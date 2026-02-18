निसान ग्रेवाइट की बुकिंग शुरू, डिलीवरी जल्द मिलेगी

निसान ग्रेवाइट भारत में लॉन्च हो गई है, इसे फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर एमपीवी कार पर तैयार तैयार किया गया है। अब निसान ने ग्रेवाइट की बुकिंग शुरू कर दी है, इच्छुक ग्राहक इसे 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर ऑनलाइन और डीलरशिप से ऑफलाइन बुक करवा सकते हैं। अगर आप नई निसान एमपीवी कार को बुक करने की सोच रहे हैं तो हमने इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया है:

निसान ग्रेवाइट: ऑफलाइन बुक कैसे करें?

निसान ग्रेवाइट को ऑफलाइन बुक करने के लिए अपने नजदीकी निसान शोरूम पर विजिट करें और सेल्स कंसल्टेंट से बात करें या आप फोन पर भी किसी एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रेवाइट की टेस्ट ड्राइव, वेरिएंट और फीचर डिटेल्स इसके डीलरशिप पर पहुंचने के बाद ही मिलेगी। हालांकि, आप कलर और गियरबॉक्स (मैनुअल या एएमटी) के हिसाब से इसे बुक कर सकते हैं।

एग्जीक्यूटिव आपको सभी जरूरी पेपरवर्क में गाइड करेगा। टोकन राशि का भुगतान होने के बाद, डीलरशिप आपके नाम पर बुकिंग रजिस्टर करेगी और आपको इसकी रसीद देगी।

इसके अलावा, आप डीलरशिप से अपनी बुकिंग ट्रैक भी कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव व डिलीवरी शुरू होने पर आपसे संपर्क किया जाएगा।

निसान ग्रेवाइट: ऑनलाइन बुक कैसे करें?

अपना पसंदीदा गियरबॉक्स और कलर ऑप्शन चुनकर कस्टमाइज करें। एक बार आपका कॉन्फिगरेशन फाइनल हो जाए तो सिलेक्शन कंफर्म करें और अगली स्टेप पर जाएं।

अपने शहर या आसपास की जगहों के लिए दिखाई गई लिस्ट में से अपनी पसंदीदा निसान डीलरशिप का चयन करें।

बुकिंग जारी रखने के लिए अपने मोबाइल और ओटीपी या अपनी इमेल आईडी से साइन अप करें।

अगर जरूरत हो तो अपनी फाइनेंस या एक्सचेंज डिटेल्स भरें, 11,000 रुपये का भुगतान करें और आपकी ग्रेवाइट बुकिंग तुरंत कंफर्म हो जाएगी।

निसान ग्रेवाइट: वेरिएंट, प्राइस और कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। हम ग्रैवाइट की लॉन्च स्टोरी में वेरिएंट अनुसार प्राइस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ग्रेवाइट का मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। साथ ही इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

