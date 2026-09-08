सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 Maruti Baleno को चलाने के बाद पता चलीं ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

    पसंद हो या न हो, बलेनो फेसलिफ्ट कॉम्पिटिशन में बनी हुई है और मारुति की खासियतों को बेहतर बनाती है।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 08, 2026 16:51 ist
    info icon
    published onSep 08, 2026 16:51 IST
    last updated onSep 08, 2026 16:51 IST
    61 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Maruti Baleno Facelift

    Maruti ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक Baleno का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस अपडेट में कार की स्टाइल में हल्के बदलाव, कुछ नए फीचर्स और एक नया पावरट्रेन शामिल किया गया है। इस लॉन्च ने बाजार में काफी दिलचस्पी पैदा की है, और अब हमें इस नई हैचबैक कार को ड्राइव करने का मौका मिला है। इसे चलाने के बाद जो खास बातें सामने आईं, वो यहां विस्तार से बताई गई हैं।

    पसंद आने वाले फीचर्स

    Baleno एक बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत वाली फैमिली हैचबैक है, लेकिन अपने प्राइस ब्रैकेट में यह लगातार कॉम्पैक्ट SUV से मिल रही चुनौती का सामना कर रही है। इस दबाव से निपटने और कार को खरीदारों के लिए आकर्षक बनाए रखने के लिए, Maruti ने फेसलिफ्ट में कुछ बेहद काम के फीचर्स जोड़े हैं। इनमें सबसे खास हैं फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, जो भारत जैसे गर्म देश में एक लग्जरी से ज्यादा जरूरत बनती जा रही है। यह फीचर लंबी ड्राइव या शहर के ट्रैफिक में काफी आराम देता है। इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण फीचर कूलिंग फंक्शन वाला वायरलेस चार्जर है। यह न केवल आपके स्मार्टफोन को वायरलेस तरीके से चार्ज करता है, बल्कि चार्जिंग के दौरान उसे गर्म होने से भी बचाता है। मनोरंजन के लिए, म्यूजिक सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। अब इसमें Clarion द्वारा ट्यून किया गया 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो पहले से बेहतर साउंड क्वालिटी का अनुभव देता है। ये सभी फीचर्स मिलकर Baleno के केबिन एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाते हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    परिवार को खुश करने वाला कम्फर्ट

    Maruti Baleno की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी संतुलित राइड क्वालिटी रही है, और यह खूबी फेसलिफ्ट मॉडल में भी बरकरार है। भारतीय सड़कों की छोटी-मोटी खामियों और गड्ढों पर, Baleno काफी संतुलित महसूस होती है। यह सस्पेंशन सेटअप यात्रियों को बिना परेशान किए इन बाधाओं को आसानी से पार कर लेता है, जिससे सफर आरामदायक बना रहता है। केबिन स्पेस के मामले में भी Baleno निराश नहीं करती। यह छोटे और लंबे, दोनों तरह के यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा होने के कारण, अलग-अलग कद-काठी के लोग आसानी से एक आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन पा सकते हैं। कार के एर्गोनॉमिक्स, प्रैक्टिकैलिटी और स्टोरेज स्पेस को भी बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। चारों दरवाजों में बॉटल होल्डर्स और सीटों के पीछे पॉकेट्स जैसे छोटे-छोटे स्टोरेज स्पेस इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली कार बनाते हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    सिटी ड्राइविंग के लिए और भी बेहतर

    2026 Baleno का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट इसके बोनट के नीचे है। इसमें अब वही नया इंजन दिया गया है जो हाल ही में लॉन्च हुई Swift और Dzire में भी मिलता है। यह 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, लेकिन पुराने फोर-सिलेंडर इंजन के बजाय, अब यह एक नए थ्री-सिलेंडर कॉन्फिगरेशन में आता है। इस नए इंजन का कोडनेम Z12E है और इसे अपनी श्रेणी के सबसे बेहतरीन 3-सिलेंडर इंजनों में से एक माना जा रहा है। इस इंजन की खासियत इसकी स्लो-स्पीड ड्राइवेबिलिटी, रिफाइनमेंट और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी है। शहर के ट्रैफिक में, यह इंजन बेहद सहज महसूस होता है और कम RPM पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। हालांकि पुराने K-सीरीज इंजन को उसकी स्मूदनेस और परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया जाता था, लेकिन यह नया Z-सीरीज इंजन चलाने में और भी आसान होने और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने पर फोकस करता है। यह बदलाव Baleno को शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए एक और भी ज्यादा प्रैक्टिकल कार बनाता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    ज्यादा ब्लिंग के साथ रिच लुक

    2026 Baleno फेसलिफ्ट के डिजाइन, खासकर इसकी ग्रिल पर लगे बड़े क्रोम बार्स को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों को यह डिजाइन थोड़ा ज्यादा लग सकता है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब प्रोडक्ट प्लानिंग और भारतीय ग्राहकों की पसंद को समझने की बात आती है, तो Maruti देश के सबसे अनुभवी निर्माताओं में से एक है। कंपनी जानती है कि भारतीय बाजार में 'ब्लिंग' या क्रोम का इस्तेमाल अक्सर एक प्रीमियम और आकर्षक लुक से जोड़ा जाता है। इसलिए, Baleno फेसलिफ्ट के इस बोल्ड लुक के बावजूद, ऐसे हजारों खरीदार होंगे जिन्हें Baleno का यह नया, पहले से ज्यादा ग्रैंड और प्रभावशाली अवतार पसंद आएगा। यह डिजाइन कार को सड़क पर एक अलग पहचान देता है और इसे ज्यादा महंगा दिखाने में मदद करता है, जो कई भारतीय ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    हाईवे पर शांति से चले

    नए Z-सीरीज इंजन के आने से Baleno फेसलिफ्ट का ड्राइविंग कैरेक्टर बदल गया है। जहां एक तरफ शहर में इसकी ड्राइविंग बेहतर हुई है, वहीं दूसरी ओर हाईवे परफॉर्मेंस में थोड़ा समझौता महसूस होता है। यह कार हाईवे पर आरामदायक सफर तो कराती है, और स्थिर गति से क्रूज करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तेज गति से ओवरटेक करने की बात आती है, तो इंजन थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि परफॉर्मेंस में यह कमी कोई 'डीलब्रेकर' नहीं है। यह तुलना पुराने 4-सिलेंडर इंजन के मुकाबले की जा रही है, जो हाईवे पर खुले रास्तों में ज्यादा दमदार महसूस होता था। नया इंजन मुख्य रूप से एफिशिएंसी और सिटी ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए, जो लोग ज्यादातर शहर में ड्राइव करते हैं और कभी-कभार हाईवे पर जाते हैं, उन्हें शायद ही कोई कमी महसूस होगी।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट में किए गए अपग्रेड्स आज की भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से काफी व्यावहारिक और उपयोगी हैं। देश में बढ़ते तापमान के साथ, वेंटिलेटेड सीट्स अब एक लग्जरी फीचर न होकर एक जरूरत बनती जा रही हैं। इसके अलावा, आजकल उपलब्ध ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण कारों की फ्यूल इकोनॉमी पर असर पड़ा है, और इस समस्या को नए, अधिक कुशल इंजन के साथ हल करने की कोशिश की गई है, जिससे Baleno की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, मारुति ने इस बेहद लोकप्रिय हैचबैक के मूल खासियतों जैसे स्पेस, कम्फर्ट और विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए, इसमें समय के साथ तालमेल बिठाने वाले अपडेट्स दिए हैं। यह अब भी उन खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प है जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और किफायती फैमिली हैचबैक चाहते हैं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Baleno पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 Maruti Baleno को चलाने के बाद पता चलीं ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है