कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानेंगे इसके बार में आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    आगे की डिजाइन 

    • निसान ग्रेवाइट गाड़ी में आगे की तरफ बड़ी हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जो काफी चौड़ी दिखती है और इसके बीच में बड़ी निसान बैजिंग दी गई है। जबकि, 'ग्रेवाइट' लेटरिंग इसे काफी दमदार लुक देती है। 

    Nissan Gravite

    • इसमें चौड़ी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है जिसके पास में एलईडी डीआरएल्स पोजिशन की हुई है। हालांकि, इसकी डेटाइम रनिंग लाइटें (डीआरएल्स) कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। 

    Nissan Gravite

    • ग्रेवाइट कार में एलईडी फॉग लाइट दी गई है जिसे बंपर के नीचे की तरफ दोनों कॉर्नर पर पोजिशन किया गया है। 

    Nissan Gravite

    • इसमें बंपर पर सी-शेप्ड सिल्वर इंसर्ट और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। 

    Nissan Gravite

    छोटी जानकारियां :  

    लिमिटेड लॉन्च एडिशन में बंपर पर सी-शेप्ड सिल्वर इंसर्ट के ऊपर की तरफ ऑरेंज एक्सेंट भी दिए गए हैं। 

    साइड 

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो यह गाड़ी काफी ऊंची और स्ट्रेट दिखती है और इसका एक्सटीरियर लेआउट रेनो ट्राइबर जैसा नजर आता है। 

    Nissan Gravite

    • राइडिंग के लिए इसमें 15-इंच डुअल-टोन स्टाइलिश स्टील व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग भी दी गई है, जो इस कार को एसयूवी फील देती है। 

    Nissan Gravite

    • इस गाड़ी में दरवाजों के नीचे की तरफ ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, साथ ही पीछे वाली दरवाजे पर 'ग्रेवाइट' बैजिंग के साथ सिल्वर इंसर्ट भी दिया गया है। 

    Nissan Gravite

    • ऊंचे रूफ रेल्स की वजह से यह गाड़ी ज्यादा ऊंची और दमदार नजर आती है।

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप ग्रेवाइट लिमिटेड लॉन्च एडिशन को चुनते हैं तो आपको व्हील आर्क के ऊपर साइड ऑरेंज रेड इंसर्ट, विंडो पेनल्स के आसपास क्रोम इंसर्ट और पीछे की तरफ डोर वाइजर और बॉडी डेकल्स जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट मिलेंगे। 

    कलर ऑप्शन :

    निसान ग्रेवाइट पांच मोनोटोन कलर ऑप्शन : ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर और ग्रीन में उपलब्ध है। यदि आप इसके कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं। 

    पीछे की डिजाइन 

    • निसान ग्रेवाइट की पीछे की डिजाइन रेनो ट्राइबर एमपीवी से मिलती जुलती है। 

    Nissan Gravite

    Nissan Gravite

    • इसमें रैपअराउंड टेललाइट दी गई है और बीच में निसान लोगो पोजिशन किया गया है। 

    • फ्रंट की तरह इसमें पीछे की साइड पर भी नीचे की तरफ सी-शेप्ड सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। 

    Nissan Gravite

    बूट स्पेस :

    निसान ग्रेवाइट की तीसरी रो की सीट को फोल्ड किया जा सकता है या फिर ज्यादा स्टोरेज स्पेस के लिए हटाया भी जा सकता है। एक सीट हटी होने पर इसमें 320 लीटर की स्टोरेज स्पेस मिलती है, जबकि दो सीटें हटाने पर इसमें 625 लीटर तक की स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। 

    इंटीरियर 

    • ग्रेवाइट कार में डुअल-टोन ब्लैक और बेज डैशबोर्ड के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसके केबिन को प्रीमियम फील देती है। 

    Nissan Gravite

    Nissan Gravite

    • इस गाड़ी में सीटों के साइड पर ब्लू हाइलाइट दिए गए हैं जो इसके इंटीरियर को बिलकुल भी फीका नहीं दिखने देते। 

    • इसमें पुरानी ट्राइबर वाला डैशबोर्ड दिया गया है, जिसका लेआउट काफी सिंपल और आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला है। यह बिलकुल भी फ्लैशी नहीं लगता है, लेकिन इसमें सभी चीजों को सही जगह पर पोजिशन किया गया है।

    Nissan Gravite

    • डैशबोर्ड के सेंटर पर इसमें 8-इंच टचस्क्रीन दी गई है। निसान ने इसमें फिजिकल बटन के साथ एसी और अन्य कंट्रोल्स के लिए नॉब्स दिए हैं, जिसे रोजाना इस्तेमाल करना बहुत आसान रहेगा। 

    Nissan Gravite

    • इसमें पहली और दूसरी रो की सीटों पर स्लाइडिंग और रेक्लाइनिंग फंक्शन दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेगरूम को एडजस्ट कर सकते हैं। 

    Nissan Gravite

    • ग्रेवाइट कार में सेकंड रो पर टम्ब्ल और फोल्ड होने वाली सीटें दी गई हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर तीसरी रो को एक्सेस करना आसान रहता है। 

    • इस एमपीवी कार की तीसरी रो की सीट लंबी दूरी के सफर के लिए बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सबसे अच्छी है, जबकि कम दूरी के सफर के लिए यह वयस्क पैसेंजर के लिए अच्छी साबित होती है। 

    Nissan Gravite

    Nissan Gravite

    छोटी जानकारियां : 

    निसान ग्रेवाइट कार में आठ एसी वेंट्स दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि पीछे बैठे पैसेंजर को अच्छी कूलिंग मिलती रहे। 

    फीचर और सेफ्टी

    निसान ग्रेवाइट कार में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, मैनुअल एसी, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल ग्लव बॉक्स, और क्रूज कंट्रोल (केवल मैनुअल) शामिल हैं। 

    Nissan Gravite

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Nissan Gravite

    नोट :

    निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के लिमिटेड टेकना लॉन्च एडिशन में जेबीएल स्पीकर, डैशकैम, एयर प्यूरीफायर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    निसान ग्रेवाइट गाड़ी में केवल 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    पैरामीटर 

    स्पेसिफिकेशन 

    इंजन

    1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन चॉइस

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    सर्टिफाइड माइलेज

    19.3 किमी/लीटर (एमटी), 19.6 किमी/लीटर (एएमटी)

    एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    Nissan Gravite

    भविष्य में निसान अपनी ग्रेवाइट कार में डीलरशिप फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी पेश करने की भी प्लानिंग कर रही है।

    कीमत और मुकाबला 

     निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के रेगुलर वेरिएंट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.49 लाख रुपये के बीच है। जबकि, लिमिटेड टेकना लॉन्च एडिशन की प्राइस 8.35 लाख रुपये से शुरू होकर 8.93 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) तक जाती है। इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है और इसकी डिलीवरी भी जल्द ही शुरू होगी।

    निसान ग्रेवाइट का मुकाबला रेनो ट्राइबर से रहेगा। यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले में ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।

