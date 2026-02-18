निसान ग्रेवाइट 7-सीटर एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत 5.65 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 10:20 am । स्तुति

निसान ने अपनी सब-4 मीटर एमपीवी ग्रेवाइट को भारत में पेश कर दिया है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड इस कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर कई नए अपडेट दिए गए हैं जो इसे एकदम अलग पहचान देते हैं। इसमें ज्यादा मस्कुलर डिजाइन और अपमार्केट इंटीरियर दिया गया है, जबकि इसके इंजन ऑप्शन और फीचर लिस्ट ट्राइबर जैसे हैं।

ग्रेवाइट की लॉन्चिंग के साथ निसान अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करके भारत में अपनी अपील को और मजबूत करना चाहती है। निसान की नई एमपीवी कार में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

वेरिएंट, कीमत और बुकिंग डिटेल

ग्रेवाइट एमपीवी चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना में उपलब्ध है। यहां देखें इसकी पूरी कीमतें :-

वेरिएंट कीमत विसिआ एमटी 5.65 लाख रुपये एसेंटा एमटी 6.59 लाख रुपये एन-कनेक्टा एमटी 7.20 लाख रुपये एन-कनेक्टा एएमटी 7.80 लाख रुपये टेकना एमटी 7.91 लाख रुपये टेकना एएमटी 8.49 लाख रुपये टेकना लॉन्च एडिशन एमटी 8.35 लाख रुपये टेकना लॉन्च एडिशन एएमटी 8.93 लाख रुपये

*कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

निसान ग्रेवाइट की बुकिंग फिलहाल जारी है, जबकि इसकी डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू हो सकती है।

निसान ग्रेवाइट गाड़ी की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट फिलहाल सामने आनी बाकी है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

एक्सटीरियर

ग्रेवाइट का एक्सटीरियर लेआउट रेनो ट्राइबर जैसा है। चूंकि दोनों मॉडल्स को एक ही बेस पर तैयार किया गया है, ऐसे में इनकी बेसिक शेप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, ट्राइबर से अलग दिखाने के लिए निसान ने अपनी ग्रेवाइट कार में कई सारे नए स्टाइलिंग एलिमेंट जरूर दिए हैं।

आगे की तरफ इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बोल्ड ग्रिल के साथ बोनट पर 'ग्रेवाइट' लेटरिंग दी गई है। इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स को क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है, जिससे इसके आगे के हिस्से को ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है।

इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक रेनो ट्राइबर जैसी है। ग्रेवाइट में ट्राइबर जैसे डोर पेनल्स, विंडो एरिया और रूफ रेल्स दी गई हैं। ऊंची रूफलाइन और अपराइट स्टेंस के कारण इसे ज्यादा प्रेक्टिकल और स्पेशियस लुक मिलता है। राइडिंग के लिए इसमें 15-इंच स्टाइलिश स्टील व्हील्स लगे हुए हैं।

निसान ग्रेवाइट कार के पीछे का हिस्सा भी ट्राइबर से मिलता जुलता है। पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। इसमें नंबर प्लेट हाउसिंग को टेलगेट पर दिया गया है, जबकि बंपर पर सी-शेप्ड सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं।

इंटीरियर

इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम क्लीन है और इसमें डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है।

ग्रेवाइट में पुरानी रेनो ट्राइबर वाली डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है।

केबिन के अंदर इसमें बीच पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके नीचे की तरफ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए तीन रोटरी नॉब दिए गए हैं, जिसे ऑपरेट करना काफी आसान है।

इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यह सेटअप काफी जाना पहचाना लगता है और विजुअल ड्रामा के मुकाबले क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस करता है।

इस गाड़ी में डोर पैड और सीट अपहोल्स्ट्री पर बेज और ब्लैक कलर कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, जिससे इसका केबिन काफी हवादार लगता है।

इसमें सीटों पर लेदरेट फिनिश दी गई है और यह एकदम फ्लैट और अपराइट लगती है, जिससे इसमें अच्छा कंफर्ट मिलेगा।

छोटी जानकारियां : निसान ग्रेवाइट कार में 8 एसी वेंट्स दिए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हवा गाड़ी में बैठे सभी पैसेंजर तक पहुंचे।

फीचर और सेफ्टी

निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

निसान ग्रेवाइट गाड़ी में सिंगल 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन चॉइस 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* सर्टिफाइड माइलेज 19.3 किमी/लीटर (एमटी), 19.6 किमी/लीटर (एएमटी)

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

मुकाबला

निसान ग्रेवाइट का मुकाबला रेनो ट्राइबर से है, जबकि यह गाड़ी मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना..

निसान ने ग्रेवाइट के साथ एमपीवी सेगमेंट में नई स्टाइलिंग और थोड़ी अलग पहचान के साथ कदम रखा है। हालांकि, इसकी फीचर लिस्ट और इंजन ऑप्शन जाने-पहचाने हैं। ग्रेवाइट एमपीवी सेगमेंट में एक सस्ता ऑप्शन है और यह खरीदारों के लिए एमपीवी सेगमेंट में चुनने के लिए एक चॉइस रहेगी।