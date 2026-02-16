फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से लेकर निसान ग्रेवाइट तक,फरवरी 2026 की दूसरी छमाही में ये कारें होंगी लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े में कई बड़े खुलासे और बहुप्रतीक्षित लॉन्च हुए। लेकिन अगर आपको लगा कि उत्साह यहीं खत्म हो गया है, तो आप गलत थे। महीने के दूसरे पखवाड़े में भी उतनी ही रोमांचक गाड़ियां आने वाली हैं, जिनमें आम बाजार के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर प्रीमियम तीन-रो वाली फ्लैगशिप कारें शामिल हैं। इस ​लिस्ट में मारुति सुजुकी, टोयोटा और यहां तक ​​कि टाटा जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स की कारें भी शामिल हैं।

तो चलिए, फरवरी के आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने वाली इन सभी कारों पर एक नज़र डालते हैं:

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये (एक्सशोरूम)

हाल ही में लॉन्च हुई फॉक्सवैगन टायरोन आर-लाइन, भारत में प्रीमियम 3-रो एसयूवी सेगमेंट में फोक्सवैगन की वापसी का प्रतीक है। यह ब्रांड की प्रमुख एसयूवी है और टिगुआन आर-लाइन से ऊपर के सेगमेंट में आती है। टायरोन मूल रूप से टिगुआन का लंबा, सात-सीट वाला वर्जन है, जबकि टायरोन आर-लाइन में कुछ डिज़ाइन अपडेट, मॉर्डन केबिन, कुछ अतिरिक्त फीचर्स और थर्ड रो सीट भी दी गई है।

इसका इंटीरियर मिनिमलिस्ट डिज़ाइन से भरपूर है, जिसमें 15 इंच की बड़ी टचस्क्रीन सेंटर में लगी है, साथ ही पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी है। अन्य प्रमुख फीचर्स में वेंटिलेटेड, हीटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, हेड्स-अप डिस्प्ले और एडीएएस सूट शामिल हैं। सेकंड रो की सीटों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी दी गई है, और सुविधा के लिए थर्ड रो की सीट भी दी गई है।

टायरोन आर-लाइन में भरोसेमंद 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। यह स्कोडा कोडियाक और टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है। इस आर्टिकल में एसयूवी के बारे में विस्तार से जानें।

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला ईवी

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्सशोरूम)

2026 टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला ईवी के साथ टोयोटा ने भारत के मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया है। मारुति ई विटारा पर बेस्ड, ईबेला को नए स्टाइलिंग बदलावों के साथ एक अलग पहचान मिली है, जिसमें रीडिजाइन किए गए बंपर, पिक्सल से इंस्पायर्ड एलईडी लाइटिंग और एक स्मूद, ज्यादा राउंड एक्सटीरियर डिज़ाइन शामिल है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देता है।

अंदर से ये ई विटारा की तरह ही प्रीमियम लेआउट वाली इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें डुअल डिजिटल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, सॉफ्ट टच मटेरियल और लेवल-2 एडीएएस के साथ आवश्यक फीचर्स से लैस एक बड़ा सेफ्टी पैकेज शामिल है।

ईबेला दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी, जिससे कंपनी का दावा है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 543 किमी तक होगी। टोयोटा बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) मॉडल भी पेश करेगी, जिससे शुरुआती खरीद मूल्य में काफी कमी आ सकती है और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ज्यादा आसान हो सकता है। सभी स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स पहले ही सामने आ चुके हैं, इसलिए ग्राहक अब टोयोटा की इस लेटेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी की खूबियों का बारीकी से मूल्यांकन कर सकते हैं।

मारुति ई विटारा

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्सशोरूम)

सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोयोटा पहले ईबेला लॉन्च करेगी या मारुति, ई विटारा। ग्राहकों को सालों का इंतजार कराने के बाद, ई विटारा के फरवरी में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह मारुति की भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार होगी, जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कर्व ईवी जैसी कारों के समान प्राइस कैटेगरी में एक विकल्प के रूप में पेश की जाएगी।

टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला ईवी की तरह, इसमें भी पूरी तरह से डिजिटल 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सात एयरबैग तक और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स दी गई हैं। पावरट्रेन सेटअप भी समान है, जिसमें दो बैटरी पैक विकल्प उपलब्ध हैं और दावा किया गया है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 543 किमी है।

भारत एनकैप रैंकिंग में ई-विटारा ने हमें 5 स्टार रेटिंग से प्रभावित किया है। अगर आप ईबेला के बजाय ई-विटारा में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो यहां इसकी डिलीवरी टाइमलाइन और खरीदने के विकल्पों सहित इसकी कुछ खास बातें दी गई हैं।

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट

संभावित कीमत: 10 लाख रुपये रुपये से लेकर 15 लाख रुपये (एक्सशोरूम)

टाटा पंच ईवी को लॉन्च के बाद पहली बार फेसलिफ्ट मिलने जा रहा है, जिससे टाटा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी में कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपग्रेड का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसके एक्सटीरियर में एक नया, साफ-सुथरा फ्रंट फेस दिया गया है, साथ ही कई अपडेट भी किए गए हैं, जैसे कि क्लोज्ड ग्रिल और अपडेटेड स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप।

अंदरूनी हिस्से में बदलाव मामूली लेकिन महत्वपूर्ण होने की संभावना है। केबिन में नए डिज़ाइन की अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जबकि 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो स्पोक वाला रोशनी से जगमगाता स्टीयरिंग व्हील, रोटरी गियर सेलेक्टर और सनरूफ जैसे फीचर्स बरकरार रहेंगी। आईसीई फेसलिफ्ट के समान एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट वाली सीटें भी मिलने की उम्मीद है।

एक बड़ा बदलाव एडीएएस सूट की शुरुआत हो सकती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस विकल्पों में से एक बन जाएगा। मैकेनिकल रूप से, हमें उम्मीद है कि टाटा एक बड़ा बैटरी पैक विकल्प पेश करेगा, जो संभवतः लगभग 400 किलोमीटर की असल रेंज प्रदान करेगी।

पंच ईवी के बारे में अधिक जानने के लिए, इस आर्टिकल को पढ़ें।

निसान ग्रेवाइट

संभावित कीमत: 6.20 लाख रुपये (एक्सशोरूम)

निसान ग्रेवाइट निसान की नई सब-4 मीटर एमपीवी है, जो फेसलिफ्टेड रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ब्रांड-स्पेसिफिक स्टाइलिंग चेंज किए गए हैं। टीज़र के अनुसार, इसमें हनीकॉम्ब ग्रिल, क्रोम डिटेलिंग के साथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, सी-शेप के सिल्वर एक्सेंट के साथ अपडेटेड बंपर और नए डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

अंदर से, लेआउट ट्राइबर जैसा ही होने की उम्मीद है, हालांकि कलर थीम अलग होगी। संभावित फीचर्स में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, वायरलेस चार्जर और रियर एसी वेंट शामिल हैं। सेफ्टी किट में छह एयरबैग, ईएससी और रियर पार्किंग कैमरा स्टैंडर्ड के तौर पर शामिल हो सकते हैं।

इसमें 1 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72 पीएस/96 एनएम) लगा होगा, जो 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ आएगा। हालांकि, हमें उम्मीद है कि निसान इसे मैग्नाइट के 1 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ भी पेश करेगी। ग्रेवाइट की लॉन्च डेट और अन्य डिटेल्स यहां देखें।

जनवरी महीने में लॉन्च होने वाली नई कारों के बारे में जानने के लिए, इस स्टोरी को पढ़ें।